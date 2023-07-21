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Окупованими територіями активно розповсюджуються фальшиві російські рублі з українською символікою та написами: "Это вам не Россия. Вы в Украине". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти руху спротиву на окупованих територіях розповсюджують фальшиві російські рублі з українською символікою та написами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі та фотографіях фальшивих грошей можна прочитати написи "Это вам не Россия", "Вы в Украине", "Курс рубля ничтожен, как угрозы Путина Пригожину". На одному з малюнків на купюрі видно український тризуб.

"Новий дизайн фублей в окупованих містах. Після доопрацювання небайдужими громадянами, москальські фантики виглядають набагато краще. Активісти руху спротиву на окупованих територіях направили в обіг тисячі нових купюр в Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополю, Севастополю і Ялті. В такий спосіб, вкотре нагадуючи окупантам і колаборантам, що вони знаходяться на українській землі", - пишуть автори публікації у коментарі до відео та фото.

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Окупованими територіями активно розповсюджуються фальшиві російські рублі з українською символікою та написами: Это вам не Россия. Вы в Украине 01

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Окупованими територіями активно розповсюджуються фальшиві російські рублі з українською символікою та написами: Это вам не Россия. Вы в Украине 02

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Окупованими територіями активно розповсюджуються фальшиві російські рублі з українською символікою та написами: Это вам не Россия. Вы в Украине 03

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Автор: 

гроші (966) окупація (6687) рубль (443)


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Топ коментарі
+17
Банкамать теж їх видає? Оце підробка. Найвищого гатунку.
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21.07.2023 12:45
+13
Молодці Україна! Фальшиві банкноти окупантів це вид підривної діяльності! Я б собі таке придбав!
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21.07.2023 12:48
+7
це той випадок коли підробка ліпша за оригінал
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21.07.2023 14:01
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Партизани?
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21.07.2023 12:42 Відповісти
Сміхованці
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21.07.2023 13:06 Відповісти
Банкамать теж їх видає? Оце підробка. Найвищого гатунку.
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21.07.2023 12:45 Відповісти
Десь читала, що перед вторгненням на територію срср, гітлер теж наводнив країну фальшивими рубасами. путя повторив був теж саме ще в 2014, то що нам заважає надрукувати якісних тіх фублєй?? Допомогти титаніку знайти дно..
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21.07.2023 13:04 Відповісти
Не СРСР, а Британію і Америку. Операція Bernhardt. Є навіть фільм 2007 року "Counterfeiters".
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21.07.2023 13:52 Відповісти
Ні, совєти теж. Бачила в історико-публіцистичній передачі. Вони циклами йдуть, нажаль назву не пам'таю.
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21.07.2023 16:09 Відповісти
Ще Наполеон підробляв і фунти і флоріни з рублями.
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21.07.2023 17:29 Відповісти
Ото чому наш Буонопартій бере все тільки погане?? Взяв би зі свого кумира приклад - засипав би рос імперію бумажками..доречі, коли Наполеон ото кошмарив росію фальшаком, Україна входила у її склад..французам пред'яву може наш кине)))
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21.07.2023 18:23 Відповісти
Це схоже на: -"А от по телевізору казали..."
Яка була потреба так чинити з тими, хто свідомо допомагав Німеччині в підготовці агресій проти Польщі, Франції, інших європейських країн? Де б німці "харчувалися", в разі викриття? СРСР забезпечив фюрера всім необхідним.
-Немає посилань на джерело, то й говорити нема про що.
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22.07.2023 07:41 Відповісти
То Ви теж не відповіли - з якого Ви ховаєтесь за ім'ям польського актора, культовий серіал..в нас його назвали - 4 поляка, грузин і собака.
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22.07.2023 08:11 Відповісти
а сраний совок нічо взамін не вижав? технології, для ....... підготовки агресії проти того ж Рейху!
мазохізм якийсь. ше шкода шо Сралін не бомбанув амерів - шоб знали КОГО вигодували. ну нічо, може пукін бомбане. оце буду ржати))
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22.07.2023 10:26 Відповісти
а совок це по-твоєму "країна", марино? а не гнила імперія?
а нічо шо "вторгнення" було приблизно як би на рашка напала на Єрмаківщину, а навпаки? Тобто Рейх по ВСІХ параметрах мав МЕНШЕ в рази ВСЬОГО аніж совок проклятий.
так шо Гітлер від безвиході напав, тобто вдарив по орді варварів, а путін - недурно слав мєнтів в колонах, бо Клоун шото в Омані пообіцяв, нє?
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22.07.2023 10:21 Відповісти
Як набридлі хамовиті маргинали. Я з тобою точно не знайома, чого тикаєш?

Ні, совок - то об'єднання країн було.

Ну так, гітлер, якого ти так привзносиш, і на всі країни Європи від безвиході напав..і Єгипет, так загрожував, що гітлер весь у соплях, сльозах нападав.

