У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки. ФОТОрепортаж

У Вознесенську у результаті ворожого обстрілу пошкоджено будинки, є потерпілі.

Про це повідомили на сторінці поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

На Миколаївщині поліцейські документують наслідки обстрілу російською армією житлового кварталу Вознесенська вдень 20 серпня. Відомо, що в результаті обстрілу постраждали місцеві мешканці, у тому числі й діти.

Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та авто. Остаточна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та працівники ДСНС. Триває огляд місць події, фіксація та збір речових доказів. Поліцейські документують факти російської агресії.

