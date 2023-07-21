Окупованими територіями активно розповсюджуються фальшиві російські рублі з українською символікою та написами: "Это вам не Россия. Вы в Украине". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти руху спротиву на окупованих територіях розповсюджують фальшиві російські рублі з українською символікою та написами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі та фотографіях фальшивих грошей можна прочитати написи "Это вам не Россия", "Вы в Украине", "Курс рубля ничтожен, как угрозы Путина Пригожину". На одному з малюнків на купюрі видно український тризуб.
"Новий дизайн фублей в окупованих містах. Після доопрацювання небайдужими громадянами, москальські фантики виглядають набагато краще. Активісти руху спротиву на окупованих територіях направили в обіг тисячі нових купюр в Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополю, Севастополю і Ялті. В такий спосіб, вкотре нагадуючи окупантам і колаборантам, що вони знаходяться на українській землі", - пишуть автори публікації у коментарі до відео та фото.
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Яка була потреба так чинити з тими, хто свідомо допомагав Німеччині в підготовці агресій проти Польщі, Франції, інших європейських країн? Де б німці "харчувалися", в разі викриття? СРСР забезпечив фюрера всім необхідним.
-Немає посилань на джерело, то й говорити нема про що.
мазохізм якийсь. ше шкода шо Сралін не бомбанув амерів - шоб знали КОГО вигодували. ну нічо, може пукін бомбане. оце буду ржати))
а нічо шо "вторгнення" було приблизно як би на рашка напала на Єрмаківщину, а навпаки? Тобто Рейх по ВСІХ параметрах мав МЕНШЕ в рази ВСЬОГО аніж совок проклятий.
так шо Гітлер від безвиході напав, тобто вдарив по орді варварів, а путін - недурно слав мєнтів в колонах, бо Клоун шото в Омані пообіцяв, нє?
Ні, совок - то об'єднання країн було.
Ну так, гітлер, якого ти так привзносиш, і на всі країни Європи від безвиході напав..і Єгипет, так загрожував, що гітлер весь у соплях, сльозах нападав.
От зараз і падла путя так виправдовуєтся, безвихідь!
Менше гуманітарку від Вави споживай.
йди іконку Сраліна поцілуй.
я не "привзношу", а кажу то шо є - у совка заліза було - як у всього світу разом, але Гітлер такий злий шо захотів у твого діда забрати сортир і свиню, правда? і напав на мирний совочок. Внізапна! ага.
а на рахунок знайомства - Аллах милував з совками знайомитись.
до речі, мені може 90 літ з зимами, так чому я маю "викати"? тим більше до совків?
я у собі все совкове давно, відносно - вишкріб, так сказати.
саме тому сміюсь з совків і вірунів, що є дуже подібне - сліпа віра в те що їм вдовбили в те, де мав би мозок бути.
в самім ділі - одні вірять в літаючих мужиків з крильцями і мечами, другі, крім того - ще в те що ..... ну, як там всю писсанину Лєніна охарактеризувати? і Крала Мракса - маячня хворих, для хворих, а тоді, в ті часи - заробіток бабла тим же Кралом з мраксом. Так само як і секта, чим і є більшовизм-комунізм - тупо маси, біомаси, мають сліпо вірити в написсане.
секта, товаришу, секта. недурно попів розганяли(насправді просто позбавили фінансування), бо конкуренти.
ти почитай шо мав совок, там реально до португалії було накопичено шоб дойти з боями. от чому ти совок - я вище написав - коммі мали стільки техніки шо "раз-на раз" проти всього світу, то совок би може й виграв, ну, типу в полі. а ти ..... ех ти, в сортах совків не розбираюсь( )
А взагалі, ти нецікаве...кометувати щось від тебе не буду, не напружуйся.
тобто я реально правий, бо якщо ще на ненависті до комунізму ти "терпів", то на тому шо я сміюсь з вірунів - ти "засипався"(обісрався тобто), або навпаки, не в курсі на шо ти фапаєш більше.
гримучка - совок+вірунство=Ви. полусовки-полувіруни, новий фільм - Совкорун, завтра в кінопідвалах...
да йди не гріши, на совків не ображаюсь
бо якщо правда то ворог легко вирахує хто дав несправжні гроші і накриє всю артіль жовтострічників.
Причому , він виграв вибори в усіх областях крім Львівської . Може тому , що в другому турі й вибирати не було з кого . Але ж він в будь кого виграв би другий тур ...
Але виграй би "будь хто" (Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Садовий ) й можливо би ***** б не наважився напасти , бо один з важилів розрахунку ***** було те , що хохмач втече й в Україні почнется паніка й безладдя .
А ні Пєтя , а ні Юля (тим більш) , а ні Толік такого приводу думати ***** б не дали ...
Але народ впевненно обрав "хохму" й до речі й досі впевненно вірить , що хохмач він їх найкрайщий вибір !
ворог вважав що захопить Україну за 10 днів а Київ за 72 години.
з порошенками, з синами порошенків , з тимошенко, з дочками тимошенко, з зеленськими, з синами зеленських.
гамузом.
путін настільки був упевнений в перемозі що замість загальновійськової операції вирішив провести гебістську, в стилі мінських угод коли переможена Україна підписує капітуляцію не з росією, яка її перемогла а з вигаданими квазіутвореннями.
відповідно у путіна був на запасному летовищі мураєв і до сотні готових зрадників в Україні у верховній раді та в містах, всі чули про заяви тєрєхова, філатова і труханова.
а в результаті путін сам себе трахнув бо армія України виявилася не з лякливих, генерали порівнюючи з 14 роком порозумнішали а захід попри те що минула влада казала що покине нас не покинув і дав і гроші і зброю.
ви, мабуть, просто були на иншій планеті якщо нічого не знаєте про те що було насправді.
В Порошенка він виграв також тому, що Порошенко вже керував, і накерував на негативне до себе ставлення, навіть більше за просто негативне. Шансів в нього не було.
Гриценко вже також програвав вибори, а лохторат вірив, що саме міністри оборони все розпродали, хоча є порядок з продажу озброєнь, і туди замішані - і мінекономіки, і кабмін. Але ефект Данінга-Крюгера ніхто не відміняв. А "ідіоти ходять по вулицях натовпом" ( герой Андре Дюсольє з французької кінокомедії. Сказано на запитання про різницю між божевільними та ідіотами. ).
Садовий з Заходу, а більшість населення - зі Сходу. Тому в нього було не більше шансів, ніж у Чорновола В. М.
Що ж про нарід, який взагалі ще вірить, що через вибори також приймає участь в управлінні державою, то... ( вже прокоментовано Данінгом, Крюгером, Едгаром По, Франсісом Вебером, та ін.