Пропагандист Красовский, призвавший убивать украинских детей, в 2014 году посещал Киев и фотографировался в вышиванке. ФОТОрепортаж

Российский пропагандист Антон Красовский, призвавший убивать украинских детей, посещал Киев в 2014 году во время Революции Достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии были опубликованы в сети.

Отмечается, что Красовский и Ксения Собчак находились в Киеве в феврале 2014 года. Пропагандист был одет в вышиванку, его сфотографировали с портретом Степана Бандеры.

Напомним, ранее ведущий российского государственного телеканала "Russia Today" Антон Красовский предложил топить в реке детей, считающих, что Россия оккупировала Украину.

После этого российский пропагандистский канал Russia Today приостановил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским.

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