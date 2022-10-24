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Пропагандист Красовский, призвавший убивать украинских детей, в 2014 году посещал Киев и фотографировался в вышиванке. ФОТОрепортаж

Российский пропагандист Антон Красовский, призвавший убивать украинских детей, посещал Киев в 2014 году во время Революции Достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии были опубликованы в сети.

Отмечается, что Красовский и Ксения Собчак находились в Киеве в феврале 2014 года. Пропагандист был одет в вышиванку, его сфотографировали с портретом Степана Бандеры.

Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.

После этого российский пропагандистский канал Russia Today приостановил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.

Читайте: Слекдом РФ проверит высказывание Красовского об убийстве украинских детей

Пропагандист Красовский, призвавший убивать украинских детей, в 2014 году посещал Киев и фотографировался в вышиванке 01
Пропагандист Красовский, призвавший убивать украинских детей, в 2014 году посещал Киев и фотографировался в вышиванке 02
Пропагандист Красовский, призвавший убивать украинских детей, в 2014 году посещал Киев и фотографировался в вышиванке 03
Пропагандист Красовский, призвавший убивать украинских детей, в 2014 году посещал Киев и фотографировался в вышиванке 04
Пропагандист Красовский, призвавший убивать украинских детей, в 2014 году посещал Киев и фотографировался в вышиванке 05

пропаганда (3681) россия (95652) RT (24)


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Топ комментарии
+37
Проститутки со стометровки порядочнее этих тварей.
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24.10.2022 13:41
+30
Щоб нагадати, що хароших_руZкіх не буває. Вони лицемірні потвори.
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24.10.2022 13:16
+29
Потвори!
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24.10.2022 13:09
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там і ксюша собчак у вишиванці - "велика" як цапська лібералка ...
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24.10.2022 13:08 Ответить
Проститутки со стометровки порядочнее этих тварей.
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24.10.2022 13:41 Ответить
Професійні повії в принципі умовно порядні, бо обслуговують за гроші всіх незважаючи на політичні, релігійні чи расові вподобання. Політичні курви - це сміття, бо їх політичні вподобання просто питання ціни і попиту.
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24.10.2022 14:36 Ответить
Потвори!
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24.10.2022 13:09 Ответить
О і Карась на фото
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24.10.2022 13:09 Ответить
Ага, а зараз як спiває на своєму каналi... особливо про рашистiв. Причому по його ж словам наче зараз в ЗСУ, але щось стiльки вiльного часу, i в Киiв частенько приiзджає.
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24.10.2022 14:14 Ответить
Нічого не знаєш про людину,але обсераєш , як кацап
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24.10.2022 14:35 Ответить
Ну звiсно... якщо немає чим вiдповiсти по сутi, то вiдразу просто вiшай клiше "кацап", агент ФСБ, бот та що завгодно. Якраз дуже добре знаю що це за "фрукт", i яка його роль. Ще раз, для обдарованих питаю. Як часто нашi справжнi вiйськовi бувають вдома, чи мають можливiсть (час, сили) робити стiльки вiдосикiв? Знаю лише одного схожого - Боневтiка.
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24.10.2022 15:02 Ответить
Карась зі своїми хлопцями чистив Київ від рашистів ще до Майдану. Один з перших добровольців ще з 14-го...
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24.10.2022 15:40 Ответить
а зелена влада і досі заохочує всяких "хароших русскіх" приїжджати, вештатися тут скрізь, паспорти їм роздає, інтерв'ю у них бере. а вони, ці русскіє, такі самі, як цей упир.
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24.10.2022 13:10 Ответить
це називається зрада !!! зрада України !!!
одне лиш толерування і залишення під окупацією як цапських попів з так званої "упц мп-рпц", а по факту філії фсб/кгб/нквд трьох українських святинь, блокування переходу парафій до ПЦУ чого лиш варте !!!
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24.10.2022 13:14 Ответить
ты видно очень плохо информирован или сознательно подтасовываеь факты - прошлая власть пачками раздавала украинские паспорта беглым нардерам, артистам, бизнеспартнерам из ******** и наоборот всячески препятствовала получению гражданства Украины всем кто приехал защищать Украину с оружием в руках!
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24.10.2022 13:45 Ответить
Нашо нам ця інформація?
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24.10.2022 13:13 Ответить
Щоб нагадати, що хароших_руZкіх не буває. Вони лицемірні потвори.
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24.10.2022 13:16 Ответить
Кому то не зрозуміло ще, тому не буде зрозуміло це ніколи, нажаль
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24.10.2022 13:20 Ответить
Нагадувати потрібно. А то потім навіть деякі найвеличніші лідери ********** на восьмому році війни з росією вірять в хороший раша-народ і роздають громадянство вчорашнім довіреним особам ху@ла типу Нєвзорова.
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24.10.2022 13:27 Ответить
Вони не вірять, а просто придурюються і думають, що скрізь такі ж дурники
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24.10.2022 13:31 Ответить
Навіщо придурюються?
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24.10.2022 13:32 Ответить
Бо робота така в них, придурюватися, може й прокатить хто й повірить. А потім під шумок і замнеться. Я не вірю в те, що люди при владі не розуміють, хто такі рашисти. а) все розуміють б) діють в своїх інтересах
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24.10.2022 19:20 Ответить
Немає поганих і хороших росіян. Вони всі бажають нашої смерті. Погані - негайної і наглої, хороші - поступової.
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24.10.2022 13:13 Ответить
харошево сруцького не видно у тепловізор
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24.10.2022 13:24 Ответить
То вони внедрялись, а зараз показують справжне нутро. Типові " не такіє рускіє"
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24.10.2022 13:17 Ответить
Не только эти "красавцы" были на майдане. Там много таких грели, поили чаем. угощали пирожками и обязательно делами селфи.
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24.10.2022 13:17 Ответить
Другехрюске на разведку ездили. Сейчас, кстати, тоже дрюгехрюске хватает.
ЗЫ Там на первой фотке Карась что ли?
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24.10.2022 13:19 Ответить
Кубив Гриша, будущий управляючий НБУ.
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24.10.2022 13:35 Ответить
Хорошая выучка-в 14 что то вынюхал(заработал);сейчас брякнул,проверят реакцию быдла( опять копеечка).Чекистские последователи они такие.
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24.10.2022 13:20 Ответить
Ачкі сапчак, красовский в червоних шароварах - це просто глузування з украінскості, ще в царській роzzіі був такий прикол "играть хахла" - на сцену виходив дядько з вусами і оселедцем аж до землі, матня в шароварах тягнулась за ним - а московити реготали і показували пальцем
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24.10.2022 13:22 Ответить
Нічого дивного, робота агента.
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24.10.2022 13:23 Ответить
этого петуха наши националисты облили кефиром и надавали пинков. обижено кукарекало из Чехии потом
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24.10.2022 13:24 Ответить
Ви щось не про те.

