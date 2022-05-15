УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10395 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
8 382 5

Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами. ФОТОрепортаж

У Гуляйполі на Запоріжжі внаслідок збройної атаки російських окупантів пошкоджені житлові будинки місцевих жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами 01

"Вчора, 14 травня, впродовж усієї доби окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру.

Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами 02
Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами 03

Правоохоронці зафіксували руйнування від ворожих атак у багатьох будинках місцевих мешканців. Внаслідок обстрілу у домівках зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна. Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані. Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами 04
Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами 05

Інформації щодо постраждалих людей наразі не надходило.

Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами 06
Наслідки обстрілу Гуляйполя російськими окупантами 07

Дивіться: Внаслідок обстрілу Комишувахи загинула людина, кілька осіб поранено, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

За фактом воєнного злочину до УСБУ в Запорізькій області передано матеріали для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Автор: 

обстріл (29517) Запорізька область (3779)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У господаря мабуть був підпільний цех з виробництва Стугни... кацапйо ублюдочне.
показати весь коментар
15.05.2022 21:26 Відповісти
Падли кацапи, ми їх ніколи не пробачимо за такі страждання людей. Але я особисто хочу почути відпловідь від Президента - хто злив південь, Хто пропустив ворога з Криму по вузенькому перешийку і дав можливість за лічені години захопити всю Херсонську область, два моря, все побережжя і можливість обстрілювати мирних в Зіпорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Одеській областях? Хто, де він чи вони? США і інші країни три місяці попереджали про такий наступ, хто глухиі чи прикидається таким?
показати весь коментар
15.05.2022 21:41 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 21:47 Відповісти
.

а що це за гнида Нiхто Петрович, якiй подобаються такi новини ?

мерзота, яка лайкнула.

Люди, котрим це подобається



.
показати весь коментар
15.05.2022 21:45 Відповісти
 
 