Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонщину: есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщается, под ударами российских войск находились громады Бериславского, Каховского и Херсонского районов. Мирные населенные пункты оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, авиации и БПЛА.

"Из авиации российская армия атаковала пгт Козацкое Каховского района, село Никольское Дарьевской громады и село Змиевка Бериславского района. В результате ударов в Никольском повреждено нежилое 5-этажное здание, там разрушены 2 верхних этажа. В Змиевке в результате взрывов повреждена территория фермерского хозяйства, разрушены три дома, погибла 72-летняя женщина и ранен 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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В поселке Веселое Каховского района враг сбросил боеприпас с дрона на жилые кварталы, ранения получил 60-летний местный житель. В поселке Разлив Белозерской громады в результате российских обстрелов пострадали 54-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Также сообщается, что жилые кварталы Херсона вражеская армия накрывала круглосуточно. Повреждения и разрушения получили здания в центре города, микрорайоне Корабел и прибрежных районах. Днепровский район оккупанты накрыли артиллерийским огнем и из РСЗО. В результате взрывов снарядов произошли возгорание 5 домов, за медицинской помощью обратились 3 человека в возрасте от 74 до 82 лет, во всех невротические реакции.

На местах обстрелов работали следователи, взрывотехники и криминалисты. Полицейские проводили досмотр, собирали вещественные доказательства и фиксировали последствия ударов войск РФ.

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В селе Трифоновка Великоалександровской громады в результате взрыва гранатомета пострадали мальчики 8 и 10 лет, опасный предмет дети нашли на улице. А в Херсоне погиб 59-летний мужчина, который в собственном гараже разбирал снаряд, в результате чего произошел взрыв.

За прошедшие двое суток полиция отреагировала на 490 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 8 уголовных производств по ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины.

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