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СБУ забезпечує передачу "Укрнафти" до держвласності. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У Службі безпеки нагадали, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".

"Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів).

Раніше повідомлялось, що робота центрального офісу "Укрнафти" заблокована озброєними людьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про передачу "Мотор Січі" і 4 підприємств державі: Це не націоналізація, а вилучення майна на час воєнного стану

СБУ забезпечує передачу Укрнафти до держвласності 01
СБУ забезпечує передачу Укрнафти до держвласності 02
СБУ забезпечує передачу Укрнафти до держвласності 03
СБУ забезпечує передачу Укрнафти до держвласності 04

Автор: 

СБУ (12867) Укрнафта (929)


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Топ коментарі
+14
Круто. Їм ніхто не сказав : "всё украдєно до нас" про збитковий Нафтогаз.
Заплатить держава борги тоді і віддадуть назад Бєні і Ко. А поки піпл хай лапшу хаває.
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09.11.2022 12:11
+13
СБУ МАЕ розслідувати як дозволили таким підприємствам стати приватними .
Кучма - мільярдер - роздерибаніл увесь промисловий комплекс України, КРАВЧУК - угробил Дунайский флот , Тимошенко с Гриценко розпродала армію
І ніхто досі не сів на лаву підсудних . А мірні громадяни зараз гибнут ‼️‼️
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09.11.2022 12:13
+9
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09.11.2022 12:05
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09.11.2022 12:05 Відповісти
«Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України, - сказав він. - По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість», - пояснив Данілов.
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09.11.2022 13:26 Відповісти
І ще борги підприємств спишуть за рахунок наших податків
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09.11.2022 17:43 Відповісти
Від оголошеного рішення РНБО пройшло достатньо часу для здійснення шкоди, якщо було таке бажання.
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09.11.2022 12:06 Відповісти
Круто. Їм ніхто не сказав : "всё украдєно до нас" про збитковий Нафтогаз.
Заплатить держава борги тоді і віддадуть назад Бєні і Ко. А поки піпл хай лапшу хаває.
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09.11.2022 12:11 Відповісти
Аля приват 2-0...
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09.11.2022 12:30 Відповісти
Как там в Бергамо?
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09.11.2022 12:14 Відповісти
Головне зараз кацапів порубати, та їх посіпак, на кшталт тебе, в Бобруйськ поки ще не прилетіло? Твоє ************** - бульбофюрер дограється.
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09.11.2022 13:05 Відповісти
А що....бєня незадоволений,що так "превентивно" від нього захищаються?
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09.11.2022 12:13 Відповісти
СБУ МАЕ розслідувати як дозволили таким підприємствам стати приватними .
Кучма - мільярдер - роздерибаніл увесь промисловий комплекс України, КРАВЧУК - угробил Дунайский флот , Тимошенко с Гриценко розпродала армію
І ніхто досі не сів на лаву підсудних . А мірні громадяни зараз гибнут ‼️‼️
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09.11.2022 12:13 Відповісти
Вы забыли про проект стена)
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09.11.2022 12:25 Відповісти
Це теж цікаво.

хотя СБУ - як весільний генерал . 8 місяців війни терпіти як Богуслаев оснащае кацапські гвинтокрили , які вбивають українців - ЦЕ ніякому поясненню не підлягає ‼️‼️
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09.11.2022 12:32 Відповісти
проект "забор" изначально нафиг не нужен. Сносится за 2 секунды. А потом бы яцыку впаяли нецелевую растрату. Потому это дерьмицо каломойские человеки и накидывали. Вы с ними?
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09.11.2022 15:53 Відповісти
Так его ж вроде бы даже начали строить. Или я ошибаюсь?
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09.11.2022 19:23 Відповісти
облгазы с обленерго - вот где клондайк!
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09.11.2022 12:14 Відповісти
беня тільки з Приватбанка вкрав 5 000 000 000$ скільки вкрав з інших активів, даже податкова не здогадується....
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09.11.2022 12:21 Відповісти
Ниче не понял.. А БТР зачем?) или это чтоб не вздумали окопаться?
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09.11.2022 12:24 Відповісти
Броня нужна для ворот и заборов ( их взлома или наоборот защиты), а также для авто, в том числе и грузовых, которые могут ломануться. А вообще всё это "силовое обеспечение" должно защищать от ОПГ ( ЧОПы,"службы безопасности", они же титушки и прочее), которыми у нас почему-то никто не занимается
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09.11.2022 12:28 Відповісти
Баканов розвалив СБУ, наплодив кротів, здав Південь і пішов.
Шевченко розікрав 200 млн, залишив долар по 40 і пішов ... у біга.
Вітренко подарував Бєні десятки мільярдів, провалив підготовку до зими, довів Нафтогаз до 53 млрд збитків і пішов.

