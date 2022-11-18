Граффити легендарного Бэнкси в Киеве. ФОТОрепортаж
Легендарный британский уличный художник Бенкси создал в центре Киева два граффити. Они стали местом для фотографирования киевлян и гостей столицы.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, легендарный британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов. В частности, Бенкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области.
Впоследствии стало известно, что граффити Бенкси в Бородянке хотят демонтировать и передать будущему музею.
Топ комментарии
+8 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий18.11.2022 18:35 Ответить Ссылка
+6 Алекс Скела
показать весь комментарий18.11.2022 18:11 Ответить Ссылка
+6 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий18.11.2022 18:40 Ответить Ссылка
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То хотілося б послухати хочаб одну легенду про нього.
намалював той маляр кісточкою брудного *** і всім сподобалось і було прекрасно
ото намалюєте мільйон чоловічіх статевих органів і станете "лєгєндарним"