В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОрепортаж

миколаїввщина

В Вознесенске в результате вражеского обстрела повреждены дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщили на странице полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

В Николаевской области полицейские документируют последствия обстрела российской армией жилого квартала Вознесенска днем 20 августа. Известно, что в результате обстрелов пострадали местные жители, в том числе дети.

Читайте: Удар рашистов по Вознесенску: 9 человек пострадали, из них 4 - тяжелораненые дети, - Ким

Повреждены многоэтажки, частные дома и авто. Окончательная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. По факту следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На местах попадания работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и работники ГСЧС. Продолжается осмотр мест происшествия, фиксация и сбор вещественных доказательств. Полицейские документируют факты российской агрессии.

Также смотрите: Рашисты нанесли удар по пятиэтажке и частным домам в Вознесенске. Известно о 7 раненых, из них трое детей, - Николаевская ОВА. ФОТО

В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома 01
В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома 02
В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома 03
В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома 04
В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома 05
В Вознесенске полицейские документируют последствия вражеского обстрела, повреждены многоэтажки и частные дома 06

Боже, бережи Україну...
показать весь комментарий
20.08.2022 14:50 Ответить
Дюжина здоровенних биків з ручЕЧКАМИ та блокнотИКАМИ. А, може б на фронт? З автоматИКАМИ та гранатометИКАМИ?
показать весь комментарий
20.08.2022 15:16 Ответить
Теж це здивувало. А потім кажуть, що в нас дефіцит бюджету. Бо ціла купа таких нероб ходить тільки каву п'є і сижки курить, і отримує ще й надбавку за це. А на це все беруться кредити кожний місяць, які потім віддавати уже будуть всі українці.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:22 Ответить
Следователи, эксперты.... Что вас удивляет ?
Или, вы считаете, что оформлением преступления должна заниматься одна глава ОСББ ?
показать весь комментарий
20.08.2022 18:43 Ответить
І серед потерпілих в основному діти. Це я кажу як мешканець Вознесенс ка
показать весь комментарий
20.08.2022 21:47 Ответить
 
 