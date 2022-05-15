Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами. ФОТОрепортаж
У Гуляйполі на Запоріжжі внаслідок збройної атаки російських окупантів пошкоджені житлові будинки місцевих жителів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"Вчора, 14 травня, впродовж усієї доби окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру.
Правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у багатьох будинках місцевих мешканців. Внаслідок обстрілу у домівках зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна. Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані. Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення", - йдеться у повідомленні.
Інформації щодо постраждалих людей наразі не надходило.
За фактом воєнного злочину до УСБУ в Запорізькій області передано матеріали для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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