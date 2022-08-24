Еще почти 600 гражданских эвакуировали из Донетчины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 23 августа, получили помощь и уехали из Донецкой области 598 мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донетчины.

"В Покровском районе личным составом Главного управления во время эвакуации оказана помощь 531 человек, из них 15 детей и 10 человек с ограниченными физическими возможностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки личным составом облуправления ГСЧС из зоны активных боевых действий проведена эвакуация восьми человек из Бахмутского района.

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Кроме того, спасатели перевезли с пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда 59 человек, из них 15 детей и 1 с ограниченными физическими возможностями.









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Напомним, в Донецкой области проводится обязательная эвакуация.

К осенне-зимнему периоду там должно остаться не более 235 тыс. населения, вовлеченных в процесс обороны и поддержку работы критической инфраструктуры. До 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1 млн 670 тыс. человек.