кефiр - це про Рустема Адагамова, той набаго старший, противник режиму, а не про цю гниду красовського. в порiвняннi з красовським, Адагамов просто українофiл.

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24.10.2022 13:50 Ответить
точно, переплутав. адагамов теж тварина, але добре маскується
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24.10.2022 13:55 Ответить
теж тварина, але добре маскується

а красовського, гниду, з собчачкою якраз приймали, вгощали, водили. в очi заглядали...

.
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24.10.2022 14:05 Ответить
Яшин о том, как красовский окончательно превратился в мудака.

Антон Красовский. История одного подлеца.

https://youtu.be/ZRjZ2onki1A

https://i.ytimg.com/vi/ZRjZ2onki1A/maxresdefault.jpg
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24.10.2022 13:32 Ответить
спидозный пидарок уже поизвинялся перед симоняншей, но весь мир в очередной раз увидел кто на самом деле фашисты
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24.10.2022 13:33 Ответить
грошi...воно звикло гарно жити, тисяч з 400 рЖублiв заробляє на паРаша тудей.

на що ж воно буде жити тепер? боiться...

але звiсно, це лайно не пропаде в фашiстськiй паРашi.

https://meduza.io/feature/2022/09/14/kogda-prodaesh-dushu-dyavolu-******-talant-prevraschaetsya-v-govno

Прежде чем стать «человеком войны», автор телеграм-канала https://t.me/s/krasovkin «Антон Вячеславович» , топ-менеджер финансируемого российским государством телеканала RT (Russia Today) и сын конструктора, работавшего на украинских АЭС, Антон Красовский много лет трудился бок о бок с представителями той самой «московской интеллигенции», которую сейчас ненавидит.

