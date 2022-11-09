Оккупанты начали рыть окопы на севере Крыма. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Россияне начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети обнародовали спутниковые снимки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-специалиста Бенджамина Питтета в Twitter.

"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", - написал он.

Питте добавил, что россияне готовят окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, расположенном в северо-западной части Крыма.







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По его словам, оккупанты возводят оборонные позиции по всей северной части автономной республики.

Напомним, сегодня, 9 ноября, командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что командование РФ решило отвести своих солдат из Херсона на левый берег Днепра.