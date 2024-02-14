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В Изюмском районе Харьковщины обнаружили противотанковое минное поле возле объектов критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж

На Харьковщине саперы обнаружили двурядное противотанковое минное поле вокруг объектов критической инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Национальная полиция Украины.

"Работники взрывотехнической службы работают над обнаружением и уничтожением опасных предметов на освобожденных территориях в составе сводного отряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столичные взрывотехники производят разминирование объектов критической инфраструктуры в Изюмском районе. Там они обнаружили двухрядное противотанковое минное поле с минами ТМ-62М и взрывателями МВЧ-62.

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Кроме того, специалисты осматривают лесные зоны, населённые пункты, где находят другие опасные боеприпасы, оставленные войсками РФ, отмечает пресс-служба.

Обнаруженный вражеский арсенал специалисты уничтожают на отдельно отведенных территориях.

Протитанкове мінне поле на Харківщині
Протитанкове мінне поле на Харківщині
Протитанкове мінне поле на Харківщині

Автор: 

Нацполиция (16498) Харьковщина (5577) разминирование (715) мина (295)


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Це ж і є прикладом перебування сруськага міра мішєбратіяв, у Мирній Україні з 2014 року!!
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14.02.2024 13:55 Ответить
Четверть Украины своим дерьмом измазали ******...
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14.02.2024 15:10 Ответить
 
 