Последствия обстрела Сумщины войсками РФ: Пострадала многодетная семья. ФОТОрепортаж

Войска РФ с территории России нанесли удары по громаде в Сумской области, в результате чего пострадали, в частности, дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Утром 12 марта россияне из территории РФ нанесли 6 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Великописаревской территориальной громады Ахтырского района.

В результате обстрела поврежден частный дом, в котором находилась женщина и ее 5 несовершеннолетних детей. Самому старшему мальчику 12 лет, самой маленькой девочке 4 года. Всем членам семьи понадобилась медицинская помощь. Также повреждено по меньшей мере 5 частных домов и автомобилей.

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