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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Дві жінки зазнали поранень унаслідок артилерійського обстрілу окупантами Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 березня, близько 11 години окупанти вдарили з артилерії по Нікополю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від ранку ворог обстрілює Нікопольщину. З артилерії вгатив по райцентру та Червоногригорівській громаді. Постраждали дві жінки – 65 та 66 років. Їм надали меддопомогу. Лікуватимуться амбулаторно", - написав він.

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Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини

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Наслідки обстрілу НікопольщиниНаслідки обстрілу Нікопольщини

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Як пізніше повідомили в Нацполіції, снарядами армії РФ побило приватні будинки та господарські споруди. У районному центрі від влучань відбулося займання кафе.

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771)


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На мапі Украъни не лишилося жодного населеного пункту де нема зруйнованих будинків. Та, завдяки Зеленському та його оточенню армію лихоманить. Ось наслідки виборів 2019 - "Зробимо їх разом"
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02.03.2024 17:02 Відповісти
 
 