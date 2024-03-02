Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, авто, газогони, ЛЕП і транспортне підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня росіяни обстрілювали Нікополь та Червоногригорівську і Марганецьку громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Постраждали дві людини. Понівечені 16 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач. Пошкоджені транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей", - йдеться в повідомленні.

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Він також зазначив, що обстеження уражених територій триває. Наслідки уточнюються.





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