Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

В Гуляйполе на Запорожье вследствие вооруженной атаки российских оккупантов повреждены жилые дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Вчера, 14 мая, в течение всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и разрушать гражданскую инфраструктуру.





Правоохранители зафиксировали разрушение от вражеских атак во многих домах местных жителей. В результате обстрела в домах разрушены крыши, иссечены стены, выбиты окна. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены. Также повреждена придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения", - говорится в сообщении.

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Информации о пострадавших людях пока не поступало.





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По факту военного преступления в УСБУ в Запорожской области переданы материалы для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".