На Львовщине обнаружили обломки не сдетонировавшей ракеты. ФОТО
В Стрыйском районе Львовской области в поле обнаружили обломки не сдетонировавшей ракеты.
Об этом сообщил голова Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"В одном из сел Николаевской громады Стрыйского района в поле, в 400 метрах от жилых домов, обнаружили обломки не сдетонировавшей ракеты.
Это та ракета, которую подбили наши Силы ПВО. На место выехали взрывотехники.
Настойчиво прошу: если вам случилась подобная "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более – не прикасайтесь. Обломки могут быть смертельно опасными. В таких случаях немедленно звоните в полицию по номеру 102", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сссртьфу на раші.