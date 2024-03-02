Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, авто, газопроводы, ЛЭП и транспортное предприятие. ФОТОрепортаж
В течение дня россияне обстреливали Никополь и Красногригорьевскую и Марганецкую громады на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня под вражескими ударами была Никопольщина. Агрессор бил дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая громады.
Пострадали два человека. Изуродованы 16 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, теплицы, газопроводы, линия электропередачи. Повреждены транспортное предприятие и два десятка солнечных панелей", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что обследование пораженных территорий продолжается. Последствия уточняются.
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які повинні всі здохнути , та дати нам спокій 😠
17 млрд, ну ******** зелені 3/4, а там і дорога - і буде все завзято
ці зелені матрьошкі таки прокладуть...
А от теорії тут строїш ти. Тож і піз***бол теж ти.
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.