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Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 32 сообщения о вооруженных атаках оккупационных войск страны-агрессора по населенным пунктам Запорожской области. В результате вчерашних обстрелов смертельно травмирован несовершеннолетний парень. Также ранены среди гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция 01

"25 августа, на протяжении всех суток вооруженные российские захватчики обстреливали артиллерией и ракетами системы залпового огня города и поселка Пологовского и Васильевского районов. Полицейские зафиксировали поражение по жилым домам в Орехове, селах Преображенка и Новодаровка Пологовского района. В результате вражеского обстрела пгт. Степногорск Васильевского района зафиксированы разрушения домов, хозяйственных и гаражных помещений", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция 02

Отмечается, что в результате вчерашних обстрелов смертельно травмирован несовершеннолетний парень. Остальных граждан с осколочными ранениями доставили на лечение в медицинские учреждения.

Каждый факт вооруженных преступлений был зафиксирован сотрудниками полиции. Материалы переданы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция 03
Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция 04

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Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция 05
Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция 06
Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция 07

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Запорожская область (3079)


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руззкие нацистско-фашистские подлежат уничтожению !
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26.08.2022 20:16 Ответить
 
 