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24.10.2022 16:18 Ответить
это повод дать ему гражданство! )
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24.10.2022 13:34 Ответить
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24.10.2022 13:38 Ответить
До речі, той Красовський просто єврей...
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24.10.2022 13:37 Ответить
дурницi. звичайна замкадна свинособака с па-адольска пад ма-асквою.
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24.10.2022 13:52 Ответить
да, під акомпанемент прутнєпіаніста
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24.10.2022 13:57 Ответить
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24.10.2022 14:32 Ответить
там порох, де порохоботи? сватів тобі наскринити, дуня?
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24.10.2022 14:33 Ответить
+100500
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24.10.2022 19:56 Ответить
За вишиванку він має сам піти до річки і втопитися.
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24.10.2022 13:43 Ответить
О, там є багато цікавих фото - варто перевірити усіх на поліграфі і не тільки щодо можливої співпраці з росією
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24.10.2022 13:46 Ответить
А потім виявиться, що він - глибокозаконспірований агент ГУР МО України.
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24.10.2022 13:48 Ответить
Звичайні кацапофашистські гниди.
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24.10.2022 13:52 Ответить
Я понял, что он гнилой, когда он еще был либералом - уж больно он озаботился аморальностью какого-то поста (может, и моего, не помню) Сразу вспомнился Айхман, которого возмутила "Лолита"
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24.10.2022 13:52 Ответить
а де Українські діти яких вивезли в рф в якому вони стані після зустрічі із красовським і його послідовниками.
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24.10.2022 13:53 Ответить
бык ? в опу штрык уже не бык
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24.10.2022 13:56 Ответить
це два фріка рашки, на них зовсім не треба звертати уваги, ну їх конеш достатньо по усій раzzії, але увесь світ повинен знати з ким має справу.
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24.10.2022 13:59 Ответить
Зовсім не здивуюсь якщо гебня зараз буде розкручувати сюжет, що той Красовський є бандерівським агентом (ці фото прикладуть до сюжету) і що ці його висери в ефір були спеціальною провокацією, щоб очорнити "демократичну" расєю. ) І от за це ще й посадять його, щоб показати як вони борються з хвошиздами.
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24.10.2022 14:14 Ответить
А Ксюха на Майдане косила под Юлю.
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24.10.2022 14:18 Ответить
На Майдані , під час революції , багато хто з ворожої до України кацапні був , не лише цей фуй , а й ще один - сРунов - гіркін . Він колись навіть нив що його там розвели як лоха -на 1 тис доларів .. Чи вкрали їх , чи щось таке , не пам'ятаю точно .
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24.10.2022 14:26 Ответить
цю руську свиню буде знищено на параші однозначно.Воїни світла дістануть це лайно з під землі.Слава Україні!
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24.10.2022 14:31 Ответить
Шитобетерастія хоч в пгава чєлаєка, хоч в хунвейбіни, аби попереду.
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24.10.2022 14:31 Ответить
.* И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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24.10.2022 15:29 Ответить
Злякались Карася, сучі діти.
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24.10.2022 15:37 Ответить
Красовский совсем недавно был либералом. Непонятно как человек может поменять свои взгляды настолько радикально.
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24.10.2022 16:01 Ответить
Бабло?
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24.10.2022 16:08 Ответить
Зачем им этот невзрачный тип, да еще и гей, когда вокруг полно продажных либералов гораздо более крупного калибра.
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24.10.2022 16:12 Ответить
І солов'їний послід був білим та пухнастим в свій час і кисель на ictv працював. Нічого дивного. Безпринципні покидьки,негідники та мерзота. Всі кацапи такі. Поголовно.
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24.10.2022 16:11 Ответить
Старые друзья и бывшие коллеги вспоминают Красовского с неохотой: из 20 с лишним редакторов и журналистов, работавших с ним, ответить на вопросы «Медузы» согласились 15 человек (причем некоторые из них анонимно).

«Гнида он порядочная», - убежден один из бывших коллег Красовского.

https://meduza.io/feature/2022/09/14/kogda-prodaesh-dushu-dyavolu-******-talant-prevraschaetsya-v-govno

«Не хочу мараться», - объяснил причину своего отказа Алексей Венедиктов, главный редактор закрытой после начала полномасштабной войны радиостанции «Эхо Москвы» (в его передачах Красовский когда-то был постоянным гостем).

«Антон был моим близким другом, он крестный моего сына… То, что произошло [сейчас] с Антоном, мы не можем понять, мы не говорим о нем. Как будто он умер. Мы очень любили его», - написала «Медузе» бывшая журналистка GQ и «Сноба» Ксения Соколова.

«Вы меня своей просьбой ставите в нехорошую морально-этическую ситуацию, про Антона ничего говорить не буду», - заявил «Медузе» Сергей Евдокимов, который был начальником Красовского на телеканале НТВ.

«Он превратился в очень опасного персонажа - без руля, ветрил», - считает бывший главный редактор Vogue Алена Долецкая. Раньше же, добавляет она, Красовский был «одаренно складывающим слова, а иногда мысли и обобщения, куражистым, болтливым и харизматичным мальчиком».

Долецкая вспоминает, что взяла Красовского на работу в начале 2000-х по совету публициста и идейного вдохновителя нескольких постперестроечных СМИ Александра Тимофеевского, которого друзья звали Шурой, а Красовский считал своим https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/12/827836-zaschitnik-pafosa-aleksandra наставником . «Мне нравились Шурины мальчики, они всегда имели вот это, знаете, волшебное прикосновение. Раз Шура говорит - значит, это оно. Значит, надо брать», - комментирует свой выбор Долецкая.

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24.10.2022 16:47 Ответить
Карась, ще той карась.
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24.10.2022 16:41 Ответить
Собчак і красовок - два фсбніка *************! Для них переодягнутися, щоб тертися в довіру- норма
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24.10.2022 16:52 Ответить
Срака і коняка!
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25.10.2022 08:29 Ответить
 
 