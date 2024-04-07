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Дроны наземного и воздушного базирования, роботизированные комплексы: Сырский и Умеров ознакомились с новейшими разработками украинских производителей. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров ознакомились с новейшими разработками украинских производителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий Сырский.

Как отмечается, в планировании оперативно-стратегических и тактических задач украинское войско обязательно опирается на технологические инновации.

"Вместе с Министром обороны Рустемом Умеровым в очередной раз ознакомились с новейшими разработками от украинских производителей. Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках и развивающих стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Украине приступят к массовому производству роботизированных наземных платформ. Более 50 комплексов прошли испытания на полигоне, - Федоров. ФОТОрепортаж

Сирський і Умєров

Сырский отметил, что "речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи минирования и разминирования, дистанционно управляемых ударных платформах, и других разработках, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги".

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Сирський і Умєров

Он отметил, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности, роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.

Сирський і Умєров

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Автор: 

инновации (54) Александр Сырский (589) Умеров Рустем (530)


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Топ комментарии
+11
ПІАР - а де був Умєров при Залужному - раз з!"іздив фотку зробити , коли США підсраника дали? Це воїни піару а не перемоги
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07.04.2024 18:12
+6
не падельнік команди Єрмака -

Це вже коли Єрмак призначив його міністром - ось така справа відкрита
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html
© Comments.ua
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07.04.2024 18:31
+5
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07.04.2024 18:10
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Правила форума Совет форумчан
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07.04.2024 18:10 Ответить
ПІАР - а де був Умєров при Залужному - раз з!"іздив фотку зробити , коли США підсраника дали? Це воїни піару а не перемоги
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07.04.2024 18:12 Ответить
Вот даже интересно,а какой министр обороны устраивает вас лично,фамилию в студию
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07.04.2024 18:26 Ответить
не падельнік команди Єрмака -

Це вже коли Єрмак призначив його міністром - ось така справа відкрита
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html
© Comments.ua
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07.04.2024 18:31 Ответить
Певно той міністр, який в липні 2014 року обіцяв провести парад ЗСУ у Севастополі. Покомандувавши, знову став керівником ДСО.
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07.04.2024 18:43 Ответить
певно ти для цього висеру зайшов позавчора на ЦН? Хльобайте сьогоднішнє - й думайТЕ що з цим робити МАРОДЕРНІ?
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07.04.2024 18:47 Ответить
Пожалійся Трампу культурняка. Не ганьби прапор США,
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07.04.2024 18:49 Ответить
На Оце від ВАС не знайшла відповіді в джерелах ЗМІ України - додайте мені ще трохи матеріалу
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07.04.2024 18:55 Ответить
ще надати фото Єрмака з джуліані?
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07.04.2024 22:13 Ответить
пане ИЙ! будуть ще питання -відповім , ПРИЧОМУ З ВІДКРИТИХ ДОСТУПНИХ ДЛЯ КОЖНОГО ДЖЕРЕЛ!!!
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07.04.2024 18:34 Ответить
Пане ИЙ , знаєте в чому різниця ві нормальної реакції на ВІЛЬНОМУ САЙТІ БУТУСОВА - я не критичними фразами коментую, а посиланнями на НАШІ УКРАЇНСЬКІ ВІЛЬНІ ПОКИ ЩО ЗМІ .
По-преше - це моя їм підтримка!
По-друге - це правда котру не стерти й не приховати .
по-третє -я вже тут на ЦЕНЗОРІ знайшла від отаких як Ви комент до Бутусова - "ТИ ШО ХОВАЄШСЯ ЗА ОЦІЄЮ"АМЕРИКАНСЬКОЮ"ХВОЙДОЮ? ТИ Ж САМ ПІДТРИМУВАВ КОЛОМОЙСЬКОГО Й ЗЕЛЕНСЬКОГО ?"- це дослівно, КАП мій .

