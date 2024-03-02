Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, авто, газопроводы, ЛЭП и транспортное предприятие. ФОТОрепортаж

В течение дня россияне обстреливали Никополь и Красногригорьевскую и Марганецкую громады на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня под вражескими ударами была Никопольщина. Агрессор бил дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

Пострадали два человека. Изуродованы 16 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, теплицы, газопроводы, линия электропередачи. Повреждены транспортное предприятие и два десятка солнечных панелей", - говорится в сообщении.

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Он также отметил, что обследование пораженных территорий продолжается. Последствия уточняются.





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