От зараз і падла путя так виправдовуєтся, безвихідь!

Менше гуманітарку від Вави споживай.
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22.07.2023 15:36 Відповісти
а, то країни добровільно "об.єднались", так?
йди іконку Сраліна поцілуй.
я не "привзношу", а кажу то шо є - у совка заліза було - як у всього світу разом, але Гітлер такий злий шо захотів у твого діда забрати сортир і свиню, правда? і напав на мирний совочок. Внізапна! ага.
а на рахунок знайомства - Аллах милував з совками знайомитись.
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23.07.2023 10:42 Відповісти
Одне добре - ти згодне з тим, що хамовитий маргинал.
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23.07.2023 11:24 Відповісти
хоч не совок, я не знаю шо тупіше - бути "хамовитим" маргіналом, чи "культурненьким" совком
до речі, мені може 90 літ з зимами, так чому я маю "викати"? тим більше до совків?
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28.07.2023 16:54 Відповісти
Знов у дзеркало дивився, що совок дзеркалить?
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28.07.2023 17:05 Відповісти
навіщо?
я у собі все совкове давно, відносно - вишкріб, так сказати.
саме тому сміюсь з совків і вірунів, що є дуже подібне - сліпа віра в те що їм вдовбили в те, де мав би мозок бути.
в самім ділі - одні вірять в літаючих мужиків з крильцями і мечами, другі, крім того - ще в те що ..... ну, як там всю писсанину Лєніна охарактеризувати? і Крала Мракса - маячня хворих, для хворих, а тоді, в ті часи - заробіток бабла тим же Кралом з мраксом. Так само як і секта, чим і є більшовизм-комунізм - тупо маси, біомаси, мають сліпо вірити в написсане.
секта, товаришу, секта. недурно попів розганяли(насправді просто позбавили фінансування), бо конкуренти.
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28.07.2023 17:31 Відповісти
Ну то й не треба у будь кому бачити совок, бо то вже білка. Чи маразм, як тобі буде вигідніше.
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28.07.2023 17:37 Відповісти
так то ти як заведено совками скавулиш шо тіпа Гітлер напав на мирненький совочок.
ти почитай шо мав совок, там реально до португалії було накопичено шоб дойти з боями. от чому ти совок - я вище написав - коммі мали стільки техніки шо "раз-на раз" проти всього світу, то совок би може й виграв, ну, типу в полі. а ти ..... ех ти, в сортах совків не розбираюсь( )
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28.07.2023 17:45 Відповісти
Ти якесь дурне, навчись вже не тільки читати, а й розуміти. В тебе підвищена писучесть. В твоїй дурці галоперидол давно до тебе застосовували?

А взагалі, ти нецікаве...кометувати щось від тебе не буду, не напружуйся.
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28.07.2023 18:18 Відповісти
з чого варто було б почати - з "нахрюків" на опонента - не віриш в божків і не совок = ... шо ти там написав? ну, можеш ше язика в дупу собі засунути, совок.
тобто я реально правий, бо якщо ще на ненависті до комунізму ти "терпів", то на тому шо я сміюсь з вірунів - ти "засипався"(обісрався тобто), або навпаки, не в курсі на шо ти фапаєш більше.
гримучка - совок+вірунство=Ви. полусовки-полувіруни, новий фільм - Совкорун, завтра в кінопідвалах...
да йди не гріши, на совків не ображаюсь
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28.07.2023 18:27 Відповісти
Банкомат их не выдаёт и не примет, это лишь пиар-акция, а не настоящая диверсия с пидробными гришми
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21.07.2023 13:12 Відповісти
Ти звідки знаєш? Кацап шолє?
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21.07.2023 13:53 Відповісти
Звідкіля знаєш, пробував впихнути?
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21.07.2023 16:24 Відповісти
ты бы нё кривлялся, йо-кающий чёл.
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22.07.2023 10:22 Відповісти
Молодці Україна! Фальшиві банкноти окупантів це вид підривної діяльності! Я б собі таке придбав!
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21.07.2023 12:48 Відповісти
50 р это смех, а не подрывная деятельность. Да и не факт, что такие купюры вообще можно куда-то пристроить. Разве что в кофе-аппараты их скармилвать
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21.07.2023 19:01 Відповісти
Дивлячись скільки камазів))
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22.07.2023 15:37 Відповісти
Єнта нє ми, єнта держдеп та масони ))
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21.07.2023 12:49 Відповісти
Що можна сказати на таку дію? Лише БРАВО, ПАТРІОТИ НЕНЬКИ"!!!
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21.07.2023 12:53 Відповісти
Більше схоже на листівки агітки чим на фальшиві гроші. А от справжні фальшиві рублі можна було б на окуповані території ввести в обіг. Якийсь би ефект воно дало б думаю. Під час другої світової таке робили.
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21.07.2023 12:58 Відповісти
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21.07.2023 13:00 Відповісти
Операція «Бернгард»
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21.07.2023 13:06 Відповісти
тепер в кацапів на вулицях будуть ще і всю налічку перевіряти
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21.07.2023 13:11 Відповісти
готівку, пардон
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21.07.2023 13:12 Відповісти
Кто пишет? Где?
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22.07.2023 07:43 Відповісти
це той випадок коли підробка ліпша за оригінал
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21.07.2023 14:01 Відповісти
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21.07.2023 14:08 Відповісти
якщо чесно то це тупо. хіба що це просто хохма, що посміятися.

