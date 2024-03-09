Унаслідок обстрілу росіянами села на Чернігівщині поранено чоловіка. ФОТО

Сьогодні, 9 березня, росіяни обстріляли одне з прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 12:07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доставили до лікарні", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського мінометного обстрілу на Чернігівщині загинув цивільний, - ОВА. ФОТО

Як зазначається, пораненого внаслідок обстрілу чоловіка евакуювали до лікарні поліцейські Чернігівщини спільно з прикордонниками.

"Під час обстрілу 51-річний місцевий мешканець заховався в погребі. Однак російська міна поцілила прямо туди - внаслідок вибуху стеля погребу обвалилася на чоловіка. Потерпілий зазнав травм ніг і не міг самостійно пересуватися. На допомогу чоловіку прибули семенівські поліцейські спільно з прикордонниками. Під обстрілами правоохоронці буквально на собі винесли чоловіка з небезпечної зони і евакуювали його до лікарні. Наразі потерпілому мирному чоловіку надається медична допомога", - розповіли в поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схрон зі зброєю та боєприпасами знайшли на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж