Оккупированными территориями активно распространяются фальшивые российские рубли с украинской символикой и надписями: "Это вам не Россия. Вы в Украине". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты движения сопротивления на оккупированных территориях распространяют фальшивые российские рубли с украинской символикой и надписями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи и фотографиях фальшивых денег можно прочесть надписи "Это вам не Россия", "Вы в Украине", "Курс рубля ничтожен, как угрозы Путина Пригожину". На одном из рисунков на купюре виден украинский трезубец.

"Новый дизайн фублей в оккупированных городах. После доработки неравнодушными гражданами, москальские фантики выглядят гораздо лучше. Активисты движения сопротивления на оккупированных территориях направили в обращение тысячи новых купюр в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Каховке, Симферополе, Севастополе и Ялте. Таким образом, раз напоминая оккупантам и коллаборантам, что они находятся на украинской земле", - пишут авторы публикации в комментарии к видео и фото.

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