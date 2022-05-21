У Підмосков'ї сьогодні горів найбільший авіаційний центр. ВІДЕО+ФОТО

На території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ) ім. професора М. Є. Жуковського, що у місті Жуко́вський Московської області, спалахнула пожежа. За попередніми даними, горіла трансформаторна підстанція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляло російське агентство "Интерфакс" у суботу, 21 травня.

"За попередніми даними, спалахнула трансформаторна підстанція на території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ) ім. професора М. Є. Жуковського. Пожежа почалася близько 9 ранку", - сказано в повідомленні.

У соціальних мережах очевидці ділилися кадрами пожежі. Писали, що чорний дим видно навіть із віддалених точок міста.

Як пізніше повідомило Интерфаксу поінформоване джерело, йшлося про будинок № 1 на вул. Жуковського. Спостерігалося горіння трансформаторної підстанції на площі 30 кв. м.

Пожежа була локалізована, горіння підстанції ліквідовано.

Наразі з'ясовується інформація про постраждалих, а також причини пожежі.

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Центральний аерогідродинамічний інститут (ЦАГІ) ім. професора М.Є.Жуковського у Підмосков'ї - найбільший державний науковий авіаційний центр Росії, заснований в Москві піонером російської авіації Миколою Жуковським 1 грудня 1918. Інститут об'єднав науковий пошук, прикладні дослідження, конструкторські розробки, виробництво і випробування дослідних літальних апаратів.

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