УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5038 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 081 2

Унаслідок обстрілу росіянами села на Чернігівщині поранено чоловіка. ФОТО

Сьогодні, 9 березня, росіяни обстріляли одне з прикордонних сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 12:07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доставили до лікарні", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського мінометного обстрілу на Чернігівщині загинув цивільний, - ОВА. ФОТО

Як зазначається, пораненого внаслідок обстрілу чоловіка евакуювали до лікарні поліцейські Чернігівщини спільно з прикордонниками.

"Під час обстрілу 51-річний місцевий мешканець заховався в погребі. Однак російська міна поцілила прямо туди - внаслідок вибуху стеля погребу обвалилася на чоловіка. Потерпілий зазнав травм ніг і не міг самостійно пересуватися. На допомогу чоловіку прибули семенівські поліцейські спільно з прикордонниками. Під обстрілами правоохоронці буквально на собі винесли чоловіка з небезпечної зони і евакуювали його до лікарні. Наразі потерпілому мирному чоловіку надається медична допомога", - розповіли в поліції.

Поранений чоловік на Чернігівщині

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схрон зі зброєю та боєприпасами знайшли на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30409) Чернігівщина (1585)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову Семенівський р-н. І це не дивно- суцільні ліси і болота, хоч дрг, хоч міномет підтягнути не проблема
показати весь коментар
09.03.2024 18:18 Відповісти
 
 