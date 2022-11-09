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Новини Фото Війна
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Окупанти почали рити окопи на півночі Криму. СУПУТНИКОВІ ФОТО

окопи

Росіяни почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета в Twitter.

"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", - написав він.

Піттет додав, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянська, що у північно-західній частині Криму.

Окупанти почали рити окопи на півночі Криму 01
Окупанти почали рити окопи на півночі Криму 02
Окупанти почали рити окопи на півночі Криму 03

За його словами, окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.

Також дивіться: Росіяни перекидають з окупованого Криму у бік материкової України пускові контейнери для ЗРК С-300. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що командування РФ вирішило відвести своїх солдатів з Херсона на лівий берег Дніпра.

Автор: 

армія рф (17557) Крим (14176) оборона (4800)


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Топ коментарі
+48
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09.11.2022 22:30
+44
Начинайте рыть туннель на ростов.
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09.11.2022 22:17
+40
От Киев за 3 дни и Париж за неделю до окопы в тылу боброедке и сливному бачку прийдетси изголитси и сплести таку камасутру чтобы это выдать за велику победу
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09.11.2022 22:20
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Начинайте рыть туннель на ростов.
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09.11.2022 22:17 Відповісти
А ми чому не рили окопи біля Чангара? Хто заборонив?
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09.11.2022 22:34 Відповісти
Це державна таємниця, тсссссс
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09.11.2022 22:38 Відповісти
Так может ТЫ знаешь, почему "зная об агрессии", убрали с перешейка войска с прикрытия и разминировали ЧОнгар?
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09.11.2022 23:05 Відповісти
Этот вопрос возникает первым! Щоневтик путается в показаниях, но последнее-"ми готувалися до нападу"! Так если готувалися, почему разминоровали Чонгар и не рыли окопы?
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09.11.2022 23:02 Відповісти
потому что вам это не надо было вы же "устали ат вайны" сидя на диванах
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09.11.2022 23:05 Відповісти
Они там были нарыты с 14-го года... Только армия оказалась почему то в казармах, а не развернута...
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10.11.2022 01:20 Відповісти
Д'єрмак!
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14.11.2022 21:34 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби не плакало (С)
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09.11.2022 22:18 Відповісти
От Киев за 3 дни и Париж за неделю до окопы в тылу боброедке и сливному бачку прийдетси изголитси и сплести таку камасутру чтобы это выдать за велику победу
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09.11.2022 22:20 Відповісти
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09.11.2022 22:21 Відповісти
Як діди.
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09.11.2022 22:20 Відповісти
пускай начинают рыть могилы а не окопы!
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09.11.2022 22:21 Відповісти
Так це і могили
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09.11.2022 22:22 Відповісти
дійсно так.... чудово підійдуть і за цим призначенням, та і тягати не треба далеко
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09.11.2022 22:46 Відповісти
Вихід ЗСУ до Дніпра як раз дістают хаймерси до Криму.
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09.11.2022 22:21 Відповісти
На сивашах пусть роют - там их и похороним в лечебной грязи. Сиваши уже не одних оккупантов поглотили.
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09.11.2022 22:22 Відповісти
А як там справи під москвою?
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09.11.2022 22:22 Відповісти
там поки що тільки готуються рити...
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10.11.2022 00:08 Відповісти
Все одно, не допоможе.
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09.11.2022 22:22 Відповісти
як не допоможе? а куди могилізантів складати, га?
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10.11.2022 00:09 Відповісти
кто бы о таком мог подумать 24.02.22 когда входили в Украину "завоеватели" херовы))))))))))))))))))
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09.11.2022 22:22 Відповісти
Готуються до жесту доброї волі
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09.11.2022 22:23 Відповісти
Уже сразу бы могилы себе рыть начали, а то что-то гоблин в долгожителях засиделся...
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09.11.2022 22:26 Відповісти
та рийте вже на Кубані
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09.11.2022 22:27 Відповісти
О дэбіли, давайте -давайте, міст закрито - ремонт, пароми - шторм, а тут окопи - ПАНІКА ЗАБЕЗПЕЧЕНА, БРАВО!!!
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09.11.2022 22:28 Відповісти
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09.11.2022 22:30 Відповісти
🤣🤣🤣
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09.11.2022 22:32 Відповісти
Они реально верят что окопы их спасут от снарядов GMLRS поражающие элементы которых прошивают броню в 2 см и уничтожают все живое в радиусе 300 метров?
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09.11.2022 22:32 Відповісти
Головне окопи рити глибокі. По 3-4 метри вглиб.
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09.11.2022 22:36 Відповісти
А ти реально думаєш, що тих GMRS настільки багато щоб розтрачувати їх на окопи?
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09.11.2022 22:37 Відповісти
Их много и не нужно. Во первых - они высокоточные, взрываются прямо над скоплением живой силы. Во вторых - зона поражения 300 метров. Один пакет к GMLS обслуживает площадь в 3 км
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09.11.2022 22:41 Відповісти
Якщо все так просто, то було б цікаво дізнанись, а чому ж у тому ж Бахмуті йдуть бої Перша світова війна-стайл, з окопами, траншеями, бліндажами? Якщо вони не ефективні.

