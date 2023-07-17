Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вкотре атакували Херсонщину: є загибла та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як повідомляється, під ударами російських військ перебували громади Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Мирні населені пункти окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА.

"З авіації російська армія атакувала смт Козацьке Каховського району, село Микільське Дар’ївської громади та село Зміївка Бериславського району. В результаті ударів у Микільському пошкоджено нежитловий 5-поверховий будинок, там зруйновано 2 верхні поверхи. У Зміївці внаслідок вибухів пошкоджено територію фермерського господарства, зруйновані три будинки, загинула 72-річна жінка та поранено 42-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

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У селищі Веселе Каховського району ворог скинув боєприпас з дрону на житлові квартали, поранення отримав 60-річний місцевий житель. У селищі Розлив Білозерської громади внаслідок російського обстрілу постраждали 54-річна жінка та 49-річний чоловік.

Також повідомляється, що житлові квартали Херсону ворожа армія накривала цілодобово. Пошкоджень та руйнувань зазнали будівлі у центрі міста, мікрорайоні Корабел та прибережних районах. Дніпровський район окупанти накрили артилерійським вогнем та з РСЗВ. Внаслідок вибухів снарядів сталися загоряння 5 будинків, за медичною допомогою звернулися 3 людей віком від 74 до 82 років, у всіх невротичні реакції.

На місцях обстрілів працювали слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліцейські проводили огляд, збирали речові докази та фіксували наслідки ударів військ РФ.

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У селі Трифонівка Великоолександрівської громади внаслідок вибуху гранатомета постраждали хлопчики віком 8 та 10 років, небезпечний предмет діти знайшли на вулиці. А у Херсоні загинув 59-річний чоловік, який у власному гаражі розбирав снаряд, внаслідок чого стався вибух.

За минулі дві доби поліція відреагувала на 490 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 8 кримінальних проваджень за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" КК України.

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