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Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 10 августа, российские войска накрыли огнем город Марганец и Мировскую громаду из РСЗО. В результате обстрела есть погибшие и раненые, разрушены и повреждены дома, административные здания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 01

"Враг накрыл огнем центр города Марганец. Разрушения и повреждения получили многоэтажки, административные здания, в том числе городской совет, дворец культуры, ЦНАП, две школы, общежитие. В Мировской громаде разрушения и повреждения получили более 10 частных домов", - говорится в сообщении .

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Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 02
Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 03
Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 04

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Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 05
Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 06
Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 07
Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 08
Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 09
Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция 10

Окончательная информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Полиция фиксирует очередные преступления РФ против мирного населения. На местах попаданий работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

обстрел (27731) Нацполиция (16552) Днепропетровская область (4061)


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А КОРБАНА НЕ ВПУСКАЮТЬ В УКРАЇНУ. НЕ ДАЮТЬ ПРАВА ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ ТА РІДНУ ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ !!! Таким чином. зевлада " обезголовила " штаб оборони Дніпра та області. Адже Геннадію Корбану вдалося створити та організувати одну з найефективніших систем захисту міста -мільйонника Дніпра. включаючи ТрО \ Територіальну Оборону \. Саме на Корбану були зав"язані всі комунікаційні та фортифікаційні заходи по обороні від рашистської росії. Але після відвідин зеленським своєї вотчини. коли він. навіть не зустрівся ні з мером Філатовим. ні з начальником штабу оборони Корбаном \ який. навпаки. дуже бажав цього \. ось після цього приїзду президента в Дніпро. невдовзі і сталася ця подія на кордоні. коли Корбана не впустили в Україну. Виявляється. його таємним указом президента незаконно позбавили громадянства України ! Які ж напрошуються висновки ?!! Це така " подяка " Корбану \ та одночасно і Філатову \ за те. що зробили з Дніпра неприступну ФОРТЕЦЮ. аналогів якої зараз немає в Україні ?!!
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10.08.2022 15:04 Ответить
 
 