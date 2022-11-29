Фактчекеры идентифицировали еще шестерых ликвидированных на Харьковщине военных, служивших в четырех разных подразделениях армии РФ. ФОТОрепортаж

Российская 236-я бригада (в/ч 53195) в составе 20-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцирующейся в городе Коломна Московской области, воевала на территории Харьковщины.

Фактчекеры Gwara Media нашли данные о двух погибших военных этой бригады, что подтвердило присутствие этого военного соединения в Изюме, информирует Цензор.НЕТ.

Один из военных, 21-летний младший сержант Беспалов Никита Сергеевич, погиб под Изюмом 5 сентября 2022 года.

Судя по сообщению в соцсетях, на войну в Украине он уже не первый раз отправился в июне 2022 года.

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Следующим из этой же бригады фактчекеры нашли сержанта Евтушенко Александра Александровича. Он тоже служил в 236-м, однако 26 сентября погиб.

В некрологе Евтушенко говорится, что он находился в Украине с февраля 2022 года.

49-я зенитная ракетная бригада – это тактическое соединение ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 21555). Входит в состав Первой танковой гвардейской армии. Бригада специализируется именно на противовоздушной обороне. Дислоцируется в городе Смоленске.

Из этой бригады фактчекерам удалось идентифицировать полковника Гришина Ивана Ивановича, погибшего под Изюмом 16 апреля.

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6-я отдельная танковая Ченстоховская Краснознамённая, ордена Кутузова бригада (в/ч 54069) входила в Первую гвардейскую танковую армию Западного военного округа РФ. В январе 2022 года соединение расформировали и на основе его фондов создали 47-ю танковую дивизию. Эта бригада принимает участие в войне против Украины еще с 2014 года.

Фактчекеры нашли двух военных, умерших под Изюмом.

Первый – рядовой Ленковский Николай Владимирович, погиб еще 25 марта 2022 года.

На своей странице Ленковский сообщил, что 2 июля 2021 года пошел "призываться". После срочной службы в армии подписал контракт с Вооруженными силами РФ, чтобы помочь семье.

Следующий идентифицированный из этой бригады – Михайлов Даниил Алексеевич, погибший 10 сентября под Изюмом. Контракт с российской армией Даниил Михайлов подписал с июля 2021 года. Участие в полномасштабном российском вторжении в Украину Михайлов принял в июле 2022 года.

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Национальная гвардия РФ творила зверства не только в Киевской области, но и в Харьковской области. Подтвердить этот факт помог идентифицированный Филонов Андрей Владимирович. 9 сентября он скончался от ранений, полученных в Балаклее.

Филонов – кадровый военный, посвятивший этому делу 22 года из своих 40. Он участвовал в военных действиях на Северном Кавказе.

Хотя Филонов служил в разведывательной роте, он, очевидно, по-своему понимал специфику работы: на странице в соцсети (в настоящее время удалена), не скрываясь, сержант в свободном доступе распространял фотографии, подтверждающие его участие во вторжении в Украину.

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