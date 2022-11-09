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СБУ обеспечивает передачу "Укрнафты" в госсобственность. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что на днях было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".

"Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях для увеличения прибыли при изготовлении горючего", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора готовится сообщение о подозрении менеджмента компании по ч.3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Ранее сообщалось, что работа центрального офиса "Укрнафты" заблокирована вооруженными людьми.

Читайте также: Передача Минобороны активов пяти стратегических предприятий состоялась согласно действующим законам и поможет сектору обороны Украины, - Зеленский

СБУ обеспечивает передачу Укрнафты в госсобственность 01
СБУ обеспечивает передачу Укрнафты в госсобственность 02
СБУ обеспечивает передачу Укрнафты в госсобственность 03
СБУ обеспечивает передачу Укрнафты в госсобственность 04

СБУ (19942) Укрнафта (198)


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Топ комментарии
+14
Круто. Їм ніхто не сказав : "всё украдєно до нас" про збитковий Нафтогаз.
Заплатить держава борги тоді і віддадуть назад Бєні і Ко. А поки піпл хай лапшу хаває.
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09.11.2022 12:11
+13
СБУ МАЕ розслідувати як дозволили таким підприємствам стати приватними .
Кучма - мільярдер - роздерибаніл увесь промисловий комплекс України, КРАВЧУК - угробил Дунайский флот , Тимошенко с Гриценко розпродала армію
І ніхто досі не сів на лаву підсудних . А мірні громадяни зараз гибнут ‼️‼️
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09.11.2022 12:13
+9
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09.11.2022 12:05
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09.11.2022 12:05 Ответить
«Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України, - сказав він. - По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість», - пояснив Данілов.
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09.11.2022 13:26 Ответить
І ще борги підприємств спишуть за рахунок наших податків
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09.11.2022 17:43 Ответить
Від оголошеного рішення РНБО пройшло достатньо часу для здійснення шкоди, якщо було таке бажання.
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09.11.2022 12:06 Ответить
Круто. Їм ніхто не сказав : "всё украдєно до нас" про збитковий Нафтогаз.
Заплатить держава борги тоді і віддадуть назад Бєні і Ко. А поки піпл хай лапшу хаває.
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09.11.2022 12:11 Ответить
Аля приват 2-0...
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09.11.2022 12:30 Ответить
Как там в Бергамо?
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09.11.2022 12:14 Ответить
Головне зараз кацапів порубати, та їх посіпак, на кшталт тебе, в Бобруйськ поки ще не прилетіло? Твоє ************** - бульбофюрер дограється.
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09.11.2022 13:05 Ответить
А що....бєня незадоволений,що так "превентивно" від нього захищаються?
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09.11.2022 12:13 Ответить
СБУ МАЕ розслідувати як дозволили таким підприємствам стати приватними .
Кучма - мільярдер - роздерибаніл увесь промисловий комплекс України, КРАВЧУК - угробил Дунайский флот , Тимошенко с Гриценко розпродала армію
І ніхто досі не сів на лаву підсудних . А мірні громадяни зараз гибнут ‼️‼️
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09.11.2022 12:13 Ответить
Вы забыли про проект стена)
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09.11.2022 12:25 Ответить
Це теж цікаво.

хотя СБУ - як весільний генерал . 8 місяців війни терпіти як Богуслаев оснащае кацапські гвинтокрили , які вбивають українців - ЦЕ ніякому поясненню не підлягає ‼️‼️
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09.11.2022 12:32 Ответить
проект "забор" изначально нафиг не нужен. Сносится за 2 секунды. А потом бы яцыку впаяли нецелевую растрату. Потому это дерьмицо каломойские человеки и накидывали. Вы с ними?
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09.11.2022 15:53 Ответить
Так его ж вроде бы даже начали строить. Или я ошибаюсь?
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09.11.2022 19:23 Ответить
облгазы с обленерго - вот где клондайк!
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09.11.2022 12:14 Ответить
беня тільки з Приватбанка вкрав 5 000 000 000$ скільки вкрав з інших активів, даже податкова не здогадується....
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09.11.2022 12:21 Ответить
Ниче не понял.. А БТР зачем?) или это чтоб не вздумали окопаться?
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09.11.2022 12:24 Ответить
Броня нужна для ворот и заборов ( их взлома или наоборот защиты), а также для авто, в том числе и грузовых, которые могут ломануться. А вообще всё это "силовое обеспечение" должно защищать от ОПГ ( ЧОПы,"службы безопасности", они же титушки и прочее), которыми у нас почему-то никто не занимается
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09.11.2022 12:28 Ответить
Баканов розвалив СБУ, наплодив кротів, здав Південь і пішов.
Шевченко розікрав 200 млн, залишив долар по 40 і пішов ... у біга.
Вітренко подарував Бєні десятки мільярдів, провалив підготовку до зими, довів Нафтогаз до 53 млрд збитків і пішов.

