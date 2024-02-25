Наслідки атаки дронами на Полтавщину. ФОТО

Внаслідок атаки ворожими дронами на Полтавщині пошкоджено приватний будинок. У регіоні збили 2 "Шахеди".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки ворожої атаки БпЛА. Частково зазнали ушкоджень дах та вікна приватного будинку. За інформацією Повітряного командування "Схід", на Полтавщині збили два БпЛА типу "Shahed". На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякуємо нашій ППО за захист! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

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Атака "Шахедами" 25 лютого

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, знищено 16 "шахедів" з 18.

Цього ранку Київщина також була атакована ударними БпЛА. Працювала ППО, ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру не зафіксовано.

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