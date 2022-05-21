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В Подмосковье сегодня горел самый крупный авиационный центр. ВИДЕО+ФОТО

На территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского, расположенного в городе Жуковский Московской области, вспыхнул пожар. По предварительным данным, горела трансформаторная подстанция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщало российское агентство "Интерфакс" в субботу, 21 мая.

"По предварительным данным, вспыхнула трансформаторная подстанция на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского. Пожар начался около 9:00", - говорится в сообщении.

В социальных сетях очевидцы делились кадрами пожара. Писали, что черный дым виден даже из отдаленных точек города.

Как позже сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь шла о доме №1 на ул. Жуковского. Наблюдалось горение трансформаторной подстанции на площади 30 кв. м.

В Подмосковье сегодня горел самый крупный авиационный центр 01

В Подмосковье сегодня горел самый крупный авиационный центр 02

Пожар был локализован, горение подстанции ликвидировано.

Наразі з'ясовується інформація про постраждалих, а також причини пожежі.

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Центральний аерогідродинамічний інститут (ЦАГІ) ім. професора М.Є.Жуковського у Підмосков'ї - найбільший державний науковий авіаційний центр Росії, заснований в Москві піонером російської авіації Миколою Жуковським 1 грудня 1918. Інститут об'єднав науковий пошук, прикладні дослідження, конструкторські розробки, виробництво і випробування дослідних літальних апаратів.

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Автор: 

Подмосковье (58) пожар (5944) россия (95515)


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Топ комментарии
+37
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21.05.2022 21:10
+24
Просто приємно... приємно... Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям
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21.05.2022 21:12
+14
Гарного вечора,Українці!
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21.05.2022 21:16
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21.05.2022 21:10 Ответить
Трансформатор внутреннего сгорания...
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21.05.2022 21:12 Ответить
Sharp`s

👉🏻Постійна рубрика «горящая росія». На підмосковщині ледь не згорів найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики. Абсолютно раптово спалахнула трансформаторна підстанція площею 30 квадратних метрів.

Мабуть її намагалися запустити у космос замість якогось чергового супутніка

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22.05.2022 02:39 Ответить
Запалала вата в московщині
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21.05.2022 21:12 Ответить
Просто приємно... приємно... Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям
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21.05.2022 21:12 Ответить
Добре. Тепер чекаємо на гучну бавовну десь у мааскві чи околицях.
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21.05.2022 21:15 Ответить
Гарного вечора,Українці!
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21.05.2022 21:16 Ответить
Нехай і масквічі понюхають смаленого Треба звикати.
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21.05.2022 21:16 Ответить
не бажають мацкалі працювати
-перекур за перекуром
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21.05.2022 21:16 Ответить
А Жуковський точно був Миколою? Може Ніколаєм?
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21.05.2022 21:16 Ответить
на Мокші знову обрали нового "папу"?
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21.05.2022 21:16 Ответить
Нас там нєт! Ето месние трахтаристи и шахтьори!
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21.05.2022 21:18 Ответить
что бы они там все уже сгорели вместе с путином и оставили нас в покое
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21.05.2022 21:20 Ответить
при том в Росиии нет войны
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21.05.2022 21:21 Ответить
А Йоган Себастьян приїздив?
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21.05.2022 21:22 Ответить
Гарно горить.
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21.05.2022 21:22 Ответить
Гарно горить.
Сподіваюсь, прийде час коли вся московія буде палати яскравим полум'ям.
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21.05.2022 21:23 Ответить
Приємно дивитися на таку пожежу
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21.05.2022 21:28 Ответить
Прекрасная новость, нo последнее фото вводит в ступор, что там за горы на горизонте?:
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21.05.2022 21:34 Ответить
Лєнінскіє горкі, плять
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21.05.2022 22:37 Ответить
https://focus.ua/world/516397-v-rossii-vspyhnul-pozhar-v-cagi-krupneyshem-centre-issledovaniy-v-sfere-aviacii-i-kosmonavtiki
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21.05.2022 23:01 Ответить
прекрасно. чудово. приголомшливо
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21.05.2022 21:35 Ответить
А що це за гори..на останьому фото?
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21.05.2022 21:35 Ответить
Ще і снігови верхи
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21.05.2022 21:38 Ответить
просто красивое фото, видно левую фотку из интернета редакторы до кучи добавили
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21.05.2022 21:39 Ответить
Нема в інеті таких фоток більше. Пробивається тільки ц
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21.05.2022 22:02 Ответить
https://focus.ua/world/516397-v-rossii-vspyhnul-pozhar-v-cagi-krupneyshem-centre-issledovaniy-v-sfere-aviacii-i-kosmonavtiki
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21.05.2022 23:03 Ответить
Лєнінскіє горкі, плять
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21.05.2022 22:56 Ответить
Что-то хасапы так не аккуратно курят.
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21.05.2022 21:41 Ответить
Добре що горить. Але трансформаторна підстанція це таке собі...
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21.05.2022 21:42 Ответить
Ой,а кто єто здєлал?))
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21.05.2022 21:42 Ответить
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21.05.2022 21:43 Ответить
Горіла вата палала...
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21.05.2022 21:49 Ответить
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21.05.2022 21:51 Ответить
Шо, опять?
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21.05.2022 22:08 Ответить
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21.05.2022 22:24 Ответить
Это масло из высоковольтного транстрансформа. Её в трансформаторе доброе количество и горит зашибись. И для фйерверрка не надо шахтёров - хватит и своих электриков с синдромом пофигизма при обслуге.
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21.05.2022 23:30 Ответить
шкода, що все Підмосков'я не згоріло, то було б добре.
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22.05.2022 00:02 Ответить
На одном из фото видно, что горит корпус учреждения а никакая не станция. Да и по дымовому мегастолбу это видно. Да и сами подумайте зачем нашим диверсантам нужна подстанция, если через дорогу мега космический центр.)
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22.05.2022 00:22 Ответить
Написа на пачці цигарок: Доброго ранку, ми з України!
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22.05.2022 00:34 Ответить
Дрібничка, а приємно...
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22.05.2022 06:17 Ответить
ГОРИ ГОРИ ЯСНО ...!)
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22.05.2022 10:01 Ответить
ЗА МРІЮ !!!
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22.05.2022 10:02 Ответить
а можно что бы вся расея сгорела к ****** собачим?
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23.05.2022 15:33 Ответить
 
 