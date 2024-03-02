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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, авто, газогони, ЛЕП і транспортне підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня росіяни обстрілювали Нікополь та Червоногригорівську і Марганецьку громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Постраждали дві людини. Понівечені 16 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач. Пошкоджені транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 ракети та дрон. Нікопольщина під вогнем ворожої артилерії

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Він також зазначив, що обстеження уражених територій триває. Наслідки уточнюються.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Також дивіться: Окупанти протягом дня випустили по Нікопольщині 5 БпЛА та чотири рази атакували з артилерії, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771)


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Топ коментарі
+3
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02.03.2024 19:09
+2
Москалі - не люди , а дикі потвори ,
які повинні всі здохнути , та дати нам спокій 😠
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02.03.2024 18:56
+2
Українці вполювали ще один російський Су-34👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.03.2024 19:01
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Москалі - не люди , а дикі потвори ,
які повинні всі здохнути , та дати нам спокій 😠
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02.03.2024 18:56 Відповісти
Розкажи це Пінчуку (Піні). Їх обстріли дивним чином обходять його власність в Нікополі....
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02.03.2024 20:00 Відповісти
Українці вполювали ще один російський Су-34👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.03.2024 19:01 Відповісти
Когда
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02.03.2024 19:12 Відповісти
тобто РЕБ не робить..
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02.03.2024 19:09 Відповісти
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02.03.2024 19:09 Відповісти
от зара туди дорогу прокладемо,
17 млрд, ну ******** зелені 3/4, а там і дорога - і буде все завзято
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02.03.2024 19:12 Відповісти
і це не ржач.
ці зелені матрьошкі таки прокладуть...
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02.03.2024 19:16 Відповісти
В Нікополі знаходиться власгність Піні (Віті Пінчука,зятя Кучми).Невже вона за 2 роки жодного разу не постраждала? А то,Піня і Кучма дуже турбуються в Каннах....
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02.03.2024 20:03 Відповісти
Взагалі то самий перший обстріл був саме туди. Потім теж не раз прилітало. Так що мимо...
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03.03.2024 07:56 Відповісти
посилання скинеш? чи ти з прес-служби Інтерпайпу?
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03.03.2024 09:33 Відповісти
Так я там працюю, але не в пресс службі. І коли ходжу на роботу бачу дірки від снарядів та понівечені цеха. А в офіційних доповідях це зветься просто - "промислове підприємство". У Нікополі взагалі, мабуть, не лишилось району куди б не прилітало.
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03.03.2024 11:19 Відповісти
Доречі, на промпощадці не тільки це підприємство, а ще й декілька інших, і прилітає усюди
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03.03.2024 11:24 Відповісти
ШОСЬ У ТВОЇХ ТЕОРІЯХ НЕ СКЛадається,дружок....Мабуть,ти такий нікопольчанин-інтерпайповець,як я японський імператор... Мабуть ти який лівий пиз.....бол? Якщо у вотчині Пінчука така біда.....чому він мовчить,як риба Мертвого моря ось уже 2 роки? Чому він з Кучмою сховалися на Лазурному березі? Чому він не мобілізував Хабад,сіоністів всіх мастей тощо ? Де його гучні звинувачення РФ в нацизмі? Чи він тільки ОУН у цьому звинувачує? Так що йди ти в ! Дурнішого за себе знайшов....
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03.03.2024 12:27 Відповісти
Це не теорії, а гіркий факт. Приїдь до Нікополя і сам подивись. Тобі навіть на завод не потрібно йти, достатньо підійти до заводоуправління. Там досі дірки не залатані...

А от теорії тут строїш ти. Тож і піз***бол теж ти.
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03.03.2024 13:51 Відповісти
А вот что Лавкрафт говорил про русских
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.
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02.03.2024 20:08 Відповісти
 
 