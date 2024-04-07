Дроны наземного и воздушного базирования, роботизированные комплексы: Сырский и Умеров ознакомились с новейшими разработками украинских производителей. ФОТОрепортаж
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров ознакомились с новейшими разработками украинских производителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий Сырский.
Как отмечается, в планировании оперативно-стратегических и тактических задач украинское войско обязательно опирается на технологические инновации.
"Вместе с Министром обороны Рустемом Умеровым в очередной раз ознакомились с новейшими разработками от украинских производителей. Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках и развивающих стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей", - говорится в сообщении.
Сырский отметил, что "речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи минирования и разминирования, дистанционно управляемых ударных платформах, и других разработках, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги".
Он отметил, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности, роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.
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Це вже коли Єрмак призначив його міністром - ось така справа відкрита
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова
Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html
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По-преше - це моя їм підтримка!
По-друге - це правда котру не стерти й не приховати .
по-третє -я вже тут на ЦЕНЗОРІ знайшла від отаких як Ви комент до Бутусова - "ТИ ШО ХОВАЄШСЯ ЗА ОЦІЄЮ"АМЕРИКАНСЬКОЮ"ХВОЙДОЮ? ТИ Ж САМ ПІДТРИМУВАВ КОЛОМОЙСЬКОГО Й ЗЕЛЕНСЬКОГО ?"- це дослівно, КАП мій .
У мене до Подляківських запитання- ЦЕ ВЖЕ ПОГРОЗА БУТУСОВУ?
Особисто Головком розрулює справу розслідувачів по делішках СБУ .
Особисо ГОЛОВКОМ розрулює тітушківські методи Єрмаківщини в Одесі...ХОЧА ЦЕ СПРАВИ УМЕРОВА В ПЕРШУ ЧЕРГУ! Та ще Зеленського -бо він не ініціював ДВА РОКИ прийнятого закону по мобілізації. За те й у тому числі на Залужному відірвався .
А ТЕПЕР ВИТЯГЛИ УМЕРОВА - бо його сімʼя уся в США на бізнесах та віллах від брата то папи з мамою та дружиною , в районах де сам Трамп тримає віллу .
Умеров недоторканний , бруд тримають від нього подалі , як запас на прем"єри, коли Єрмак не ПРокатить? ?
а, в окопах, теж в ноутами будуть?
https://korrespondent.net/ukraine/4677159-rf-zhdet-otvet-zelenskyi-sobral-heneralov
Вооруженные силы Украины готовят ответ для российских захватчиков - очень конкретный и справедливый, подчеркнул
Сфоткались,поширили,пропіарились.
А армія щось з того має?
Прикро,що навіть генерали,не кажучи про депутатів,танцюють під цю дудку.
"ми з тамаром ходим паром...."
А тепер фотосесії роблять !!!
Й чому випустили Лієва на волю під заставу , вкравшго в ЗСУ 10,5 МЛРД?
А Червінський сидить !!!