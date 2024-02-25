Последствия атаки дронами на Полтавщину. ФОТО

В результате атаки вражескими дронами на Полтавщине поврежден частный дом. В регионе сбили 2 "Шахеда".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Последствия вражеской атаки БпЛА. Частично подверглись повреждениям крыша и окна частного дома. По информации Воздушного командования "Схід", на Полтавщине сбили два БпЛА типа "Shahed". К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо нашей ПВО за защиту! Слава Україні ", – говорится в сообщении.

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Атака "Шахедами" 25 февраля

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, уничтожено 16 "шахедов" из 18.

Этим утром Киевщина также была атакована ударными БпЛА. Работала ПВО, вражеские попадания в жилищную и критическую инфраструктуру не зафиксированы.