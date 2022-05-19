Кот Степан получил в Каннах награду для блогеров. ФОТОрепортаж

Кот из Харькова Степан, на Instagram которого подписаны 1,3 млн человек, получил мировую премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022".

Об этом говорится на странице кота в инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

Степан, с началом войны выехавший вместе с владелицей во Францию, лично был на церемонии вручения. Одетый в сине-желтую бабочку, он позировал с коллегой - известным тик-токером Хаби Ламе.

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Награду Степан получил после того, как собрал $10 тысяч для пострадавших из-за войны в Украине животных.

Во время церемонии награждения состоялся сбор средств для помощи пострадавшим во время войны в Украине.

World Influencers and Bloggers Awards – это церемония, на которой отмечают успешных блоггеров со всего мира.

Кот Степан стал известен на весь мир еще до войны. Его сообщения неоднократно распространяли такие звезды как Бритни Спирс, а рекламу заказывали такие бренды как Valentino, Puma и Crocs.

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