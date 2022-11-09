СБУ забезпечує передачу "Укрнафти" до держвласності. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У Службі безпеки нагадали, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".

"Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів).

Раніше повідомлялось, що робота центрального офісу "Укрнафти" заблокована озброєними людьми.

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