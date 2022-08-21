В Украине ликвидированы два старших лейтенанта РФ Фарнин и Попов. ФОТО

В Украине уничтожены еще два российских офицера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграм-канале.

Известно, что уничтожен старший лейтенант Петр Фарнин и старший лейтенант Андрей Попов. По его словам, старшие лейтенанты совершили "шаг доброй воли" - официально денацифицировались и демилитаризировались.

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Ранее Штефан сообщал, что ликвидирован Семизоров Юрий "Зема" с Енакиево, псевдо-лейтенант, командир оккупантов 1 АК РОА. Кроме того, в Украине ликвидирован российский подполковник Мухаметханов.

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