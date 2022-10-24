Пропагандист Красовский, призвавший убивать украинских детей, в 2014 году посещал Киев и фотографировался в вышиванке. ФОТОрепортаж
Российский пропагандист Антон Красовский, призвавший убивать украинских детей, посещал Киев в 2014 году во время Революции Достоинства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии были опубликованы в сети.
Отмечается, что Красовский и Ксения Собчак находились в Киеве в феврале 2014 года. Пропагандист был одет в вышиванку, его сфотографировали с портретом Степана Бандеры.
Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.
После этого российский пропагандистский канал Russia Today приостановил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.
Топ комментарии
+37 Наталия П
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+29 Nataliya Mischenko
показать весь комментарий24.10.2022 13:09
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одне лиш толерування і залишення під окупацією як цапських попів з так званої "упц мп-рпц", а по факту філії фсб/кгб/нквд трьох українських святинь, блокування переходу парафій до ПЦУ чого лиш варте !!!
прокатитьхто й повірить. А потім під шумок і замнеться. Я не вірю в те, що люди при владі не розуміють, хто такі рашисти. а) все розуміють б) діють в своїх інтересах
ЗЫ Там на первой фотке Карась что ли?
кефiр - це про Рустема Адагамова, той набаго старший, противник режиму, а не про цю гниду красовського. в порiвняннi з красовським, Адагамов просто українофiл.
а красовського, гниду, з собчачкою якраз приймали, вгощали, водили. в очi заглядали...
.
Антон Красовский. История одного подлеца.
https://youtu.be/ZRjZ2onki1A
https://i.ytimg.com/vi/ZRjZ2onki1A/maxresdefault.jpg
на що ж воно буде жити тепер? боiться...
але звiсно, це лайно не пропаде в фашiстськiй паРашi.
https://meduza.io/feature/2022/09/14/kogda-prodaesh-dushu-dyavolu-******-talant-prevraschaetsya-v-govno
Прежде чем стать «человеком войны», автор телеграм-канала https://t.me/s/krasovkin «Антон Вячеславович» , топ-менеджер финансируемого российским государством телеканала RT (Russia Today) и сын конструктора, работавшего на украинских АЭС, Антон Красовский много лет трудился бок о бок с представителями той самой «московской интеллигенции», которую сейчас ненавидит.
«Гнида он порядочная», - убежден один из бывших коллег Красовского.
https://meduza.io/feature/2022/09/14/kogda-prodaesh-dushu-dyavolu-******-talant-prevraschaetsya-v-govno
«Не хочу мараться», - объяснил причину своего отказа Алексей Венедиктов, главный редактор закрытой после начала полномасштабной войны радиостанции «Эхо Москвы» (в его передачах Красовский когда-то был постоянным гостем).
«Антон был моим близким другом, он крестный моего сына… То, что произошло [сейчас] с Антоном, мы не можем понять, мы не говорим о нем. Как будто он умер. Мы очень любили его», - написала «Медузе» бывшая журналистка GQ и «Сноба» Ксения Соколова.
«Вы меня своей просьбой ставите в нехорошую морально-этическую ситуацию, про Антона ничего говорить не буду», - заявил «Медузе» Сергей Евдокимов, который был начальником Красовского на телеканале НТВ.
«Он превратился в очень опасного персонажа - без руля, ветрил», - считает бывший главный редактор Vogue Алена Долецкая. Раньше же, добавляет она, Красовский был «одаренно складывающим слова, а иногда мысли и обобщения, куражистым, болтливым и харизматичным мальчиком».
Долецкая вспоминает, что взяла Красовского на работу в начале 2000-х по совету публициста и идейного вдохновителя нескольких постперестроечных СМИ Александра Тимофеевского, которого друзья звали Шурой, а Красовский считал своим https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/12/827836-zaschitnik-pafosa-aleksandra наставником . «Мне нравились Шурины мальчики, они всегда имели вот это, знаете, волшебное прикосновение. Раз Шура говорит - значит, это оно. Значит, надо брать», - комментирует свой выбор Долецкая.