УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4818 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
2 822 1

Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 10 серпня, російські війська накрили вогнем із РСЗВ місто Марганець та Мирівську громаду. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, зруйновані та пошкоджені будинки, адміністративні будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 01

"Ворог накрив вогнем центр міста Марганець. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхівки, адміністративні будівлі, в тому числі міська рада, палац культури, ЦНАП, дві школи, гуртожиток. У Мирівській громаді руйнувань та пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар рашистів по Дніпропетровщині: у лікарні померло 2 людей. Кількість жертв зросла до 13, - ОВА


Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 02
Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 03
Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровщину. 11 людей загинуло, 13 поранено, - ОВА. ФОТО


Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 05
Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 06
Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 07
Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 08
Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 09
Наслідки обстрілу російськими військами Нікопольського району Дніпропетровщини, - Нацполіція 10

Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Поліція фіксує чергові злочини РФ проти мирного населення. На місцях влучань працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.

обстріл (29052) Нацполіція (15264) Дніпропетровська область (3840)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А КОРБАНА НЕ ВПУСКАЮТЬ В УКРАЇНУ. НЕ ДАЮТЬ ПРАВА ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ ТА РІДНУ ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ !!! Таким чином. зевлада " обезголовила " штаб оборони Дніпра та області. Адже Геннадію Корбану вдалося створити та організувати одну з найефективніших систем захисту міста -мільйонника Дніпра. включаючи ТрО \ Територіальну Оборону \. Саме на Корбану були зав"язані всі комунікаційні та фортифікаційні заходи по обороні від рашистської росії. Але після відвідин зеленським своєї вотчини. коли він. навіть не зустрівся ні з мером Філатовим. ні з начальником штабу оборони Корбаном \ який. навпаки. дуже бажав цього \. ось після цього приїзду президента в Дніпро. невдовзі і сталася ця подія на кордоні. коли Корбана не впустили в Україну. Виявляється. його таємним указом президента незаконно позбавили громадянства України ! Які ж напрошуються висновки ?!! Це така " подяка " Корбану \ та одночасно і Філатову \ за те. що зробили з Дніпра неприступну ФОРТЕЦЮ. аналогів якої зараз немає в Україні ?!!
показати весь коментар
10.08.2022 15:04 Відповісти
 
 