В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж
В Вознесенске в результате вражеского обстрела повреждены дома, есть пострадавшие.
Об этом сообщили на странице полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
В Николаевской области полицейские документируют последствия обстрела российской армией жилого квартала Вознесенска днем 20 августа. Известно, что в результате обстрелов пострадали местные жители, в том числе дети.
Повреждены многоэтажки, частные дома и авто. Окончательная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. По факту следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
На местах попадания работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и работники ГСЧС. Продолжается осмотр мест происшествия, фиксация и сбор вещественных доказательств. Полицейские документируют факты российской агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или, вы считаете, что оформлением преступления должна заниматься одна глава ОСББ ?