Еще почти 600 гражданских эвакуировали из Донетчины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 23 августа, получили помощь и уехали из Донецкой области 598 мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донетчины.
"В Покровском районе личным составом Главного управления во время эвакуации оказана помощь 531 человек, из них 15 детей и 10 человек с ограниченными физическими возможностями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки личным составом облуправления ГСЧС из зоны активных боевых действий проведена эвакуация восьми человек из Бахмутского района.
Кроме того, спасатели перевезли с пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда 59 человек, из них 15 детей и 1 с ограниченными физическими возможностями.
Напомним, в Донецкой области проводится обязательная эвакуация.
К осенне-зимнему периоду там должно остаться не более 235 тыс. населения, вовлеченных в процесс обороны и поддержку работы критической инфраструктуры. До 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1 млн 670 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль