Наслідки обстрілу Сумщини військами РФ: Постраждала багатодітна родина. ФОТОрепортаж

Війська РФ з території Росії завдали ударів по громаді на Сумщині, внаслідок чого постраждали, зокрема, діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Вранці 12 березня росіяни з території РФ завдали 6 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Великописарівської територіальної громади Охтирського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, в якому перебувала жінка та її 5 неповнолітніх дітей. Найстаршому хлопчику 12 років, найменшій дівчинці 4 роки. Усім членам родини знадобилась медична допомога. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків та авто.

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