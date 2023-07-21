Окупованими територіями активно розповсюджуються фальшиві російські рублі з українською символікою та написами: "Это вам не Россия. Вы в Украине". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти руху спротиву на окупованих територіях розповсюджують фальшиві російські рублі з українською символікою та написами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі та фотографіях фальшивих грошей можна прочитати написи "Это вам не Россия", "Вы в Украине", "Курс рубля ничтожен, как угрозы Путина Пригожину". На одному з малюнків на купюрі видно український тризуб.

"Новий дизайн фублей в окупованих містах. Після доопрацювання небайдужими громадянами, москальські фантики виглядають набагато краще. Активісти руху спротиву на окупованих територіях направили в обіг тисячі нових купюр в Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополю, Севастополю і Ялті. В такий спосіб, вкотре нагадуючи окупантам і колаборантам, що вони знаходяться на українській землі", - пишуть автори публікації у коментарі до відео та фото.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль заборонив сумніватися у економічній стабільності Росії через падіння курсу рубля

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти на окупованих територіях запустили нову акцію "Жовті оголошення". ФОТО





Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряді Росії різко знизили "оптимальний" для економіки курс рубля





Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки падіння рубля: У Росії дорожчає побутова техніка та імпортний алкоголь