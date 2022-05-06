Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые "неприятно удивят русню". ФОТО

Петр Порошенко в Николаевской области побывал на передовых позициях украинских защитников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Порошенко передал военным автомобили, артиллерийские планшеты, бронежилеты, кевларовые шлемы, а также вещи, которые "неприятно удивят русню".

Андрей Подлесный, который в 2014 году еще студентом ушел на фронт и стал снайпером в морской пехоте, сегодня снова на передовых рубежах защищает Юг Украины. "Порох сегодня привез для фронта машины и другие полезные для истребления орков штуки", – сообщил Подлесный в Facebook.

Автомобили – пикап JAC и внедорожник L300 – крайне необходимы для выполнения боевых заданий, говорит Андрей.

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"Мы сейчас на Николаевщине. Спасибо Петру Алексеевичу за то, что поддерживает наши войска. За то, что помогает нам эффективно работать. Потому что именно мобильность и живучесть личного состава – это основное, на что мы обращаем внимание. Именно благодаря небезразличным людям, благодаря общественным организациям, благодаря Фонду Порошенко, это становится возможным", – говорит Андрей. "Главное, что это внедорожник, потому что он позволяет по этим дорогам эффективно перемещаться", - говорит Подлесный.

Еще одна встреча – в артиллерийском подразделении. Здесь служит депутат Запорожского горсовета Валерий Прозапас, для которого война с Россией тоже началась еще в 2014 году.

"Об этом как всегда умолчит коллективное "1+1", а ботофермы накинут очередной бред, но Порох упорно продолжает делать то, что делал все годы с 2014, хоть на посту президента, хоть вообще без должностей – помогать развитию ВСУ. Несколько бригад на юге получили технику, автотранспорт, медикаменты. В частности, наше артподразделение теперь на 100% с броней, касками и специальными планшетами", – пишет Прозапас в Facebook.

"Кстати, что он в очередной раз приехал туда, где недавно сыпали "смерчи", тем более промолчат, не для того эфир под "время" рихтовали, ну это, каждому свое рано или поздно воздастся", - отмечает боец.

"Сегодня ни дня не происходит без того, чтобы все что можем – и общественные организации, и благотворители, оказывали помощь армии", – объясняет Порошенко, который с первых дней вторжения совместно с волонтерами ОО "Дело громад" поддерживает подразделения ВСУ и терробороны.

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"Именно от наших защитников зависят и международные переговоры, и сохранение территориальной целостности, и в конце концов депутинизация России. И уничтожение Путина", – отмечает Порошенко.

Андрей Подлесный добавляет: "Вместе и уничтожим".

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