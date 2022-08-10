Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 10 серпня, російські війська накрили вогнем із РСЗВ місто Марганець та Мирівську громаду. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, зруйновані та пошкоджені будинки, адміністративні будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Ворог накрив вогнем центр міста Марганець. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхівки, адміністративні будівлі, в тому числі міська рада, палац культури, ЦНАП, дві школи, гуртожиток. У Мирівській громаді руйнувань та пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

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Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Поліція фіксує чергові злочини РФ проти мирного населення. На місцях влучань працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.