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Новости Фото Война
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Оккупанты начали рыть окопы на севере Крыма. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

окопи

Россияне начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети обнародовали спутниковые снимки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-специалиста Бенджамина Питтета в Twitter.

"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", - написал он.

Питте добавил, что россияне готовят окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, расположенном в северо-западной части Крыма.

Оккупанты начали рыть окопы на севере Крыма 01
Оккупанты начали рыть окопы на севере Крыма 02
Оккупанты начали рыть окопы на севере Крыма 03

Читайте также: Россияне перебрасывают из оккупированного Крыма в сторону материковой Украины пусковые контейнеры для ЗРК С-300. ВИДЕО

По его словам, оккупанты возводят оборонные позиции по всей северной части автономной республики.

Напомним, сегодня, 9 ноября, командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что командование РФ решило отвести своих солдат из Херсона на левый берег Днепра.

Автор: 

армия РФ (19406) Крым (26413) оборона (5216)


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Топ комментарии
+48
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09.11.2022 22:30
+44
Начинайте рыть туннель на ростов.
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09.11.2022 22:17
+40
От Киев за 3 дни и Париж за неделю до окопы в тылу боброедке и сливному бачку прийдетси изголитси и сплести таку камасутру чтобы это выдать за велику победу
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09.11.2022 22:20
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Начинайте рыть туннель на ростов.
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09.11.2022 22:17 Ответить
А ми чому не рили окопи біля Чангара? Хто заборонив?
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09.11.2022 22:34 Ответить
Це державна таємниця, тсссссс
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09.11.2022 22:38 Ответить
Так может ТЫ знаешь, почему "зная об агрессии", убрали с перешейка войска с прикрытия и разминировали ЧОнгар?
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09.11.2022 23:05 Ответить
Этот вопрос возникает первым! Щоневтик путается в показаниях, но последнее-"ми готувалися до нападу"! Так если готувалися, почему разминоровали Чонгар и не рыли окопы?
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09.11.2022 23:02 Ответить
потому что вам это не надо было вы же "устали ат вайны" сидя на диванах
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09.11.2022 23:05 Ответить
Они там были нарыты с 14-го года... Только армия оказалась почему то в казармах, а не развернута...
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10.11.2022 01:20 Ответить
Д'єрмак!
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14.11.2022 21:34 Ответить
Чим би дитя не тішилось, аби не плакало (С)
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09.11.2022 22:18 Ответить
От Киев за 3 дни и Париж за неделю до окопы в тылу боброедке и сливному бачку прийдетси изголитси и сплести таку камасутру чтобы это выдать за велику победу
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09.11.2022 22:20 Ответить
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09.11.2022 22:21 Ответить
Як діди.
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09.11.2022 22:20 Ответить
пускай начинают рыть могилы а не окопы!
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09.11.2022 22:21 Ответить
Так це і могили
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09.11.2022 22:22 Ответить
дійсно так.... чудово підійдуть і за цим призначенням, та і тягати не треба далеко
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09.11.2022 22:46 Ответить
Вихід ЗСУ до Дніпра як раз дістают хаймерси до Криму.
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09.11.2022 22:21 Ответить
На сивашах пусть роют - там их и похороним в лечебной грязи. Сиваши уже не одних оккупантов поглотили.
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09.11.2022 22:22 Ответить
А як там справи під москвою?
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09.11.2022 22:22 Ответить
там поки що тільки готуються рити...
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10.11.2022 00:08 Ответить
Все одно, не допоможе.
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09.11.2022 22:22 Ответить
як не допоможе? а куди могилізантів складати, га?
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10.11.2022 00:09 Ответить
кто бы о таком мог подумать 24.02.22 когда входили в Украину "завоеватели" херовы))))))))))))))))))
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09.11.2022 22:22 Ответить
Готуються до жесту доброї волі
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09.11.2022 22:23 Ответить
Уже сразу бы могилы себе рыть начали, а то что-то гоблин в долгожителях засиделся...
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09.11.2022 22:26 Ответить
та рийте вже на Кубані
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09.11.2022 22:27 Ответить
О дэбіли, давайте -давайте, міст закрито - ремонт, пароми - шторм, а тут окопи - ПАНІКА ЗАБЕЗПЕЧЕНА, БРАВО!!!
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09.11.2022 22:28 Ответить
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09.11.2022 22:30 Ответить
🤣🤣🤣
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09.11.2022 22:32 Ответить
Они реально верят что окопы их спасут от снарядов GMLRS поражающие элементы которых прошивают броню в 2 см и уничтожают все живое в радиусе 300 метров?
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09.11.2022 22:32 Ответить
Головне окопи рити глибокі. По 3-4 метри вглиб.
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09.11.2022 22:36 Ответить
А ти реально думаєш, що тих GMRS настільки багато щоб розтрачувати їх на окопи?
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09.11.2022 22:37 Ответить
Их много и не нужно. Во первых - они высокоточные, взрываются прямо над скоплением живой силы. Во вторых - зона поражения 300 метров. Один пакет к GMLS обслуживает площадь в 3 км
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09.11.2022 22:41 Ответить
Якщо все так просто, то було б цікаво дізнанись, а чому ж у тому ж Бахмуті йдуть бої Перша світова війна-стайл, з окопами, траншеями, бліндажами? Якщо вони не ефективні.

