Оккупанты начали рыть окопы на севере Крыма. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Россияне начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети обнародовали спутниковые снимки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-специалиста Бенджамина Питтета в Twitter.
"Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма", - написал он.
Питте добавил, что россияне готовят окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, расположенном в северо-западной части Крыма.
По его словам, оккупанты возводят оборонные позиции по всей северной части автономной республики.
Напомним, сегодня, 9 ноября, командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что командование РФ решило отвести своих солдат из Херсона на левый берег Днепра.
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Та взагалі кожне друге відео вже давно окопне.
Най і цей міф випарується так само, як і міф про другу армію світу
Саша Кушнарь из Литвы о крысах путлера драпающих из Херсона... ржач 🤣
битва за Крим будет вестись на море и в воздухе.
и они ее проиграют