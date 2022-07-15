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Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Властелин овец

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

В кругу единомышленников

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала Шкиренко

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Бриллиантовая труба

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Крепкий союз

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пхеньяне объяснили признание террористов "Л/ДНР": Украина не имеет права заявлять о нарушении суверенитета, ведь сама помогает США его нарушать

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

На газовой игле

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Общие черты

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный, - ОК "Південь"

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Иранский ленд-лиз для россии

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Дивный мир

Властелин овец, бриллиантовая труба, газовая игла. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Прочистка мозгов

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Автор: 

Лукашенко Александр (3613) политика (6967) путин владимир (31267) фотожаба (14389)


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15.07.2022 14:01 Ответить
А до чого там виборці Ze...

Хоча дуже сподобалась.
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15.07.2022 14:17 Ответить
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15.07.2022 14:20 Ответить
Гарний заговір👍👍👍
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15.07.2022 14:33 Ответить
https://ibb.co/X35z5xK
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15.07.2022 15:48 Ответить
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15.07.2022 16:15 Ответить
Як би те ***** разом з усіма своїми свинособачими зомборабами не намагались - їм НІКОЛИ не вдасться знищити націю, яка вміє сміятись крізь сльози, яка не втрачає бадьорості духу навіть у найстрашнішу годину! Тож сміємось - чорнобриві та й над москалями!
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15.07.2022 22:37 Ответить
Колись купував на віоліті советську і німецьку пропаганду, цікаво було порівнювати. Але тоді не було змоги так креативити, як зараз
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18.07.2022 22:17 Ответить
 
 