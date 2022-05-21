В Подмосковье сегодня горел самый крупный авиационный центр. ВИДЕО+ФОТО
На территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского, расположенного в городе Жуковский Московской области, вспыхнул пожар. По предварительным данным, горела трансформаторная подстанция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщало российское агентство "Интерфакс" в субботу, 21 мая.
"По предварительным данным, вспыхнула трансформаторная подстанция на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н.Е. Жуковского. Пожар начался около 9:00", - говорится в сообщении.
В социальных сетях очевидцы делились кадрами пожара. Писали, что черный дым виден даже из отдаленных точек города.
Как позже сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь шла о доме №1 на ул. Жуковского. Наблюдалось горение трансформаторной подстанции на площади 30 кв. м.
Пожар был локализован, горение подстанции ликвидировано.
Наразі з'ясовується інформація про постраждалих, а також причини пожежі.
Центральний аерогідродинамічний інститут (ЦАГІ) ім. професора М.Є.Жуковського у Підмосков'ї - найбільший державний науковий авіаційний центр Росії, заснований в Москві піонером російської авіації Миколою Жуковським 1 грудня 1918. Інститут об'єднав науковий пошук, прикладні дослідження, конструкторські розробки, виробництво і випробування дослідних літальних апаратів.
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👉🏻Постійна рубрика «горящая росія». На підмосковщині ледь не згорів найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики. Абсолютно раптово спалахнула трансформаторна підстанція площею 30 квадратних метрів.
Мабуть її намагалися запустити у космос замість якогось чергового супутніка
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-перекур за перекуром
Сподіваюсь, прийде час коли вся московія буде палати яскравим полум'ям.