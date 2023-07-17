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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонщину: есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщается, под ударами российских войск находились громады Бериславского, Каховского и Херсонского районов. Мирные населенные пункты оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, авиации и БПЛА.

"Из авиации российская армия атаковала пгт Козацкое Каховского района, село Никольское Дарьевской громады и село Змиевка Бериславского района. В результате ударов в Никольском повреждено нежилое 5-этажное здание, там разрушены 2 верхних этажа. В Змиевке в результате взрывов повреждена территория фермерского хозяйства, разрушены три дома, погибла 72-летняя женщина и ранен 42-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Читайте: Вечером россияне нанесли авиаудар по Бериславской громаде, погиб человек, - Офис генпрокурора

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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 02
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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 05
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 06
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 07
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 08
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 09
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 10
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 11
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 12
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 13
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 14
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 15

В поселке Веселое Каховского района враг сбросил боеприпас с дрона на жилые кварталы, ранения получил 60-летний местный житель. В поселке Разлив Белозерской громады в результате российских обстрелов пострадали 54-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Также сообщается, что жилые кварталы Херсона вражеская армия накрывала круглосуточно. Повреждения и разрушения получили здания в центре города, микрорайоне Корабел и прибрежных районах. Днепровский район оккупанты накрыли артиллерийским огнем и из РСЗО. В результате взрывов снарядов произошли возгорание 5 домов, за медицинской помощью обратились 3 человека в возрасте от 74 до 82 лет, во всех невротические реакции.

На местах обстрелов работали следователи, взрывотехники и криминалисты. Полицейские проводили досмотр, собирали вещественные доказательства и фиксировали последствия ударов войск РФ.

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В селе Трифоновка Великоалександровской громады в результате взрыва гранатомета пострадали мальчики 8 и 10 лет, опасный предмет дети нашли на улице. А в Херсоне погиб 59-летний мужчина, который в собственном гараже разбирал снаряд, в результате чего произошел взрыв.

За прошедшие двое суток полиция отреагировала на 490 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 8 уголовных производств по ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины.

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обстрел (28290) Нацполиция (16610) Херсонская область (4968)


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