Графіті легендарного Бенксі у Києві. ФОТОрепортаж
Легендарний британський вуличний художник Бенксі створив у центрі Києва два графіті. Вони вже стали місцем для фотографування киян та гостей столиці.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, легендарний британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема, Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині.
Згодом стало відомо, що графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею.
Топ коментарі
+8 Борменталь Незабаром
показати весь коментар18.11.2022 18:35 Відповісти Посилання
+6 Алекс Скела
показати весь коментар18.11.2022 18:11 Відповісти Посилання
+6 Борменталь Незабаром
показати весь коментар18.11.2022 18:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То хотілося б послухати хочаб одну легенду про нього.
намалював той маляр кісточкою брудного *** і всім сподобалось і було прекрасно
ото намалюєте мільйон чоловічіх статевих органів і станете "лєгєндарним"