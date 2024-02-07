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На Львівщині виявили уламки ракети, яка не здетонувала. ФОТО

У Стрийському районі Львівської області в полі виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки.

Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна "знахідка", у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102", - йдеться в повідомленні.

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Уламок ракети

Автор: 

ракети (4023) Львівська область (2427)


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сдєлано в ссср тьфу на раші.
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07.02.2024 13:17 Відповісти
Факт воєнного злочину ***** в Україні!
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07.02.2024 13:44 Відповісти
 
 