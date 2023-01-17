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Новости Фото Война
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Позиции россиян на полигоне "Лепельский" в Беларуси. ФОТО СО СПУТНИКА

Журналисты опубликовали свежие спутниковые снимки полигона 19-й отдельной механизированной бригады "Лепельский" (Витебская обл.).

Фото сделаны компанией Planet Labs 6 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Лепельский" – один из первых полигонов, на которые начали поступать эшелоны с российской техникой и военнослужащими. Они появились там 18 октября 2022 года. 12 января в полигон прибыла еще группа российских войск. Параллельно продолжается постоянная проверка 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в селе Заслонава вблизи полигона.

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Позиции россиян на полигоне Лепельский в Беларуси 01

На полигоне видно много техники, среди которой, по-видимому, КАМАЗы, танки и БМП. Общее количество техники – не менее 150 единиц. С восточной и западной стороны можно увидеть два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток, каждая палатка примерно 10 на 5 метров.

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Позиции россиян на полигоне Лепельский в Беларуси 02Позиции россиян на полигоне Лепельский в Беларуси 03

Севернее полигона расположена железнодорожная станция "Заслонова", от нее через военный городок и лес идет дорога прямо на полигон.

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Позиции россиян на полигоне Лепельский в Беларуси 04

На вокзале можно увидеть два эшелона с вагонами и платформами для загрузки техники. Из тени, которую отбрасывает эта техника, можно предположить, что это преимущественно танки или БМП, а также грузовики.

На спутниковом снимке видно, что часть техники была вывезена из гаражей на базе хранения техники. Для сравнения журналисты добавили фото, сделанные в период с 13 по 18 декабря 2022 года. Они увидели, что эти гаражи используются для хранения боевых машин пехоты. Вероятно, именно они изображены на картинке.

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Позиции россиян на полигоне Лепельский в Беларуси 05

армия РФ (19224) Беларусь (7891) полигон (338)


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Топ комментарии
+11
краще всього вдарити ракетами з якої небудь нейтральної теріторіі, чи з теріторіі олдро лнр чи днр та звинуватити пушіліна чи пригожину
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17.01.2023 12:34
+8
А дістати їх там чим небуть можна? Чи все "не начасі"?
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17.01.2023 12:37
+4
Об'являйте війну режиму лукашенка і зробіть прєвєнтівний удар по скупченню русні.
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17.01.2023 12:46
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Правила форума Совет форумчан
краще всього вдарити ракетами з якої небудь нейтральної теріторіі, чи з теріторіі олдро лнр чи днр та звинуватити пушіліна чи пригожину
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17.01.2023 12:34 Ответить
в смислі маню пригожину
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17.01.2023 12:35 Ответить
А дістати їх там чим небуть можна? Чи все "не начасі"?
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17.01.2023 12:37 Ответить
А тепер, попри запевняння і українських політиків, і західних спеців, давайте згадаємо , з чого починалося вторгнення в Україну.
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17.01.2023 12:44 Ответить
Об'являйте війну режиму лукашенка і зробіть прєвєнтівний удар по скупченню русні.
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17.01.2023 12:46 Ответить
при чому...спочатку удар.. а тоді вже об"ява)))
хоча...можливо нам поки що не потрібен тут ще один фронт (русні там багато)...
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17.01.2023 13:07 Ответить
Пару ракет *******.
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17.01.2023 12:56 Ответить
законная цель
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17.01.2023 13:04 Ответить
Army TACtical Missile System вже на підході, незабаром в нашіх кінотеатрах.........
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17.01.2023 13:12 Ответить
Коли вже почнемо знищувати оккупанта у найбільш доступних місцях ? Менше загине наших цивільних і військових. Більше мртвої русні і розбитої техніки - менше розрушених міст.
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17.01.2023 13:14 Ответить
 
 