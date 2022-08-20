УКР
У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки. ФОТОрепортаж

миколаїввщина

У Вознесенську у результаті ворожого обстрілу пошкоджено будинки, є потерпілі.

Про це повідомили на сторінці поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

На Миколаївщині поліцейські документують наслідки обстрілу російською армією житлового кварталу Вознесенська вдень 20 серпня. Відомо, що в результаті обстрілу постраждали місцеві мешканці, у тому числі й діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці та приватним будинкам у Вознесенську. Відомо про 7 поранених, з них троє дітей, - Миколаївська ОВА. ФОТО

Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та авто. Остаточна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та працівники ДСНС. Триває огляд місць події, фіксація та збір речових доказів. Поліцейські документують факти російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар рашистів по Вознесенську: 9 людей постраждало, з них 4 - важкопоранені діти, - Кім

У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки 01
У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки 02
У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки 03
У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки 04
У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки 05
У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки 06

армія рф (18838) Миколаївська область (2371) обстріл (31060) Нацполіція (15515) жертви (1903) Кім Віталій (473)
Боже, бережи Україну...
показати весь коментар
20.08.2022 14:50 Відповісти
Дюжина здоровенних биків з ручЕЧКАМИ та блокнотИКАМИ. А, може б на фронт? З автоматИКАМИ та гранатометИКАМИ?
показати весь коментар
20.08.2022 15:16 Відповісти
Теж це здивувало. А потім кажуть, що в нас дефіцит бюджету. Бо ціла купа таких нероб ходить тільки каву п'є і сижки курить, і отримує ще й надбавку за це. А на це все беруться кредити кожний місяць, які потім віддавати уже будуть всі українці.
показати весь коментар
20.08.2022 15:22 Відповісти
Следователи, эксперты.... Что вас удивляет ?
Или, вы считаете, что оформлением преступления должна заниматься одна глава ОСББ ?
показати весь коментар
20.08.2022 18:43 Відповісти
І серед потерпілих в основному діти. Це я кажу як мешканець Вознесенс ка
показати весь коментар
20.08.2022 21:47 Відповісти
 
 