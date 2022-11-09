Окупанти почали рити окопи на півночі Криму. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Росіяни почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета в Twitter.
"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", - написав він.
Піттет додав, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянська, що у північно-західній частині Криму.
За його словами, окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.
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Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що командування РФ вирішило відвести своїх солдатів з Херсона на лівий берег Дніпра.
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Та взагалі кожне друге відео вже давно окопне.
Най і цей міф випарується так само, як і міф про другу армію світу
Саша Кушнарь из Литвы о крысах путлера драпающих из Херсона... ржач 🤣
битва за Крим будет вестись на море и в воздухе.
и они ее проиграют