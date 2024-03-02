Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: пошкоджено будинки, авто, газогони, ЛЕП і транспортне підприємство. ФОТОрепортаж
Упродовж дня росіяни обстрілювали Нікополь та Червоногригорівську і Марганецьку громади на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.
Постраждали дві людини. Понівечені 16 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач. Пошкоджені транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей", - йдеться в повідомленні.
Він також зазначив, що обстеження уражених територій триває. Наслідки уточнюються.
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які повинні всі здохнути , та дати нам спокій 😠
17 млрд, ну ******** зелені 3/4, а там і дорога - і буде все завзято
ці зелені матрьошкі таки прокладуть...
А от теорії тут строїш ти. Тож і піз***бол теж ти.
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.