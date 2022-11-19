Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и находящийся в нашей стране с визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак почтили память украинских защитников и осмотрели выставку уничтоженной российской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.





Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.

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Премьер-министр Великобритании также установил лампадку к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов, расположенного на Михайловской площади.





После того Зеленский и Сунак осмотрели развернутую на Михайловской площади выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов.

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