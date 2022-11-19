Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який перебуває в нашій країні з візитом, ушанували пам’ять українських захисників та оглянули виставку знищеної російської техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.





Лідери поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Златоверхого монастиря, і вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання.

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Прем’єр-міністр Великої Британії також встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, що розташований на Михайлівській площі.





Після того Зеленський і Сунак оглянули виставку знищеної військової техніки російських окупантів, яку розгорнуто на Михайлівській площі.

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