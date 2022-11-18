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Граффити легендарного Бэнкси в Киеве. ФОТОрепортаж

Легендарный британский уличный художник Бенкси создал в центре Киева два граффити. Они стали местом для фотографирования киевлян и гостей столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 01

Читайте также: Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей. ФОТОрепортаж


Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 02
Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 03
Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 04
Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 05

Также смотрите: Бэнкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов. ФОТО


Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 06
Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 07
Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 08
Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 09
Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бэнкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области. ФОТО

Граффити легендарного Бэнкси в Киеве 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, легендарный британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов. В частности, Бенкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области.

Впоследствии стало известно, что граффити Бенкси в Бородянке хотят демонтировать и передать будущему музею.

Автор: 

граффити (34) Киев (25668) художник Бэнкси (14)


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Топ комментарии
+8
гадаю, чоловічий статевий орган належить кісті іншого майстра, місцевого
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18.11.2022 18:35 Ответить
+6
Легендарний?
То хотілося б послухати хочаб одну легенду про нього.
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18.11.2022 18:11 Ответить
+6
ага! якщо ви уважно передивитесь малюнки Бенксі, то побачете, що він завжди використовує існуючу композицію і домальовує те, що підкреслює шедевр, зробленний до нього
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18.11.2022 18:40 Ответить
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Легендарний?
То хотілося б послухати хочаб одну легенду про нього.
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18.11.2022 18:11 Ответить
однаждьі, в дальокам-дальокам-придальокам гасударстве, жув-був маляр!
намалював той маляр кісточкою брудного *** і всім сподобалось і було прекрасно
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18.11.2022 18:30 Ответить
🤣🤣🤣
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19.11.2022 00:34 Ответить
Пензликом)
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19.11.2022 00:36 Ответить
его никто не видел, гласит легенда
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18.11.2022 20:46 Ответить
Судя по изображению Куйла на каZZапской вундервафле с буквой Z, скоро стрелять будут им.
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18.11.2022 18:13 Ответить
гадаю, чоловічий статевий орган належить кісті іншого майстра, місцевого
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18.11.2022 18:35 Ответить
Вы думаете, что в оригинале там был половой орган бабушки? В смысле- русне пи*да?
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18.11.2022 18:38 Ответить
ага! якщо ви уважно передивитесь малюнки Бенксі, то побачете, що він завжди використовує існуючу композицію і домальовує те, що підкреслює шедевр, зробленний до нього
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18.11.2022 18:40 Ответить
як би там не було, його малюнки кращі за "черний квадрат"
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19.11.2022 04:50 Ответить
задумка така - ***** ***** везе...
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19.11.2022 04:55 Ответить
Ху*ло це вже судьба цілого кацапського народу, скоро росіян будуть називати сини ху*ла
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18.11.2022 18:22 Ответить
А меня за такое искуство забанили
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18.11.2022 18:39 Ответить
вам же з історії повинно було бути відомо: що якщо ти вбив 100 людей, то ти вбивця, якщо мільйон - то великий правитель!
ото намалюєте мільйон чоловічіх статевих органів і станете "лєгєндарним"
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18.11.2022 18:42 Ответить
Ти малював пісі на парканах?
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18.11.2022 18:43 Ответить
я извиняюсь, это он хочет сказать что кацапы е*бут Украину???? это где у нас такое - на Крещатике??? и до сих пор не замалевали этого легенданого дебила?
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18.11.2022 19:31 Ответить
Там вище пишуть, що цей художник часто доповнює чужі витвори.
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18.11.2022 20:40 Ответить
А що було зліва від основного малюнка(з потьоками).
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18.11.2022 19:55 Ответить
если это действительно бенкси, то можно неплохо навариться скомуниздив эти блоки и выпилив часть стены...
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18.11.2022 20:45 Ответить
а первое здание это где? тоже хочу сфоткать/ся
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18.11.2022 20:47 Ответить
Вторая картина трогает больше.
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19.11.2022 00:12 Ответить
 
 