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Кот Степан получил в Каннах награду для блогеров. ФОТОрепортаж

Кот из Харькова Степан, на Instagram которого подписаны 1,3 млн человек, получил мировую премию блогеров "World Influencers and Bloggers Awards 2022".

Об этом говорится на странице кота в инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

Степан, с началом войны выехавший вместе с владелицей во Францию, лично был на церемонии вручения. Одетый в сине-желтую бабочку, он позировал с коллегой - известным тик-токером Хаби Ламе.

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Кот Степан получил в Каннах награду для блогеров 01Кот Степан получил в Каннах награду для блогеров 02

Награду Степан получил после того, как собрал $10 тысяч для пострадавших из-за войны в Украине животных.

Во время церемонии награждения состоялся сбор средств для помощи пострадавшим во время войны в Украине.

World Influencers and Bloggers Awards – это церемония, на которой отмечают успешных блоггеров со всего мира.

Кот Степан стал известен на весь мир еще до войны. Его сообщения неоднократно распространяли такие звезды как Бритни Спирс, а рекламу заказывали такие бренды как Valentino, Puma и Crocs.

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Кот Степан получил в Каннах награду для блогеров 03Кот Степан получил в Каннах награду для блогеров 04




Автор: 

животные (931) кот (34) награда (1798) блогер (218)


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Топ комментарии
+43
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19.05.2022 15:18
+13
Степан найкращий
Нажаль кацапи розбомбили його Салтівку в Харкові.
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19.05.2022 15:13
+12
В Украине даже животные САМЫЕ КРАСИВЫЕ в Мире ,ну а Люди это вообще ЭТАЛОН !!!
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19.05.2022 15:48
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Степан найкращий
Нажаль кацапи розбомбили його Салтівку в Харкові.
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19.05.2022 15:13 Ответить
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19.05.2022 15:18 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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19.05.2022 15:28 Ответить
оце-то котяра))))))))))))))))))))))))
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19.05.2022 15:34 Ответить
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19.05.2022 15:42 Ответить
В Украине даже животные САМЫЕ КРАСИВЫЕ в Мире ,ну а Люди это вообще ЭТАЛОН !!!
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19.05.2022 15:48 Ответить
Я людина проста.
Бачу котика - одразу вподобайка! 😻😻😻💛💙
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19.05.2022 15:49 Ответить
це кіт. а чого добився ти?
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19.05.2022 16:04 Ответить
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19.05.2022 16:11 Ответить
кот бандеровец!
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19.05.2022 18:39 Ответить
 
 