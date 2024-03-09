Вследствие обстрела россиянами села на Черниговщине ранен мужчина. ФОТО

Сегодня, 9 марта, россияне обстреляли одно из приграничных сел Семеновской громады Новгород-Северского района Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Сегодня около 12:07 россияне попали по одному из домохозяйств в Семеновской громаде. В результате взрыва обрушился потолок погреба, где находился 51-летний мужчина. Ему травмировало ноги. Пострадавшего доставили в больницу", - написал он.

Как отмечается, раненого в результате обстрела мужчину эвакуировали в больницу полицейские Черниговщины совместно с пограничниками.

"При обстреле 51-летний местный житель спрятался в погребе. Однако российская мина попала прямо туда - в результате взрыва потолок погреба обрушился на мужчину. Пострадавший получил травмы ног и не мог самостоятельно передвигаться. На помощь мужчине прибыли семеновские полицейские совместно с пограничниками. Под обстрелами правоохранители буквально на себе вынесли мужчину из опасной зоны и эвакуировали его в больницу. Пострадавшему мирному мужчине оказывается медицинская помощь", - рассказали в полиции.

