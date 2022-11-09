СБУ обеспечивает передачу "Укрнафты" в госсобственность. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В Службе безопасности напомнили, что на днях было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения акций государства, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта".
"Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях для увеличения прибыли при изготовлении горючего", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора готовится сообщение о подозрении менеджмента компании по ч.3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).
Ранее сообщалось, что работа центрального офиса "Укрнафты" заблокирована вооруженными людьми.
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Заплатить держава борги тоді і віддадуть назад Бєні і Ко. А поки піпл хай лапшу хаває.
Кучма - мільярдер - роздерибаніл увесь промисловий комплекс України, КРАВЧУК - угробил Дунайский флот , Тимошенко с Гриценко розпродала армію
І ніхто досі не сів на лаву підсудних . А мірні громадяни зараз гибнут ‼️‼️
хотя СБУ - як весільний генерал . 8 місяців війни терпіти як Богуслаев оснащае кацапські гвинтокрили , які вбивають українців - ЦЕ ніякому поясненню не підлягає ‼️‼️
Шевченко розікрав 200 млн, залишив долар по 40 і пішов ... у біга.
Вітренко подарував Бєні десятки мільярдів, провалив підготовку до зими, довів Нафтогаз до 53 млрд збитків і пішов.
Цікаво, що лишиться після Зеленського?
(с)
А ось головний офіс Укрнафти.
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/35/05/24_1280.jpg
Прямо как в кино!