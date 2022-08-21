В Украні ліквідовано двох старших лейтенантів РФ Фарніна та Попова. ФОТО

В Україні знищено ще двох російських офіцерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Відомо, що знищено старшого лейтенанта Петра Фарніна та старшого лейтенанта Андрія Попова. За його словами, старші лейтенанти зробили "крок доброї волі" - офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися.

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Раніше Штефан повідомляв, що ліквідовано Семизорова Юрія ,Зема, з Єнакієвого, псевдо-лейтенанта, командира окупантів 1 АК РОА. Крім того, в Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова.

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