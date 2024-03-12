Наслідки обстрілу Сумщини військами РФ: Постраждала багатодітна родина. ФОТОрепортаж
Війська РФ з території Росії завдали ударів по громаді на Сумщині, внаслідок чого постраждали, зокрема, діти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Вранці 12 березня росіяни з території РФ завдали 6 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Великописарівської територіальної громади Охтирського району.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, в якому перебувала жінка та її 5 неповнолітніх дітей. Найстаршому хлопчику 12 років, найменшій дівчинці 4 роки. Усім членам родини знадобилась медична допомога. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків та авто.
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Таня М
показати весь коментар12.03.2024 17:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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