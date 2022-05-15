Последствия обстрела Гуляйполя российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
В Гуляйполе на Запорожье вследствие вооруженной атаки российских оккупантов повреждены жилые дома местных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"Вчера, 14 мая, в течение всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и разрушать гражданскую инфраструктуру.
Правоохранители зафиксировали разрушение от вражеских атак во многих домах местных жителей. В результате обстрела в домах разрушены крыши, иссечены стены, выбиты окна. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены. Также повреждена придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших людях пока не поступало.
По факту военного преступления в УСБУ в Запорожской области переданы материалы для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
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а що це за гнида Нiхто Петрович, якiй подобаються такi новини ?
мерзота, яка лайкнула.
Люди, котрим це подобається
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