бо якщо правда то ворог легко вирахує хто дав несправжні гроші і накриє всю артіль жовтострічників.
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21.07.2023 14:21 Відповісти
А хіба то не хохма була в 2019 році обрати в якості презідента дешевого хохмача іудейської зовнішності й містечкового рівня інтелекту - ось куда йому по рівню інтелекту й рівну сатири до того ж Жванецького ?! Тобто -- обрали хохмача причому не найкрайщого !
Причому , він виграв вибори в усіх областях крім Львівської . Може тому , що в другому турі й вибирати не було з кого . Але ж він в будь кого виграв би другий тур ...
Але виграй би "будь хто" (Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Садовий ) й можливо би ***** б не наважився напасти , бо один з важилів розрахунку ***** було те , що хохмач втече й в Україні почнется паніка й безладдя .
А ні Пєтя , а ні Юля (тим більш) , а ні Толік такого приводу думати ***** б не дали ...

Але народ впевненно обрав "хохму" й до речі й досі впевненно вірить , що хохмач він їх найкрайщий вибір !
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21.07.2023 19:01 Відповісти
пане, що ви, в біса, мелете?

ворог вважав що захопить Україну за 10 днів а Київ за 72 години.

з порошенками, з синами порошенків , з тимошенко, з дочками тимошенко, з зеленськими, з синами зеленських.

гамузом.

путін настільки був упевнений в перемозі що замість загальновійськової операції вирішив провести гебістську, в стилі мінських угод коли переможена Україна підписує капітуляцію не з росією, яка її перемогла а з вигаданими квазіутвореннями.

відповідно у путіна був на запасному летовищі мураєв і до сотні готових зрадників в Україні у верховній раді та в містах, всі чули про заяви тєрєхова, філатова і труханова.

а в результаті путін сам себе трахнув бо армія України виявилася не з лякливих, генерали порівнюючи з 14 роком порозумнішали а захід попри те що минула влада казала що покине нас не покинув і дав і гроші і зброю.

ви, мабуть, просто були на иншій планеті якщо нічого не знаєте про те що було насправді.
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21.07.2023 20:20 Відповісти
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22.07.2023 05:23 Відповісти
В Тимошенко виграв би тому, що вона вже себе на той час дискредитувала своїм прем'єрством, після якого і програла вибори Януковощу.
В Порошенка він виграв також тому, що Порошенко вже керував, і накерував на негативне до себе ставлення, навіть більше за просто негативне. Шансів в нього не було.
Гриценко вже також програвав вибори, а лохторат вірив, що саме міністри оборони все розпродали, хоча є порядок з продажу озброєнь, і туди замішані - і мінекономіки, і кабмін. Але ефект Данінга-Крюгера ніхто не відміняв. А "ідіоти ходять по вулицях натовпом" ( герой Андре Дюсольє з французької кінокомедії. Сказано на запитання про різницю між божевільними та ідіотами. ).
Садовий з Заходу, а більшість населення - зі Сходу. Тому в нього було не більше шансів, ніж у Чорновола В. М.
Що ж про нарід, який взагалі ще вірить, що через вибори також приймає участь в управлінні державою, то... ( вже прокоментовано Данінгом, Крюгером, Едгаром По, Франсісом Вебером, та ін.
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22.07.2023 08:09 Відповісти
КПД от этого приближается к нулю.
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21.07.2023 14:57 Відповісти
Пока спецслужбы РФ печатают реально фальшивые гривны, наши троллиногом занимаются.
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21.07.2023 15:11 Відповісти
Ні, наші друкують справжні, бо готівка потрібна. Тільки безконтрольно..
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21.07.2023 18:26 Відповісти
неначе у змові підорани вкинуть фальшиву гривню на відповідь на цю акцію, а уряд України у свою чергу відмінить готівку як і хотів.
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21.07.2023 21:51 Відповісти
Гарна , дійсно колекційна банкнота з історією !! Хочу таку !
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21.07.2023 21:58 Відповісти
Це помічь японців з використання їхньої техніки - зняли всі зекери по друкуванню "валюти" на ксероксах.
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22.07.2023 11:23 Відповісти
 
 