Цікаво, що лишиться після Зеленського?

(с)
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09.11.2022 12:33 Відповісти
Щось занадто ви все спростили до декількох цапів відбувайлів)
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10.11.2022 01:13 Відповісти
Все енергозабезпечення держави повинно бути в держави! Тому що приватний бізнес заточений на отримання надприбутків, і ні які пільги там не проходять!
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09.11.2022 12:34 Відповісти
Який добрий президент, так 73%? Забрав у Бені "Укрнафту"? Та так була частка(акції) держави 51%, решта Бені і не тільки Бені. А забрали у всіх. Під час війни ватрість доведеного до банкрутства підприємства мала, то викупили у Бені по нормальній ціні? Наладять все за бюджетні гроші, а потім Бені через суди поверне його назад? Геніально. Порють Україну і у хвіст і у гриву, точно як розповідав за сцени. А через суд не пробували все по-закону?
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09.11.2022 12:36 Відповісти
яким боком суд до закону((((
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09.11.2022 12:43 Відповісти
Взагалі то на знімку - Укртатнафта, а не Укрнафта, а саме - Кременчуцький НПЗ.
А ось головний офіс Укрнафти.
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/35/05/24_1280.jpg
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09.11.2022 12:56 Відповісти
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09.11.2022 13:06 Відповісти
Якщо основною ідеологією є "какая разніца", то чи слід дивуватись, що Укрнафту плутають з Укртатнафтою?
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09.11.2022 13:11 Відповісти
СБУ це точно той орган який повинен займатися націоналізацією? Може СБУ ще й приватизацією займеться, для своїх пацанів?
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09.11.2022 13:13 Відповісти
воровство на стратегическом(подчеркиваю это слово) государственном предприятии это как раз компетенция СБУ.
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09.11.2022 13:35 Відповісти
А при чем здесь национализация? Может дело просто в прокуратуру передать?
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09.11.2022 16:00 Відповісти
Энергетическая безопасность страны, а именно отсутствие элэнергии в таких масштабах - тоже компетенция СБУ
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09.11.2022 15:57 Відповісти
Какое отношение к эктроенергии имеет Укрнафта? Вы нефтяник? Я да.
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09.11.2022 16:03 Відповісти
СБУ имеет отношение к любой безопасности страны, в тч энергетической безопасности Украины, и к нефти и к электро. Так как?
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09.11.2022 16:12 Відповісти
Какое отношение имеет безопасность к национализации? Если есть злоупотребления, а тем более нарушение закона, виновных нужно выявлять и направлять материалы в прокуратуру. Если наша "власть" будет действовать коммунистическими методами, дело закончится судом и любой европейский суд (других не будет) встанет на сторону собственника.
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09.11.2022 16:24 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3379410/zelenskiyi_peredal_ukrnaftu_v_upravlenie_menedjeru_koretskomu_svyazannomu_so_strukturami_medvedchuka
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10.11.2022 08:05 Відповісти
Щоб хоча б приблизно мати розуміння,що трапляється,треба подивитись ХТО займається цим питанням.А все йде через ОПУ який має досвіт "великого будівництва", великої запоріжської " гуманітарної допомоги" та "великого проекту" по виробництву безпілотників.Цікаво те,що всюди "стирчать вуха" брауна,кірюши а так і "козира".
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09.11.2022 13:19 Відповісти
"держАвна" зебєніна банда підгрібає під себе усе, що зможе
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09.11.2022 14:03 Відповісти
Красиво оснащены!
Прямо как в кино!
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10.11.2022 10:07 Відповісти
 
 