Последствия обстрела Сумщины войсками РФ: Пострадала многодетная семья. ФОТОрепортаж
Войска РФ с территории России нанесли удары по громаде в Сумской области, в результате чего пострадали, в частности, дети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Утром 12 марта россияне из территории РФ нанесли 6 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Великописаревской территориальной громады Ахтырского района.
В результате обстрела поврежден частный дом, в котором находилась женщина и ее 5 несовершеннолетних детей. Самому старшему мальчику 12 лет, самой маленькой девочке 4 года. Всем членам семьи понадобилась медицинская помощь. Также повреждено по меньшей мере 5 частных домов и автомобилей.
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Таня М
показать весь комментарий12.03.2024 17:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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