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Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

В Гуляйполе на Запорожье вследствие вооруженной атаки российских оккупантов повреждены жилые дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами 01

"Вчера, 14 мая, в течение всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и разрушать гражданскую инфраструктуру.

Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами 02
Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами 03

Правоохранители зафиксировали разрушение от вражеских атак во многих домах местных жителей. В результате обстрела в домах разрушены крыши, иссечены стены, выбиты окна. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены. Также повреждена придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли мирное население Запорожской области. Разрушены дома. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами 04
Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами 05

Информации о пострадавших людях пока не поступало.

Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами 06
Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами 07

Смотрите также: В результате обстрела Камышевахи погиб человек, несколько человек ранены, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

По факту военного преступления в УСБУ в Запорожской области переданы материалы для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Автор: 

обстрел (28205) Запорожская область (3248)


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У господаря мабуть був підпільний цех з виробництва Стугни... кацапйо ублюдочне.
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15.05.2022 21:26 Ответить
Падли кацапи, ми їх ніколи не пробачимо за такі страждання людей. Але я особисто хочу почути відпловідь від Президента - хто злив південь, Хто пропустив ворога з Криму по вузенькому перешийку і дав можливість за лічені години захопити всю Херсонську область, два моря, все побережжя і можливість обстрілювати мирних в Зіпорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Одеській областях? Хто, де він чи вони? США і інші країни три місяці попереджали про такий наступ, хто глухиі чи прикидається таким?
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15.05.2022 21:41 Ответить
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15.05.2022 21:47 Ответить
.

а що це за гнида Нiхто Петрович, якiй подобаються такi новини ?

мерзота, яка лайкнула.

Люди, котрим це подобається



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15.05.2022 21:45 Ответить
 
 