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Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и находящийся в нашей стране с визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак почтили память украинских защитников и осмотрели выставку уничтоженной российской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 01
Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 02

Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.

Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 03

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Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 04
Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 05

Премьер-министр Великобритании также установил лампадку к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов, расположенного на Михайловской площади.

Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 06
Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 07

После того Зеленский и Сунак осмотрели развернутую на Михайловской площади выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов.

Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 08

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Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников 09

Автор: 

Великобритания (5026) Зеленский Владимир (20854) Киев (25673) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+29
так переживали коли Боріса опрокинули.
У британців слава Богу, політика від портрету не залежить. Є національні інтереси, і добре що вони поки збігаються з нашими
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19.11.2022 18:22 Ответить
+22
Сунак має значок український прапор, а Зеля принципово не носить
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19.11.2022 18:25 Ответить
+21
Щиро дякуєм за підтримку Велика Британія!!!!
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19.11.2022 18:48 Ответить
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так переживали коли Боріса опрокинули.
У британців слава Богу, політика від портрету не залежить. Є національні інтереси, і добре що вони поки збігаються з нашими
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19.11.2022 18:22 Ответить
Сунак має значок український прапор, а Зеля принципово не носить
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19.11.2022 18:25 Ответить
бо гнилий малорос.
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19.11.2022 18:27 Ответить
Сунак как-то более убедительно скорбит.
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19.11.2022 18:34 Ответить
Когда Зе скорбил за украинскими патриотами? Он даже хорошо роль скорбящего сиграть не может, брехливый лицемер, малорос криворогий
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19.11.2022 18:58 Ответить
У Зе трусы наверное аквафреш
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19.11.2022 18:35 Ответить
Щиро дякуєм за підтримку Велика Британія!!!!
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19.11.2022 18:48 Ответить
Самый короткий анекдот: Зеленский -патриот)
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19.11.2022 19:52 Ответить
....или еврей-колхозник.....очень старый анегдот..
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20.11.2022 22:13 Ответить
Надеюсь, что там были экземпляры с табличкой "Уничтожено английским оружием"?
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19.11.2022 22:52 Ответить
правилбніше писати-"Сунак і Зеленський вшанували пам'ять українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж"
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20.11.2022 12:15 Ответить
Єрмак дозволив без нього ходити???
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20.11.2022 23:53 Ответить
 
 