Ще майже 600 цивільних евакуювали з Донеччини, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 23 серпня, отримали допомогу та виїхали з Донецької області 598 мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Донеччини.
"В Покровському районі особовим складом Головного управління під час евакуації надана допомога 531 особі, з них 15 дітей та 10 осіб з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулої доби особовим складом облуправління ДСНС із зони активних бойових дій проведена евакуація восьми осіб з Бахмутського району.
Крім того, рятувальники перевезли з пункту збору та реєстрації до місця посадки в евакуаційні потяги 59 осіб, з них 15 дітей та 1 особа з обмеженими фізичними можливостями.
Нагадаємо, на Донеччині проводиться обов’язкова евакуація.
До осінньо-зимового періоду там має залишитися не більше 235 тис. населення, залучених до процесу оборони й підтримки роботи критичної інфраструктури. До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.
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