Та взагалі кожне друге відео вже давно окопне.
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09.11.2022 22:45 Відповісти
Потому что тратить такие снаряды на 5 орков не выгодно - а они сидят по 3 - 5 человек в норах.
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09.11.2022 22:50 Відповісти
А в кримських окопах будут по 300 сидіти?)
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09.11.2022 23:02 Відповісти
... а зелені півники в лютому мостили дороги на шляху загарбників
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09.11.2022 22:34 Відповісти
Я так гадаю,шо путіна вже завербували.Він чекав коли Україна озброїться,і лише після цього присила на убой пачками мобілізованих.І буде присилати все більше,поки рашка зовсім не здохне.Тоді його відпустять до своїх вілл і яхт,і скажуть що загинув як стрємоусов.
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09.11.2022 22:36 Відповісти
Пора гундяю "воскрєсіть" доблєсть і геройство - 28 панфіловців!
Най і цей міф випарується так само, як і міф про другу армію світу
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09.11.2022 22:37 Відповісти
Наши операторы квадрокоптеров уже могут лимонку за шиворот закинуть. Им надо какие-то зонтики сверху ставить.
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09.11.2022 22:37 Відповісти
Та то вони тунелі риють. Цілих три - до Пхеньяну, Тегерану і Еритреї. Але кривизна землі заважає знайти правильні точки входу.
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09.11.2022 22:38 Відповісти
https://youtu.be/lYmT4Pl1njQ ...
Саша Кушнарь из Литвы о крысах путлера драпающих из Херсона... ржач 🤣
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09.11.2022 22:43 Відповісти
СКА - КАЦАПИ РИЮТЬ ОКОПИ ТАМ ДЕ БУЛИ МІННІ ЗАГОРОДЖЕННЯ ЗСУ ЯКІ ПОЗНІМАВ ЄРМАК З ВЕРЕЩУК 🤓
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09.11.2022 22:47 Відповісти
Навколо Херсону теж рили, нелюди рашиські а потім раз.... й "жєст добрай волі" .... Головне щоб зброю вчасно й багато постачали до ЗСУ.
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09.11.2022 22:48 Відповісти
Нужно рыть на Кубани, дурачки.
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09.11.2022 22:54 Відповісти
с такими успехами можно уже возле Волгограда начинать...
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09.11.2022 22:59 Відповісти
У деревни Крюково пора рыть. Там взвод погибать должен. Как у дидов.
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09.11.2022 23:05 Відповісти
А в деревне гадюкино все смыли дожди!
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10.11.2022 00:42 Відповісти
эти окопы кацапов не спасут.
битва за Крим будет вестись на море и в воздухе.
и они ее проиграют
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09.11.2022 23:10 Відповісти
8 последних лет не рыли. А сейчас начали. Что ни говори, а "спецоперация идет по плану" )))
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09.11.2022 23:21 Відповісти
Виявляється окупанти розумніші за нашу владу, бо готуються до оборони захоплених територій, а наші зебіли перед нападом розміновували території, відводили війська і всіх запевнювали, що американці брешуть, що буде напад.
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09.11.2022 23:52 Відповісти
 
 