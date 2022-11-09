Окупанти почали рити окопи на півночі Криму. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Росіяни почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета в Twitter.

"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", - написав він.

Піттет додав, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянська, що у північно-західній частині Криму.







За його словами, окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.

Також дивіться: Росіяни перекидають з окупованого Криму у бік материкової України пускові контейнери для ЗРК С-300. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що командування РФ вирішило відвести своїх солдатів з Херсона на лівий берег Дніпра.