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Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який перебуває в нашій країні з візитом, ушанували пам’ять українських захисників та оглянули виставку знищеної російської техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 01
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 02

Лідери поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, що біля Михайлівського Златоверхого монастиря, і вшанували пам’ять українських воїнів хвилиною мовчання.

Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 03

Також дивіться: Прем’єр Британії Сунак прибув у Київ і зустрічається із Зеленським. ВIДЕО

Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 04
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 05

Прем’єр-міністр Великої Британії також встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, що розташований на Михайлівській площі.

Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 06
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 07

Після того Зеленський і Сунак оглянули виставку знищеної військової техніки російських окупантів, яку розгорнуто на Михайлівській площі.

Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 08

Також читайте: Велика Британія надасть Україні 120 зенітних гармат та радіолокаційні станції, - Сунак

Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників 09

Автор: 

Велика Британія (5658) Зеленський Володимир (24318) Київ (19643) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+29
так переживали коли Боріса опрокинули.
У британців слава Богу, політика від портрету не залежить. Є національні інтереси, і добре що вони поки збігаються з нашими
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19.11.2022 18:22 Відповісти
+22
Сунак має значок український прапор, а Зеля принципово не носить
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19.11.2022 18:25 Відповісти
+21
Щиро дякуєм за підтримку Велика Британія!!!!
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19.11.2022 18:48 Відповісти
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так переживали коли Боріса опрокинули.
У британців слава Богу, політика від портрету не залежить. Є національні інтереси, і добре що вони поки збігаються з нашими
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19.11.2022 18:22 Відповісти
Сунак має значок український прапор, а Зеля принципово не носить
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19.11.2022 18:25 Відповісти
бо гнилий малорос.
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19.11.2022 18:27 Відповісти
Сунак как-то более убедительно скорбит.
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19.11.2022 18:34 Відповісти
Когда Зе скорбил за украинскими патриотами? Он даже хорошо роль скорбящего сиграть не может, брехливый лицемер, малорос криворогий
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19.11.2022 18:58 Відповісти
У Зе трусы наверное аквафреш
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19.11.2022 18:35 Відповісти
Щиро дякуєм за підтримку Велика Британія!!!!
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19.11.2022 18:48 Відповісти
Самый короткий анекдот: Зеленский -патриот)
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19.11.2022 19:52 Відповісти
....или еврей-колхозник.....очень старый анегдот..
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20.11.2022 22:13 Відповісти
Надеюсь, что там были экземпляры с табличкой "Уничтожено английским оружием"?
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19.11.2022 22:52 Відповісти
правилбніше писати-"Сунак і Зеленський вшанували пам'ять українських захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж"
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20.11.2022 12:15 Відповісти
Єрмак дозволив без нього ходити???
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20.11.2022 23:53 Відповісти
 
 