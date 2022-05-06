Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые "неприятно удивят русню". ФОТО
Петр Порошенко в Николаевской области побывал на передовых позициях украинских защитников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Порошенко передал военным автомобили, артиллерийские планшеты, бронежилеты, кевларовые шлемы, а также вещи, которые "неприятно удивят русню".
Андрей Подлесный, который в 2014 году еще студентом ушел на фронт и стал снайпером в морской пехоте, сегодня снова на передовых рубежах защищает Юг Украины. "Порох сегодня привез для фронта машины и другие полезные для истребления орков штуки", – сообщил Подлесный в Facebook.
Автомобили – пикап JAC и внедорожник L300 – крайне необходимы для выполнения боевых заданий, говорит Андрей.
"Мы сейчас на Николаевщине. Спасибо Петру Алексеевичу за то, что поддерживает наши войска. За то, что помогает нам эффективно работать. Потому что именно мобильность и живучесть личного состава – это основное, на что мы обращаем внимание. Именно благодаря небезразличным людям, благодаря общественным организациям, благодаря Фонду Порошенко, это становится возможным", – говорит Андрей. "Главное, что это внедорожник, потому что он позволяет по этим дорогам эффективно перемещаться", - говорит Подлесный.
Еще одна встреча – в артиллерийском подразделении. Здесь служит депутат Запорожского горсовета Валерий Прозапас, для которого война с Россией тоже началась еще в 2014 году.
"Об этом как всегда умолчит коллективное "1+1", а ботофермы накинут очередной бред, но Порох упорно продолжает делать то, что делал все годы с 2014, хоть на посту президента, хоть вообще без должностей – помогать развитию ВСУ. Несколько бригад на юге получили технику, автотранспорт, медикаменты. В частности, наше артподразделение теперь на 100% с броней, касками и специальными планшетами", – пишет Прозапас в Facebook.
"Кстати, что он в очередной раз приехал туда, где недавно сыпали "смерчи", тем более промолчат, не для того эфир под "время" рихтовали, ну это, каждому свое рано или поздно воздастся", - отмечает боец.
"Сегодня ни дня не происходит без того, чтобы все что можем – и общественные организации, и благотворители, оказывали помощь армии", – объясняет Порошенко, который с первых дней вторжения совместно с волонтерами ОО "Дело громад" поддерживает подразделения ВСУ и терробороны.
"Именно от наших защитников зависят и международные переговоры, и сохранение территориальной целостности, и в конце концов депутинизация России. И уничтожение Путина", – отмечает Порошенко.
Андрей Подлесный добавляет: "Вместе и уничтожим".
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Виправте! "у 2024 році ще студентом пішов на фронт"
Цукерки мабуть "неприємно здивують русню"?
твої проблеми з травленням, недолуга, нiкого тут не цiкавлять.
Героям слава!!!
Посідає 7-ме місце в рейтингу найбагатших українців.
чи може шість наступних не менше?
то тільки завдяки Порошенку і нашому народу , ми сьогодні маємо
потужну армію , яка боерться на фронті за нашу свободу!
А те що нам допомагає весь цивілізований світ , то це Є заслуга ,
Знову ж таки , нашоі арміі і тільки !!