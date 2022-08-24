Ще майже 600 цивільних евакуювали з Донеччини, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 23 серпня, отримали допомогу та виїхали з Донецької області 598 мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Донеччини.

"В Покровському районі особовим складом Головного управління під час евакуації надана допомога 531 особі, з них 15 дітей та 10 осіб з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби особовим складом облуправління ДСНС із зони активних бойових дій проведена евакуація восьми осіб з Бахмутського району.

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Крім того, рятувальники перевезли з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні потяги 59 осіб, з них 15 дітей та 1 особа з обмеженими фізичними можливостями.









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Нагадаємо, на Донеччині проводиться обов’язкова евакуація.

До осінньо-зимового періоду там має залишитися не більше 235 тис. населення, залучених до процесу оборони й підтримки роботи критичної інфраструктури. До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.