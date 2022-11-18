Графіті легендарного Бенксі у Києві. ФОТОрепортаж

Легендарний британський вуличний художник Бенксі створив у центрі Києва два графіті. Вони вже стали місцем для фотографування киян та гостей столиці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, легендарний британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема, Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині.

Згодом стало відомо, що графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею.