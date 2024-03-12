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Последствия обстрела Сумщины войсками РФ: Пострадала многодетная семья. ФОТОрепортаж

Войска РФ с территории России нанесли удары по громаде в Сумской области, в результате чего пострадали, в частности, дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Утром 12 марта россияне из территории РФ нанесли 6 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Великописаревской территориальной громады Ахтырского района.

В результате обстрела поврежден частный дом, в котором находилась женщина и ее 5 несовершеннолетних детей. Самому старшему мальчику 12 лет, самой маленькой девочке 4 года. Всем членам семьи понадобилась медицинская помощь. Также повреждено по меньшей мере 5 частных домов и автомобилей.

Читайте также: В течение дня россияне обстреляли 11 громад в Сумской области: били из артиллерии, авиации, минометов и РСЗО

Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини

Автор: 

обстрел (27672) Сумская область (3262)


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12.03.2024 17:13 Ответить
 
 