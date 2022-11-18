Граффити легендарного Бэнкси в Киеве. ФОТОрепортаж

Легендарный британский уличный художник Бенкси создал в центре Киева два граффити. Они стали местом для фотографирования киевлян и гостей столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Читайте также: Граффити Бэнкси в Бородянке хотят демонтировать и передать в будущий музей. ФОТОрепортаж











Также смотрите: Бэнкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов. ФОТО













Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бэнкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области. ФОТО

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, легендарный британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов. В частности, Бенкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области.

Впоследствии стало известно, что граффити Бенкси в Бородянке хотят демонтировать и передать будущему музею.