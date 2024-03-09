Унаслідок обстрілу росіянами села на Чернігівщині поранено чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 9 березня, росіяни обстріляли одне з прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 12:07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доставили до лікарні", - написав він.
Як зазначається, пораненого внаслідок обстрілу чоловіка евакуювали до лікарні поліцейські Чернігівщини спільно з прикордонниками.
"Під час обстрілу 51-річний місцевий мешканець заховався в погребі. Однак російська міна поцілила прямо туди - внаслідок вибуху стеля погребу обвалилася на чоловіка. Потерпілий зазнав травм ніг і не міг самостійно пересуватися. На допомогу чоловіку прибули семенівські поліцейські спільно з прикордонниками. Під обстрілами правоохоронці буквально на собі винесли чоловіка з небезпечної зони і евакуювали його до лікарні. Наразі потерпілому мирному чоловіку надається медична допомога", - розповіли в поліції.
