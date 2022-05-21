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У Підмосков'ї сьогодні горів найбільший авіаційний центр. ВІДЕО+ФОТО

На території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ) ім. професора М. Є. Жуковського, що у місті Жуко́вський Московської області, спалахнула пожежа. За попередніми даними, горіла трансформаторна підстанція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляло російське агентство "Интерфакс" у суботу, 21 травня.

"За попередніми даними, спалахнула трансформаторна підстанція на території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ) ім. професора М. Є. Жуковського. Пожежа почалася близько 9 ранку", - сказано в повідомленні.

У соціальних мережах очевидці ділилися кадрами пожежі. Писали, що чорний дим видно навіть із віддалених точок міста.

Як пізніше повідомило Интерфаксу поінформоване джерело, йшлося про будинок № 1 на вул. Жуковського. Спостерігалося горіння трансформаторної підстанції на площі 30 кв. м.

У Підмосковї сьогодні горів найбільший авіаційний центр 01

У Підмосковї сьогодні горів найбільший авіаційний центр 02

Пожежа була локалізована, горіння підстанції ліквідовано.

Наразі з'ясовується інформація про постраждалих, а також причини пожежі.

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Центральний аерогідродинамічний інститут (ЦАГІ) ім. професора М.Є.Жуковського у Підмосков'ї - найбільший державний науковий авіаційний центр Росії, заснований в Москві піонером російської авіації Миколою Жуковським 1 грудня 1918. Інститут об'єднав науковий пошук, прикладні дослідження, конструкторські розробки, виробництво і випробування дослідних літальних апаратів.

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Автор: 

Підмосков’я (42) пожежа (4325) росія (65146)


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Топ коментарі
+37
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21.05.2022 21:10
+24
Просто приємно... приємно... Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям
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21.05.2022 21:12
+14
Гарного вечора,Українці!
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21.05.2022 21:16
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21.05.2022 21:10 Відповісти
Трансформатор внутреннего сгорания...
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21.05.2022 21:12 Відповісти
Sharp`s

👉🏻Постійна рубрика «горящая росія». На підмосковщині ледь не згорів найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики. Абсолютно раптово спалахнула трансформаторна підстанція площею 30 квадратних метрів.

Мабуть її намагалися запустити у космос замість якогось чергового супутніка

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22.05.2022 02:39 Відповісти
Запалала вата в московщині
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21.05.2022 21:12 Відповісти
Просто приємно... приємно... Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям
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21.05.2022 21:12 Відповісти
Добре. Тепер чекаємо на гучну бавовну десь у мааскві чи околицях.
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21.05.2022 21:15 Відповісти
Гарного вечора,Українці!
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21.05.2022 21:16 Відповісти
Нехай і масквічі понюхають смаленого Треба звикати.
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21.05.2022 21:16 Відповісти
не бажають мацкалі працювати
-перекур за перекуром
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21.05.2022 21:16 Відповісти
А Жуковський точно був Миколою? Може Ніколаєм?
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21.05.2022 21:16 Відповісти
на Мокші знову обрали нового "папу"?
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21.05.2022 21:16 Відповісти
Нас там нєт! Ето месние трахтаристи и шахтьори!
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21.05.2022 21:18 Відповісти
что бы они там все уже сгорели вместе с путином и оставили нас в покое
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21.05.2022 21:20 Відповісти
при том в Росиии нет войны
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21.05.2022 21:21 Відповісти
А Йоган Себастьян приїздив?
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21.05.2022 21:22 Відповісти
Гарно горить.
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21.05.2022 21:22 Відповісти
Гарно горить.
Сподіваюсь, прийде час коли вся московія буде палати яскравим полум'ям.
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21.05.2022 21:23 Відповісти
Приємно дивитися на таку пожежу
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21.05.2022 21:28 Відповісти
Прекрасная новость, нo последнее фото вводит в ступор, что там за горы на горизонте?:
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21.05.2022 21:34 Відповісти
Лєнінскіє горкі, плять
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21.05.2022 22:37 Відповісти
https://focus.ua/world/516397-v-rossii-vspyhnul-pozhar-v-cagi-krupneyshem-centre-issledovaniy-v-sfere-aviacii-i-kosmonavtiki
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21.05.2022 23:01 Відповісти
прекрасно. чудово. приголомшливо
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21.05.2022 21:35 Відповісти
А що це за гори..на останьому фото?
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21.05.2022 21:35 Відповісти
Ще і снігови верхи
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21.05.2022 21:38 Відповісти
просто красивое фото, видно левую фотку из интернета редакторы до кучи добавили
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21.05.2022 21:39 Відповісти
Нема в інеті таких фоток більше. Пробивається тільки ц
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21.05.2022 22:02 Відповісти
https://focus.ua/world/516397-v-rossii-vspyhnul-pozhar-v-cagi-krupneyshem-centre-issledovaniy-v-sfere-aviacii-i-kosmonavtiki
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21.05.2022 23:03 Відповісти
Лєнінскіє горкі, плять
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21.05.2022 22:56 Відповісти
Что-то хасапы так не аккуратно курят.
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21.05.2022 21:41 Відповісти
Добре що горить. Але трансформаторна підстанція це таке собі...
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21.05.2022 21:42 Відповісти
Ой,а кто єто здєлал?))
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21.05.2022 21:42 Відповісти
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21.05.2022 21:43 Відповісти
Горіла вата палала...
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21.05.2022 21:49 Відповісти
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21.05.2022 21:51 Відповісти
Шо, опять?
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21.05.2022 22:08 Відповісти
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21.05.2022 22:24 Відповісти
Это масло из высоковольтного транстрансформа. Её в трансформаторе доброе количество и горит зашибись. И для фйерверрка не надо шахтёров - хватит и своих электриков с синдромом пофигизма при обслуге.
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21.05.2022 23:30 Відповісти
шкода, що все Підмосков'я не згоріло, то було б добре.
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22.05.2022 00:02 Відповісти
На одном из фото видно, что горит корпус учреждения а никакая не станция. Да и по дымовому мегастолбу это видно. Да и сами подумайте зачем нашим диверсантам нужна подстанция, если через дорогу мега космический центр.)
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22.05.2022 00:22 Відповісти
Написа на пачці цигарок: Доброго ранку, ми з України!
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22.05.2022 00:34 Відповісти
Дрібничка, а приємно...
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22.05.2022 06:17 Відповісти
ГОРИ ГОРИ ЯСНО ...!)
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22.05.2022 10:01 Відповісти
ЗА МРІЮ !!!
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22.05.2022 10:02 Відповісти
а можно что бы вся расея сгорела к ****** собачим?
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23.05.2022 15:33 Відповісти
 
 