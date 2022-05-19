В Луганской области значительное количество разрушений, есть погибшие, область обесточена, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За сутки в Луганской области значительное количество разрушений и четверо погибших в Северодонецке, область обесточена.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской громады. В частности, там россияне активно применяли авиацию.

"Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены не менее восьми домов, некоторые из них пылали. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все – утром и в старых районах города", - уточнил Гайдай.

В частности, тела двух женщин без признаков жизни были найдены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован.

Гайдай добавил, что повреждения получили еще два жителя Северодонецка - осколочные ранения и контузия. В Лисичанске женщине оторвало руку.

Также стало известно о трех погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.

В течение 18 мая россияне применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово. Совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели. Населённые пункты имеют многочисленные разрушения. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Нырково и Камышевахе.

















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Как сообщалось ранее, в Лисичанске вчера днем россияне обесточили мощную электроподстанцию. Область осталась без света.

На Луганском и Донецком направлениях за прошедшие сутки отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника.

Подразделения ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.