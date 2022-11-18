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Графіті легендарного Бенксі у Києві. ФОТОрепортаж

Легендарний британський вуличний художник Бенксі створив у центрі Києва два графіті. Вони вже стали місцем для фотографування киян та гостей столиці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Графіті легендарного Бенксі у Києві 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Лондоні продали картину Бенксі за понад $100 000. Кошти підуть на "Охматдит", - МОЗ


Графіті легендарного Бенксі у Києві 02
Графіті легендарного Бенксі у Києві 03
Графіті легендарного Бенксі у Києві 04
Графіті легендарного Бенксі у Києві 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею. ФОТОрепортаж


Графіті легендарного Бенксі у Києві 06
Графіті легендарного Бенксі у Києві 07
Графіті легендарного Бенксі у Києві 08
Графіті легендарного Бенксі у Києві 09
Графіті легендарного Бенксі у Києві 10

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. ФОТО

Графіті легендарного Бенксі у Києві 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, легендарний британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема, Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині

Згодом стало відомо, що графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею.

Автор: 

графіті (31) Київ (19643) Бенксі (15)


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Топ коментарі
+8
гадаю, чоловічий статевий орган належить кісті іншого майстра, місцевого
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18.11.2022 18:35 Відповісти
+6
Легендарний?
То хотілося б послухати хочаб одну легенду про нього.
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18.11.2022 18:11 Відповісти
+6
ага! якщо ви уважно передивитесь малюнки Бенксі, то побачете, що він завжди використовує існуючу композицію і домальовує те, що підкреслює шедевр, зробленний до нього
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18.11.2022 18:40 Відповісти
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Легендарний?
То хотілося б послухати хочаб одну легенду про нього.
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18.11.2022 18:11 Відповісти
однаждьі, в дальокам-дальокам-придальокам гасударстве, жув-був маляр!
намалював той маляр кісточкою брудного *** і всім сподобалось і було прекрасно
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18.11.2022 18:30 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.11.2022 00:34 Відповісти
Пензликом)
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19.11.2022 00:36 Відповісти
его никто не видел, гласит легенда
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18.11.2022 20:46 Відповісти
Судя по изображению Куйла на каZZапской вундервафле с буквой Z, скоро стрелять будут им.
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18.11.2022 18:13 Відповісти
гадаю, чоловічий статевий орган належить кісті іншого майстра, місцевого
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18.11.2022 18:35 Відповісти
Вы думаете, что в оригинале там был половой орган бабушки? В смысле- русне пи*да?
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18.11.2022 18:38 Відповісти
ага! якщо ви уважно передивитесь малюнки Бенксі, то побачете, що він завжди використовує існуючу композицію і домальовує те, що підкреслює шедевр, зробленний до нього
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18.11.2022 18:40 Відповісти
як би там не було, його малюнки кращі за "черний квадрат"
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19.11.2022 04:50 Відповісти
задумка така - ***** ***** везе...
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19.11.2022 04:55 Відповісти
Ху*ло це вже судьба цілого кацапського народу, скоро росіян будуть називати сини ху*ла
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18.11.2022 18:22 Відповісти
А меня за такое искуство забанили
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18.11.2022 18:39 Відповісти
вам же з історії повинно було бути відомо: що якщо ти вбив 100 людей, то ти вбивця, якщо мільйон - то великий правитель!
ото намалюєте мільйон чоловічіх статевих органів і станете "лєгєндарним"
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18.11.2022 18:42 Відповісти
Ти малював пісі на парканах?
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18.11.2022 18:43 Відповісти
я извиняюсь, это он хочет сказать что кацапы е*бут Украину???? это где у нас такое - на Крещатике??? и до сих пор не замалевали этого легенданого дебила?
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18.11.2022 19:31 Відповісти
Там вище пишуть, що цей художник часто доповнює чужі витвори.
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18.11.2022 20:40 Відповісти
А що було зліва від основного малюнка(з потьоками).
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18.11.2022 19:55 Відповісти
если это действительно бенкси, то можно неплохо навариться скомуниздив эти блоки и выпилив часть стены...
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18.11.2022 20:45 Відповісти
а первое здание это где? тоже хочу сфоткать/ся
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18.11.2022 20:47 Відповісти
Вторая картина трогает больше.
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19.11.2022 00:12 Відповісти
 
 