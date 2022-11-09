СБУ забезпечує передачу "Укрнафти" до держвласності. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У Службі безпеки нагадали, що днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта".
"Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів).
Раніше повідомлялось, що робота центрального офісу "Укрнафти" заблокована озброєними людьми.
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Заплатить держава борги тоді і віддадуть назад Бєні і Ко. А поки піпл хай лапшу хаває.
Кучма - мільярдер - роздерибаніл увесь промисловий комплекс України, КРАВЧУК - угробил Дунайский флот , Тимошенко с Гриценко розпродала армію
І ніхто досі не сів на лаву підсудних . А мірні громадяни зараз гибнут ‼️‼️
хотя СБУ - як весільний генерал . 8 місяців війни терпіти як Богуслаев оснащае кацапські гвинтокрили , які вбивають українців - ЦЕ ніякому поясненню не підлягає ‼️‼️
Шевченко розікрав 200 млн, залишив долар по 40 і пішов ... у біга.
Вітренко подарував Бєні десятки мільярдів, провалив підготовку до зими, довів Нафтогаз до 53 млрд збитків і пішов.
Цікаво, що лишиться після Зеленського?
(с)
А ось головний офіс Укрнафти.
http://photos.wikimapia.org/p/00/05/35/05/24_1280.jpg
Прямо как в кино!