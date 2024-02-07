На Львовщине обнаружили обломки не сдетонировавшей ракеты. ФОТО

В Стрыйском районе Львовской области в поле обнаружили обломки не сдетонировавшей ракеты.

Об этом сообщил голова Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из сел Николаевской громады Стрыйского района в поле, в 400 метрах от жилых домов, обнаружили обломки не сдетонировавшей ракеты.

Это та ракета, которую подбили наши Силы ПВО. На место выехали взрывотехники.

Настойчиво прошу: если вам случилась подобная "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более – не прикасайтесь. Обломки могут быть смертельно опасными. В таких случаях немедленно звоните в полицию по номеру 102", - говорится в сообщении.

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