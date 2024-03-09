РУС
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: повреждена гражданская инфраструктура, частные дома, один человек ранен. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 31 населенный пункт Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области.

Отмечается, что в общей сложности насчитано 290 вражеских ударов по территории Сумщины.

В результате обстрелов ранено одно гражданское лицо, повреждены 20 частных домовладений, здание лицея, два объекта гражданской инфраструктуры, газопровод, 2 гаражных помещения и один частный автомобиль.

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини за минулу добу
