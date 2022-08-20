В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж

В Вознесенске в результате вражеского обстрела повреждены дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщили на странице полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

В Николаевской области полицейские документируют последствия обстрела российской армией жилого квартала Вознесенска днем 20 августа. Известно, что в результате обстрелов пострадали местные жители, в том числе дети.

Повреждены многоэтажки, частные дома и авто. Окончательная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. По факту следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На местах попадания работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и работники ГСЧС. Продолжается осмотр мест происшествия, фиксация и сбор вещественных доказательств. Полицейские документируют факты российской агрессии.

