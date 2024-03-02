Дві жінки зазнали поранень унаслідок артилерійського обстрілу окупантами Нікопольщини. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 2 березня, близько 11 години окупанти вдарили з артилерії по Нікополю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Від ранку ворог обстрілює Нікопольщину. З артилерії вгатив по райцентру та Червоногригорівській громаді. Постраждали дві жінки – 65 та 66 років. Їм надали меддопомогу. Лікуватимуться амбулаторно", - написав він.
Як пізніше повідомили в Нацполіції, снарядами армії РФ побило приватні будинки та господарські споруди. У районному центрі від влучань відбулося займання кафе.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар02.03.2024 17:02 Відповісти Мені подобається 0
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