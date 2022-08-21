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Новости Фото Война
11 022 30

В Украине ликвидированы два старших лейтенанта РФ Фарнин и Попов. ФОТО

штефан

В Украине уничтожены еще два российских офицера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграм-канале.

Известно, что уничтожен старший лейтенант Петр Фарнин и старший лейтенант Андрей Попов. По его словам, старшие лейтенанты совершили "шаг доброй воли" - официально денацифицировались и демилитаризировались.

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Ранее Штефан сообщал, что ликвидирован Семизоров Юрий "Зема" с Енакиево, псевдо-лейтенант, командир оккупантов 1 АК РОА. Кроме того, в Украине ликвидирован российский подполковник Мухаметханов.

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В Украине ликвидированы два старших лейтенанта РФ Фарнин и Попов 01

В Украине ликвидированы два старших лейтенанта РФ Фарнин и Попов 02

Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) потери (4464) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+22
Погоны царские, петлицы вермахта, окантовка кителя казяцько-кизяковская. тулья фураги сс---оперетка винегрет! Убогость и нищета тщеславия провинциалов из под подворотни райцентров рашки! Пусть лежат.
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21.08.2022 11:41 Ответить
+17
Заблукали на навчаннях та правильно повернулись додому, нех#й шастать! Слава ЗСУ!
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21.08.2022 11:22 Ответить
+16
земля гвоздями со стекловатой
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21.08.2022 11:23 Ответить
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Заблукали на навчаннях та правильно повернулись додому, нех#й шастать! Слава ЗСУ!
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21.08.2022 11:22 Ответить
земля гвоздями со стекловатой
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21.08.2022 11:23 Ответить
с гвоздями мечта йегов ,а коцапам яма с дерьмом и так целую вечность.
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21.08.2022 13:04 Ответить
І так задовго жили
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21.08.2022 11:24 Ответить
"Погіблі ********".
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21.08.2022 11:43 Ответить
Ля какие хорошие хрюские! Вот бы все хрюске такими были.
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21.08.2022 11:24 Ответить
Чук и Гек
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21.08.2022 11:25 Ответить
Достигли пика карьеры.
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21.08.2022 11:26 Ответить
счастья, здоровья, успехов в личной жизни
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21.08.2022 11:28 Ответить
Земля бетоном обом русоФашистам , так як ми іх сюди не кликали 😠
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21.08.2022 11:30 Ответить
На фото непонятно, где Фарнир, где Попов. Впрочем, это неважно, в аду разберутся. В один казан пойдут.
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21.08.2022 11:37 Ответить
Гівно не "ліквідують", а утилізують!
А загалом - х*й на них і хай згниють до перших "роковин" ті "білі жігулі", що за них дадуть...
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21.08.2022 11:40 Ответить
Биба и Боба .....
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21.08.2022 11:40 Ответить
Погоны царские, петлицы вермахта, окантовка кителя казяцько-кизяковская. тулья фураги сс---оперетка винегрет! Убогость и нищета тщеславия провинциалов из под подворотни райцентров рашки! Пусть лежат.
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21.08.2022 11:41 Ответить
Всё воруют: петлицы, фуражки, эмблемы! Это их способ жизни.
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21.08.2022 13:25 Ответить
Медовый месяц у Кабздоха !
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21.08.2022 11:42 Ответить
Берегите , прапорщиков , за них будем штрафовать Ладно солдаты , они дебилы в основном малограмотные . А офицеры какого *** забыли в Украине За что ,они пришли умирать за ладу калину
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21.08.2022 11:46 Ответить
У рашці вже давно немає офіцерів з великої букви. Так, різна шваль з зірочками на погонах.
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21.08.2022 12:32 Ответить
Крепкого здоровьечка, приезжайте еще...
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21.08.2022 11:51 Ответить
Міцної ерекції їм у пеклі!
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21.08.2022 11:54 Ответить
маєш проблему, сходи на інший форум, а краще до психіатра, це некрофілія називається, хоча до цього була помічена на любові з до собачок.
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21.08.2022 14:25 Ответить
Нижний - красавелла....если б не засранные мозги, мог жизнью наслаждаться... многих баб удовлетворить....

Верхний - какая-то лопоухая свинособака...Наверное родители - русская алкашня....таких дефектных по пьяни делают...
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21.08.2022 11:55 Ответить
Дегенерати !
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21.08.2022 12:04 Ответить
Долгих лет жизни погибшим.)
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21.08.2022 12:11 Ответить
Не розумію, навіщо писати про двох дрібних сошок? Так скоро й про кожного рядового російського дохляка почнуть згадувати. Новин більше немає?
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21.08.2022 12:29 Ответить
Чому це дрібні сошки?Про них вже і пісню заспівали.."старший лейтенант,парень молодой" ...співала Аллегрова.Тепер вони завжди будуть молоді....Та і закони філософії ніхто не зможе відмінити-від простого,до складного-від ст. лейтенанта до бункерного *****.
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21.08.2022 14:07 Ответить
"Желаю что бы все...."
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21.08.2022 12:43 Ответить
На другому фото абдрістович, ні?
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21.08.2022 12:51 Ответить
Ну що Ви, у абдрістовича звання під полковником, а Ви його так принизили.
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21.08.2022 13:14 Ответить
не бути цьому чму каапітаном
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21.08.2022 13:57 Ответить
 
 