СБУ обеспечивает передачу "Укрнафты" в госсобственность. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что на днях было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".

"Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях для увеличения прибыли при изготовлении горючего", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора готовится сообщение о подозрении менеджмента компании по ч.3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Ранее сообщалось, что работа центрального офиса "Укрнафты" заблокирована вооруженными людьми.

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