Цікаво, що лишиться після Зеленського?

(с)
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09.11.2022 12:33 Ответить
Щось занадто ви все спростили до декількох цапів відбувайлів)
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10.11.2022 01:13 Ответить
Все енергозабезпечення держави повинно бути в держави! Тому що приватний бізнес заточений на отримання надприбутків, і ні які пільги там не проходять!
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09.11.2022 12:34 Ответить
Який добрий президент, так 73%? Забрав у Бені "Укрнафту"? Та так була частка(акції) держави 51%, решта Бені і не тільки Бені. А забрали у всіх. Під час війни ватрість доведеного до банкрутства підприємства мала, то викупили у Бені по нормальній ціні? Наладять все за бюджетні гроші, а потім Бені через суди поверне його назад? Геніально. Порють Україну і у хвіст і у гриву, точно як розповідав за сцени. А через суд не пробували все по-закону?
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09.11.2022 12:36 Ответить
яким боком суд до закону((((
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09.11.2022 12:43 Ответить
Взагалі то на знімку - Укртатнафта, а не Укрнафта, а саме - Кременчуцький НПЗ.
А ось головний офіс Укрнафти.
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/35/05/24_1280.jpg
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09.11.2022 12:56 Ответить
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09.11.2022 13:06 Ответить
Якщо основною ідеологією є "какая разніца", то чи слід дивуватись, що Укрнафту плутають з Укртатнафтою?
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09.11.2022 13:11 Ответить
СБУ це точно той орган який повинен займатися націоналізацією? Може СБУ ще й приватизацією займеться, для своїх пацанів?
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09.11.2022 13:13 Ответить
воровство на стратегическом(подчеркиваю это слово) государственном предприятии это как раз компетенция СБУ.
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09.11.2022 13:35 Ответить
А при чем здесь национализация? Может дело просто в прокуратуру передать?
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09.11.2022 16:00 Ответить
Энергетическая безопасность страны, а именно отсутствие элэнергии в таких масштабах - тоже компетенция СБУ
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09.11.2022 15:57 Ответить
Какое отношение к эктроенергии имеет Укрнафта? Вы нефтяник? Я да.
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09.11.2022 16:03 Ответить
СБУ имеет отношение к любой безопасности страны, в тч энергетической безопасности Украины, и к нефти и к электро. Так как?
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09.11.2022 16:12 Ответить
Какое отношение имеет безопасность к национализации? Если есть злоупотребления, а тем более нарушение закона, виновных нужно выявлять и направлять материалы в прокуратуру. Если наша "власть" будет действовать коммунистическими методами, дело закончится судом и любой европейский суд (других не будет) встанет на сторону собственника.
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09.11.2022 16:24 Ответить
https://censor.net/ru/news/3379410/zelenskiyi_peredal_ukrnaftu_v_upravlenie_menedjeru_koretskomu_svyazannomu_so_strukturami_medvedchuka
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10.11.2022 08:05 Ответить
Щоб хоча б приблизно мати розуміння,що трапляється,треба подивитись ХТО займається цим питанням.А все йде через ОПУ який має досвіт "великого будівництва", великої запоріжської " гуманітарної допомоги" та "великого проекту" по виробництву безпілотників.Цікаво те,що всюди "стирчать вуха" брауна,кірюши а так і "козира".
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09.11.2022 13:19 Ответить
"держАвна" зебєніна банда підгрібає під себе усе, що зможе
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09.11.2022 14:03 Ответить
Красиво оснащены!
Прямо как в кино!
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10.11.2022 10:07 Ответить
 
 