Позиции россиян на полигоне "Лепельский" в Беларуси. ФОТО СО СПУТНИКА
Журналисты опубликовали свежие спутниковые снимки полигона 19-й отдельной механизированной бригады "Лепельский" (Витебская обл.).
Фото сделаны компанией Planet Labs 6 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Лепельский" – один из первых полигонов, на которые начали поступать эшелоны с российской техникой и военнослужащими. Они появились там 18 октября 2022 года. 12 января в полигон прибыла еще группа российских войск. Параллельно продолжается постоянная проверка 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в селе Заслонава вблизи полигона.
На полигоне видно много техники, среди которой, по-видимому, КАМАЗы, танки и БМП. Общее количество техники – не менее 150 единиц. С восточной и западной стороны можно увидеть два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток, каждая палатка примерно 10 на 5 метров.
Севернее полигона расположена железнодорожная станция "Заслонова", от нее через военный городок и лес идет дорога прямо на полигон.
На вокзале можно увидеть два эшелона с вагонами и платформами для загрузки техники. Из тени, которую отбрасывает эта техника, можно предположить, что это преимущественно танки или БМП, а также грузовики.
На спутниковом снимке видно, что часть техники была вывезена из гаражей на базе хранения техники. Для сравнения журналисты добавили фото, сделанные в период с 13 по 18 декабря 2022 года. Они увидели, что эти гаражи используются для хранения боевых машин пехоты. Вероятно, именно они изображены на картинке.
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хоча...можливо нам поки що не потрібен тут ще один фронт (русні там багато)...