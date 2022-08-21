В Украні ліквідовано двох старших лейтенантів РФ Фарніна та Попова. ФОТО
В Україні знищено ще двох російських офіцерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Відомо, що знищено старшого лейтенанта Петра Фарніна та старшого лейтенанта Андрія Попова. За його словами, старші лейтенанти зробили "крок доброї волі" - офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися.
Раніше Штефан повідомляв, що ліквідовано Семизорова Юрія ,Зема, з Єнакієвого, псевдо-лейтенанта, командира окупантів 1 АК РОА. Крім того, в Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова.
Топ коментарі
+22 Борис Дородный #318712
показати весь коментар21.08.2022 11:41 Відповісти Посилання
+17 Mykola Trofimenko #528418
показати весь коментар21.08.2022 11:22 Відповісти Посилання
+16 Тетяна Тать
показати весь коментар21.08.2022 11:23 Відповісти Посилання
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А загалом - х*й на них і хай згниють до перших "роковин" ті "білі жігулі", що за них дадуть...
здо собачок.
Верхний - какая-то лопоухая свинособака...Наверное родители - русская алкашня....таких дефектных по пьяни делают...