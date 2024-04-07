Дроны наземного и воздушного базирования, роботизированные комплексы: Сырский и Умеров ознакомились с новейшими разработками украинских производителей. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров ознакомились с новейшими разработками украинских производителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий Сырский.

Как отмечается, в планировании оперативно-стратегических и тактических задач украинское войско обязательно опирается на технологические инновации.

"Вместе с Министром обороны Рустемом Умеровым в очередной раз ознакомились с новейшими разработками от украинских производителей. Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках и развивающих стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей", - говорится в сообщении.

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Сырский отметил, что "речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи минирования и разминирования, дистанционно управляемых ударных платформах, и других разработках, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги".

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Он отметил, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности, роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.

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