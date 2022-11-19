Зеленский и Сунак почтили память украинских защитников. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский и находящийся в нашей стране с визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак почтили память украинских защитников и осмотрели выставку уничтоженной российской техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.
Премьер-министр Великобритании также установил лампадку к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов, расположенного на Михайловской площади.
После того Зеленский и Сунак осмотрели развернутую на Михайловской площади выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов.
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+29 Panda Freeav
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показать весь комментарий19.11.2022 18:48 Ответить Ссылка
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У британців слава Богу, політика від портрету не залежить. Є національні інтереси, і добре що вони поки збігаються з нашими