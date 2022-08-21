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Новини Фото Війна
11 022 30

В Украні ліквідовано двох старших лейтенантів РФ Фарніна та Попова. ФОТО

штефан

В Україні знищено ще двох російських офіцерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Відомо, що знищено старшого лейтенанта Петра Фарніна та старшого лейтенанта Андрія Попова. За його словами, старші лейтенанти зробили "крок доброї волі" - офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися.

Читайте також: Ліквідовано майора спецназу ГРУ РФ Павла Штепу. ФОТО

Раніше Штефан повідомляв, що ліквідовано Семизорова Юрія ,Зема, з Єнакієвого, псевдо-лейтенанта, командира окупантів 1 АК РОА. Крім того, в Україні ліквідовано російського підполковника Мухаметханова.

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В Украні ліквідовано двох старших лейтенантів РФ Фарніна та Попова 01

В Украні ліквідовано двох старших лейтенантів РФ Фарніна та Попова 02

армія рф (18036) знищення (7696) втрати (4479) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+22
Погоны царские, петлицы вермахта, окантовка кителя казяцько-кизяковская. тулья фураги сс---оперетка винегрет! Убогость и нищета тщеславия провинциалов из под подворотни райцентров рашки! Пусть лежат.
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21.08.2022 11:41 Відповісти
+17
Заблукали на навчаннях та правильно повернулись додому, нех#й шастать! Слава ЗСУ!
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21.08.2022 11:22 Відповісти
+16
земля гвоздями со стекловатой
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21.08.2022 11:23 Відповісти
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Заблукали на навчаннях та правильно повернулись додому, нех#й шастать! Слава ЗСУ!
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21.08.2022 11:22 Відповісти
земля гвоздями со стекловатой
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21.08.2022 11:23 Відповісти
с гвоздями мечта йегов ,а коцапам яма с дерьмом и так целую вечность.
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21.08.2022 13:04 Відповісти
І так задовго жили
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21.08.2022 11:24 Відповісти
"Погіблі ********".
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21.08.2022 11:43 Відповісти
Ля какие хорошие хрюские! Вот бы все хрюске такими были.
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21.08.2022 11:24 Відповісти
Чук и Гек
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21.08.2022 11:25 Відповісти
Достигли пика карьеры.
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21.08.2022 11:26 Відповісти
счастья, здоровья, успехов в личной жизни
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21.08.2022 11:28 Відповісти
Земля бетоном обом русоФашистам , так як ми іх сюди не кликали 😠
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21.08.2022 11:30 Відповісти
На фото непонятно, где Фарнир, где Попов. Впрочем, это неважно, в аду разберутся. В один казан пойдут.
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21.08.2022 11:37 Відповісти
Гівно не "ліквідують", а утилізують!
А загалом - х*й на них і хай згниють до перших "роковин" ті "білі жігулі", що за них дадуть...
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21.08.2022 11:40 Відповісти
Биба и Боба .....
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21.08.2022 11:40 Відповісти
Погоны царские, петлицы вермахта, окантовка кителя казяцько-кизяковская. тулья фураги сс---оперетка винегрет! Убогость и нищета тщеславия провинциалов из под подворотни райцентров рашки! Пусть лежат.
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21.08.2022 11:41 Відповісти
Всё воруют: петлицы, фуражки, эмблемы! Это их способ жизни.
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21.08.2022 13:25 Відповісти
Медовый месяц у Кабздоха !
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21.08.2022 11:42 Відповісти
Берегите , прапорщиков , за них будем штрафовать Ладно солдаты , они дебилы в основном малограмотные . А офицеры какого *** забыли в Украине За что ,они пришли умирать за ладу калину
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21.08.2022 11:46 Відповісти
У рашці вже давно немає офіцерів з великої букви. Так, різна шваль з зірочками на погонах.
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21.08.2022 12:32 Відповісти
Крепкого здоровьечка, приезжайте еще...
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21.08.2022 11:51 Відповісти
Міцної ерекції їм у пеклі!
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21.08.2022 11:54 Відповісти
маєш проблему, сходи на інший форум, а краще до психіатра, це некрофілія називається, хоча до цього була помічена на любові з до собачок.
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21.08.2022 14:25 Відповісти
Нижний - красавелла....если б не засранные мозги, мог жизнью наслаждаться... многих баб удовлетворить....

Верхний - какая-то лопоухая свинособака...Наверное родители - русская алкашня....таких дефектных по пьяни делают...
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21.08.2022 11:55 Відповісти
Дегенерати !
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21.08.2022 12:04 Відповісти
Долгих лет жизни погибшим.)
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21.08.2022 12:11 Відповісти
Не розумію, навіщо писати про двох дрібних сошок? Так скоро й про кожного рядового російського дохляка почнуть згадувати. Новин більше немає?
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21.08.2022 12:29 Відповісти
Чому це дрібні сошки?Про них вже і пісню заспівали.."старший лейтенант,парень молодой" ...співала Аллегрова.Тепер вони завжди будуть молоді....Та і закони філософії ніхто не зможе відмінити-від простого,до складного-від ст. лейтенанта до бункерного *****.
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21.08.2022 14:07 Відповісти
"Желаю что бы все...."
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21.08.2022 12:43 Відповісти
На другому фото абдрістович, ні?
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21.08.2022 12:51 Відповісти
Ну що Ви, у абдрістовича звання під полковником, а Ви його так принизили.
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21.08.2022 13:14 Відповісти
не бути цьому чму каапітаном
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21.08.2022 13:57 Відповісти
 
 