Последствия обстрела российскими войсками Никопольского района Днепропетровской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 10 августа, российские войска накрыли огнем город Марганец и Мировскую громаду из РСЗО. В результате обстрела есть погибшие и раненые, разрушены и повреждены дома, административные здания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Враг накрыл огнем центр города Марганец. Разрушения и повреждения получили многоэтажки, административные здания, в том числе городской совет, дворец культуры, ЦНАП, две школы, общежитие. В Мировской громаде разрушения и повреждения получили более 10 частных домов", - говорится в сообщении .

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Окончательная информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Полиция фиксирует очередные преступления РФ против мирного населения. На местах попаданий работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.