В Украине ликвидированы два старших лейтенанта РФ Фарнин и Попов. ФОТО
В Украине уничтожены еще два российских офицера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграм-канале.
Известно, что уничтожен старший лейтенант Петр Фарнин и старший лейтенант Андрей Попов. По его словам, старшие лейтенанты совершили "шаг доброй воли" - официально денацифицировались и демилитаризировались.
Ранее Штефан сообщал, что ликвидирован Семизоров Юрий "Зема" с Енакиево, псевдо-лейтенант, командир оккупантов 1 АК РОА. Кроме того, в Украине ликвидирован российский подполковник Мухаметханов.
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+22 Борис Дородный #318712
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+17 Mykola Trofimenko #528418
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А загалом - х*й на них і хай згниють до перших "роковин" ті "білі жігулі", що за них дадуть...
здо собачок.
Верхний - какая-то лопоухая свинособака...Наверное родители - русская алкашня....таких дефектных по пьяни делают...