У мене до Подляківських запитання- ЦЕ ВЖЕ ПОГРОЗА БУТУСОВУ?
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07.04.2024 18:45 Ответить
Вроде простой был вопрос,а в ответ столько букв,и ни одной по существу.И не пойму,с кем вы меня сравниваете?Кто такие,как я?Я сам по себе,озвучиваю собственные мысли.И пишу очевидные вещи,в основном иносказательно.Сейчас напишу прямым текстом-здесь в коментах образовалось своеобразное болото,где хорошим тоном считается ********* Зеленского и всех,кого он назначил.У вас все твари-президент,ОП,военные высшего ранга,министры и т.д.Заодно оскорбляют три четверти украинцев,которые за него голосовали.А ведь в 13-м году это был нормальный сайт,где можно было вести дискуссию,а не швыряться дерьмом направо и налево.
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07.04.2024 19:40 Ответить
реакція на ботів Єрмака - прошу вибачення - бо саме такий Вас підтримав
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07.04.2024 20:06 Ответить
Особисто голова СБУ ПРОСИТЬ суддю над Шилом ( бо той розкрив ТАКІ прізвища!) - не оголошувати весь текст рішення по Шилу , а тільки резулятивну частину ( розповідь журналіста Ніколова Трибушній в останньому випускупо ЄПИТАННЯ) . На другий день Шила , "основного рішала СБУ(це з передостанньої розбірки у Требушної на ЄПИТАННЯ) - випустили під заставу.
Особисто Головком розрулює справу розслідувачів по делішках СБУ .
Особисо ГОЛОВКОМ розрулює тітушківські методи Єрмаківщини в Одесі...ХОЧА ЦЕ СПРАВИ УМЕРОВА В ПЕРШУ ЧЕРГУ! Та ще Зеленського -бо він не ініціював ДВА РОКИ прийнятого закону по мобілізації. За те й у тому числі на Залужному відірвався .
А ТЕПЕР ВИТЯГЛИ УМЕРОВА - бо його сімʼя уся в США на бізнесах та віллах від брата то папи з мамою та дружиною , в районах де сам Трамп тримає віллу .
Умеров недоторканний , бруд тримають від нього подалі , як запас на прем"єри, коли Єрмак не ПРокатить? ?
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07.04.2024 18:28 Ответить
Ще один намалювався довпойоп-відосік, який без фотосесій не може і дня прожити.
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07.04.2024 18:12 Ответить
Цікаво, дійсно є необхідність транспортувати дрони у таких (явно не дешевих) кейсах, як на нижньому фото? Можливо, краще зробити менш презентабельну, але дешевшу тару, а на зекономлені кошти виготовити більше дронів?
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07.04.2024 18:14 Ответить
сирській розглядає, то дівчинка чи хлопчик?
а, в окопах, теж в ноутами будуть?
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07.04.2024 18:18 Ответить
с планшетами IOS
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07.04.2024 18:20 Ответить
17
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07.04.2024 18:21 Ответить
дайте лаптям ознакомится с ними
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07.04.2024 18:19 Ответить
Виставка одиночних екземплярів. Згодом хтось із зелених вилізе і запропонує їх на кухнях збирати.
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07.04.2024 18:21 Ответить
по Татарстану два шарахнули , расстояние 1200 км боевая часть 300кг
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07.04.2024 18:22 Ответить
ну явно не такими як на фото
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08.04.2024 20:09 Ответить
Там вже з наближених до ОПи "розщявили ротяки" на бюджетні кошти, знову буде чергова ЗеЛупа з тими дронами чи таки зможуть зробити нормально? Поки нормального не виходить у їх, на ПРИВЕЛИКИЙ жаль!
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07.04.2024 18:21 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4677159-rf-zhdet-otvet-zelenskyi-sobral-heneralov "РФ ждет ответ": Зеленский собрал генералов
https://korrespondent.net/ukraine/4677159-rf-zhdet-otvet-zelenskyi-sobral-heneralov

Вооруженные силы Украины готовят ответ для российских захватчиков - очень конкретный и справедливый, подчеркнул
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07.04.2024 18:24 Ответить
оця дроннодрочильна фотосесія?
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07.04.2024 19:19 Ответить
Одностатева пара нетрадиційної орієнтації. Одним словом: збоченці навіть з точки зору традиційних гомосексуалістів.
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07.04.2024 18:27 Ответить
Що з того,що ознайомились?
Сфоткались,поширили,пропіарились.
А армія щось з того має?
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07.04.2024 18:29 Ответить
Все згідно єрмаківської установки: ви можете говорити будь що,піаритись будь-яким чином,але приймати рішення буду я.
Прикро,що навіть генерали,не кажучи про депутатів,танцюють під цю дудку.
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07.04.2024 18:40 Ответить
хтось вже писав, не моє:
"ми з тамаром ходим паром...."
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07.04.2024 18:50 Ответить
в цього дрона є хвiст і саме під нього головняк і заглядує-цікавиться...
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07.04.2024 18:55 Ответить
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07.04.2024 18:57 Ответить
... Й чому викинули Залужного з командою - бо він вимагав ДРОНІВ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ?
А тепер фотосесії роблять !!!
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07.04.2024 19:01 Ответить
А хіба воїни в ЗСУ не знають, скільки обіцяних дронів від Камишина поставили волонтери а не ДЕРЖАВА?
Й чому випустили Лієва на волю під заставу , вкравшго в ЗСУ 10,5 МЛРД?
А Червінський сидить !!!
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07.04.2024 19:03 Ответить
так де там, кажете, в зелених 3х місячні курси верховних головнокомандуючих? - онучік цікавиться....
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07.04.2024 19:11 Ответить
Зеленые гниды. Три года (2019 - 2022) бецалем груши околачивали и асфальт тырили, а теперь умняк корчат.
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07.04.2024 19:43 Ответить
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07.04.2024 20:05 Ответить
Тогда лучше "Бумеранг"
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08.04.2024 21:45 Ответить
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08.04.2024 17:30 Ответить
 
 