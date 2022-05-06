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Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые "неприятно удивят русню". ФОТО

Петр Порошенко в Николаевской области побывал на передовых позициях украинских защитников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Порошенко передал военным автомобили, артиллерийские планшеты, бронежилеты, кевларовые шлемы, а также вещи, которые "неприятно удивят русню".

Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые неприятно удивят русню 01

Андрей Подлесный, который в 2014 году еще студентом ушел на фронт и стал снайпером в морской пехоте, сегодня снова на передовых рубежах защищает Юг Украины. "Порох сегодня привез для фронта машины и другие полезные для истребления орков штуки", – сообщил Подлесный в Facebook.

Автомобили – пикап JAC и внедорожник L300 – крайне необходимы для выполнения боевых заданий, говорит Андрей.

Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые неприятно удивят русню 02

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"Мы сейчас на Николаевщине. Спасибо Петру Алексеевичу за то, что поддерживает наши войска. За то, что помогает нам эффективно работать. Потому что именно мобильность и живучесть личного состава – это основное, на что мы обращаем внимание. Именно благодаря небезразличным людям, благодаря общественным организациям, благодаря Фонду Порошенко, это становится возможным", – говорит Андрей. "Главное, что это внедорожник, потому что он позволяет по этим дорогам эффективно перемещаться", - говорит Подлесный.

Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые неприятно удивят русню 03

Еще одна встреча – в артиллерийском подразделении. Здесь служит депутат Запорожского горсовета Валерий Прозапас, для которого война с Россией тоже началась еще в 2014 году.

Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые неприятно удивят русню 04

"Об этом как всегда умолчит коллективное "1+1", а ботофермы накинут очередной бред, но Порох упорно продолжает делать то, что делал все годы с 2014, хоть на посту президента, хоть вообще без должностей – помогать развитию ВСУ. Несколько бригад на юге получили технику, автотранспорт, медикаменты. В частности, наше артподразделение теперь на 100% с броней, касками и специальными планшетами", – пишет Прозапас в Facebook.

"Кстати, что он в очередной раз приехал туда, где недавно сыпали "смерчи", тем более промолчат, не для того эфир под "время" рихтовали, ну это, каждому свое рано или поздно воздастся", - отмечает боец.

"Сегодня ни дня не происходит без того, чтобы все что можем – и общественные организации, и благотворители, оказывали помощь армии", – объясняет Порошенко, который с первых дней вторжения совместно с волонтерами ОО "Дело громад" поддерживает подразделения ВСУ и терробороны.

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Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые неприятно удивят русню 05

"Именно от наших защитников зависят и международные переговоры, и сохранение территориальной целостности, и в конце концов депутинизация России. И уничтожение Путина", – отмечает Порошенко.

Андрей Подлесный добавляет: "Вместе и уничтожим".

Украинские защитники в Николаевской области получили автотранспорт, медикаменты, средства защиты, а также вещи, которые неприятно удивят русню 06

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помощь (7866) Порошенко Петр (19617)


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Топ комментарии
+80
аааа... сейчас жабы с болота заквакають )))))))))))))))))
родные вы наши... та пиартесь и вы, как Порох, хто ж вам мешает????
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06.05.2022 13:20 Ответить
+41
Щира подяка Петру Олексійоаичу за його роботу і постійну допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
Разом до перемоги !
Слава Украіні і слава нашим мужнім Героям !!
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06.05.2022 13:21 Ответить
+36
А що зробив для Миколаєва найвеличніший? Випустив з Криму кацапню.
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06.05.2022 13:23 Ответить
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Головне, щоб не забрали те, що привезли. Йо$@#ий піар.

Виправте! "у 2024 році ще студентом пішов на фронт"

Цукерки мабуть "неприємно здивують русню"?
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06.05.2022 13:48 Ответить
У всех расеян такая реакция!
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06.05.2022 15:38 Ответить
Іди помийся , бо ти не блювала , а всралась , ку@ ва , від злоби
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06.05.2022 16:36 Ответить
Порошенко робить зараз дуже важливу роботу, як і тисячі українців. Дякуємо! Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ!
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06.05.2022 14:01 Ответить


твої проблеми з травленням, недолуга, нiкого тут не цiкавлять.
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06.05.2022 15:32 Ответить
Агій на тебе, гукле горівчєна, та то ж бо ніц монітора! Якого нетрудного отік бо люстров кленцувати?
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06.05.2022 16:15 Ответить
Ну ти і дурнуВАТА , ruska kurva
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06.05.2022 16:38 Ответить
Ось він- мій СПРАВЖНІЙ Гетьман!
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06.05.2022 14:12 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2022 14:23 Ответить
Polskie kamizelki Maskpol. pomagamy wam.
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06.05.2022 15:09 Ответить
****** гнойные на расее,тебя как,похрюкать сюда занесло?
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06.05.2022 15:40 Ответить
А бих ті штири друки фацарні попід вориннєв виволали-єс у гузичник! Ци ти горівчєний, ци мухариці харчував-єс, що-с монітору зі свічадов поплутав-єс-си?
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06.05.2022 16:27 Ответить
Згинь погань зелена і смерди тут портянками 😠
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06.05.2022 16:31 Ответить
згідно з рейтингом ФОРБС, Петро Олексійович сьогодні володіє капіталом 1,6 млрд. долларів.
Посідає 7-ме місце в рейтингу найбагатших українців.
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06.05.2022 15:29 Ответить
чи перші шестеро так само вкладаються для перемоги?..
чи може шість наступних не менше?
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06.05.2022 16:55 Ответить
Ну и срач поднялся ! Это только радует кацапов. Все должны быть сейчас как одно целое .
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06.05.2022 15:31 Ответить
Порох за каденцію встиг відродити армію. Слава пороху!
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06.05.2022 15:54 Ответить
Якщо чесно , дивлячись на те , що зараз відбувається з нашою краіною ,
то тільки завдяки Порошенку і нашому народу , ми сьогодні маємо
потужну армію , яка боерться на фронті за нашу свободу!

А те що нам допомагає весь цивілізований світ , то це Є заслуга ,
Знову ж таки , нашоі арміі і тільки !!
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06.05.2022 16:27 Ответить
Вы на 100% правы.
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06.05.2022 18:42 Ответить
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