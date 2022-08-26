Последствия обстрелов Запорожской области – рашистами. Разрушены дома мирных жителей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 32 сообщения о вооруженных атаках оккупационных войск страны-агрессора по населенным пунктам Запорожской области. В результате вчерашних обстрелов смертельно травмирован несовершеннолетний парень. Также ранены среди гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"25 августа, на протяжении всех суток вооруженные российские захватчики обстреливали артиллерией и ракетами системы залпового огня города и поселка Пологовского и Васильевского районов. Полицейские зафиксировали поражение по жилым домам в Орехове, селах Преображенка и Новодаровка Пологовского района. В результате вражеского обстрела пгт. Степногорск Васильевского района зафиксированы разрушения домов, хозяйственных и гаражных помещений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вчерашних обстрелов смертельно травмирован несовершеннолетний парень. Остальных граждан с осколочными ранениями доставили на лечение в медицинские учреждения.

Каждый факт вооруженных преступлений был зафиксирован сотрудниками полиции. Материалы переданы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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