Та взагалі кожне друге відео вже давно окопне.
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09.11.2022 22:45 Ответить
Потому что тратить такие снаряды на 5 орков не выгодно - а они сидят по 3 - 5 человек в норах.
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09.11.2022 22:50 Ответить
А в кримських окопах будут по 300 сидіти?)
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09.11.2022 23:02 Ответить
... а зелені півники в лютому мостили дороги на шляху загарбників
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09.11.2022 22:34 Ответить
Я так гадаю,шо путіна вже завербували.Він чекав коли Україна озброїться,і лише після цього присила на убой пачками мобілізованих.І буде присилати все більше,поки рашка зовсім не здохне.Тоді його відпустять до своїх вілл і яхт,і скажуть що загинув як стрємоусов.
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09.11.2022 22:36 Ответить
Пора гундяю "воскрєсіть" доблєсть і геройство - 28 панфіловців!
Най і цей міф випарується так само, як і міф про другу армію світу
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09.11.2022 22:37 Ответить
Наши операторы квадрокоптеров уже могут лимонку за шиворот закинуть. Им надо какие-то зонтики сверху ставить.
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09.11.2022 22:37 Ответить
Та то вони тунелі риють. Цілих три - до Пхеньяну, Тегерану і Еритреї. Але кривизна землі заважає знайти правильні точки входу.
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09.11.2022 22:38 Ответить
https://youtu.be/lYmT4Pl1njQ ...
Саша Кушнарь из Литвы о крысах путлера драпающих из Херсона... ржач 🤣
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09.11.2022 22:43 Ответить
СКА - КАЦАПИ РИЮТЬ ОКОПИ ТАМ ДЕ БУЛИ МІННІ ЗАГОРОДЖЕННЯ ЗСУ ЯКІ ПОЗНІМАВ ЄРМАК З ВЕРЕЩУК 🤓
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09.11.2022 22:47 Ответить
Навколо Херсону теж рили, нелюди рашиські а потім раз.... й "жєст добрай волі" .... Головне щоб зброю вчасно й багато постачали до ЗСУ.
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09.11.2022 22:48 Ответить
Нужно рыть на Кубани, дурачки.
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09.11.2022 22:54 Ответить
с такими успехами можно уже возле Волгограда начинать...
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09.11.2022 22:59 Ответить
У деревни Крюково пора рыть. Там взвод погибать должен. Как у дидов.
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09.11.2022 23:05 Ответить
А в деревне гадюкино все смыли дожди!
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10.11.2022 00:42 Ответить
эти окопы кацапов не спасут.
битва за Крим будет вестись на море и в воздухе.
и они ее проиграют
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09.11.2022 23:10 Ответить
8 последних лет не рыли. А сейчас начали. Что ни говори, а "спецоперация идет по плану" )))
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09.11.2022 23:21 Ответить
Виявляється окупанти розумніші за нашу владу, бо готуються до оборони захоплених територій, а наші зебіли перед нападом розміновували території, відводили війська і всіх запевнювали, що американці брешуть, що буде напад.
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09.11.2022 23:52 Ответить
 
 