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Дрони наземного й повітряного базування, роботизовані комплекси: Сирський і Умєров ознайомилися з новітніми розробками українських виробників. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач Сирський.

Як зазначається, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань українське військо обов’язково спирається на технологічні інновації.

"Разом з Міністром оборони Рустемом Умєровим вкотре ознайомлювались із новітніми розробками від українських виробників. Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні розпочнуть масове виробництво роботизованих наземних платформ. Понад 50 комплексів пройшли випробування на полігоні, - Федоров. ФОТОрепортаж

Сирський і Умєров

Сирський зауважив, що "йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керовані ударні платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги".

Читайте: Зеленський про ситуацію з боєприпасами: Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне

Сирський і Умєров

Він наголосив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.

Сирський і Умєров

Читайте: У Міноборони України закликали країни НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях

Автор: 

інновації (91) Сирський Олександр (611) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+11
ПІАР - а де був Умєров при Залужному - раз з!"іздив фотку зробити , коли США підсраника дали? Це воїни піару а не перемоги
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07.04.2024 18:12
+6
не падельнік команди Єрмака -

Це вже коли Єрмак призначив його міністром - ось така справа відкрита
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html
© Comments.ua
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07.04.2024 18:31
+5
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07.04.2024 18:10
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07.04.2024 18:10 Відповісти
ПІАР - а де був Умєров при Залужному - раз з!"іздив фотку зробити , коли США підсраника дали? Це воїни піару а не перемоги
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07.04.2024 18:12 Відповісти
Вот даже интересно,а какой министр обороны устраивает вас лично,фамилию в студию
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07.04.2024 18:26 Відповісти
не падельнік команди Єрмака -

Це вже коли Єрмак призначив його міністром - ось така справа відкрита
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html
© Comments.ua
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07.04.2024 18:31 Відповісти
Певно той міністр, який в липні 2014 року обіцяв провести парад ЗСУ у Севастополі. Покомандувавши, знову став керівником ДСО.
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07.04.2024 18:43 Відповісти
певно ти для цього висеру зайшов позавчора на ЦН? Хльобайте сьогоднішнє - й думайТЕ що з цим робити МАРОДЕРНІ?
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07.04.2024 18:47 Відповісти
Пожалійся Трампу культурняка. Не ганьби прапор США,
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07.04.2024 18:49 Відповісти
На Оце від ВАС не знайшла відповіді в джерелах ЗМІ України - додайте мені ще трохи матеріалу
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07.04.2024 18:55 Відповісти
ще надати фото Єрмака з джуліані?
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07.04.2024 22:13 Відповісти
пане ИЙ! будуть ще питання -відповім , ПРИЧОМУ З ВІДКРИТИХ ДОСТУПНИХ ДЛЯ КОЖНОГО ДЖЕРЕЛ!!!
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07.04.2024 18:34 Відповісти
Пане ИЙ , знаєте в чому різниця ві нормальної реакції на ВІЛЬНОМУ САЙТІ БУТУСОВА - я не критичними фразами коментую, а посиланнями на НАШІ УКРАЇНСЬКІ ВІЛЬНІ ПОКИ ЩО ЗМІ .
По-преше - це моя їм підтримка!
По-друге - це правда котру не стерти й не приховати .
по-третє -я вже тут на ЦЕНЗОРІ знайшла від отаких як Ви комент до Бутусова - "ТИ ШО ХОВАЄШСЯ ЗА ОЦІЄЮ"АМЕРИКАНСЬКОЮ"ХВОЙДОЮ? ТИ Ж САМ ПІДТРИМУВАВ КОЛОМОЙСЬКОГО Й ЗЕЛЕНСЬКОГО ?"- це дослівно, КАП мій .

У мене до Подляківських запитання- ЦЕ ВЖЕ ПОГРОЗА БУТУСОВУ?
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07.04.2024 18:45 Відповісти
Вроде простой был вопрос,а в ответ столько букв,и ни одной по существу.И не пойму,с кем вы меня сравниваете?Кто такие,как я?Я сам по себе,озвучиваю собственные мысли.И пишу очевидные вещи,в основном иносказательно.Сейчас напишу прямым текстом-здесь в коментах образовалось своеобразное болото,где хорошим тоном считается ********* Зеленского и всех,кого он назначил.У вас все твари-президент,ОП,военные высшего ранга,министры и т.д.Заодно оскорбляют три четверти украинцев,которые за него голосовали.А ведь в 13-м году это был нормальный сайт,где можно было вести дискуссию,а не швыряться дерьмом направо и налево.
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07.04.2024 19:40 Відповісти
реакція на ботів Єрмака - прошу вибачення - бо саме такий Вас підтримав
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07.04.2024 20:06 Відповісти
Особисто голова СБУ ПРОСИТЬ суддю над Шилом ( бо той розкрив ТАКІ прізвища!) - не оголошувати весь текст рішення по Шилу , а тільки резулятивну частину ( розповідь журналіста Ніколова Трибушній в останньому випускупо ЄПИТАННЯ) . На другий день Шила , "основного рішала СБУ(це з передостанньої розбірки у Требушної на ЄПИТАННЯ) - випустили під заставу.
Особисто Головком розрулює справу розслідувачів по делішках СБУ .
Особисо ГОЛОВКОМ розрулює тітушківські методи Єрмаківщини в Одесі...ХОЧА ЦЕ СПРАВИ УМЕРОВА В ПЕРШУ ЧЕРГУ! Та ще Зеленського -бо він не ініціював ДВА РОКИ прийнятого закону по мобілізації. За те й у тому числі на Залужному відірвався .
А ТЕПЕР ВИТЯГЛИ УМЕРОВА - бо його сімʼя уся в США на бізнесах та віллах від брата то папи з мамою та дружиною , в районах де сам Трамп тримає віллу .
Умеров недоторканний , бруд тримають від нього подалі , як запас на прем"єри, коли Єрмак не ПРокатить? ?
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07.04.2024 18:28 Відповісти
Ще один намалювався довпойоп-відосік, який без фотосесій не може і дня прожити.
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07.04.2024 18:12 Відповісти
Цікаво, дійсно є необхідність транспортувати дрони у таких (явно не дешевих) кейсах, як на нижньому фото? Можливо, краще зробити менш презентабельну, але дешевшу тару, а на зекономлені кошти виготовити більше дронів?
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07.04.2024 18:14 Відповісти
сирській розглядає, то дівчинка чи хлопчик?
а, в окопах, теж в ноутами будуть?
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07.04.2024 18:18 Відповісти
с планшетами IOS
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07.04.2024 18:20 Відповісти
17
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07.04.2024 18:21 Відповісти
дайте лаптям ознакомится с ними
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07.04.2024 18:19 Відповісти
Виставка одиночних екземплярів. Згодом хтось із зелених вилізе і запропонує їх на кухнях збирати.
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07.04.2024 18:21 Відповісти
по Татарстану два шарахнули , расстояние 1200 км боевая часть 300кг
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07.04.2024 18:22 Відповісти
ну явно не такими як на фото
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08.04.2024 20:09 Відповісти
Там вже з наближених до ОПи "розщявили ротяки" на бюджетні кошти, знову буде чергова ЗеЛупа з тими дронами чи таки зможуть зробити нормально? Поки нормального не виходить у їх, на ПРИВЕЛИКИЙ жаль!
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07.04.2024 18:21 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4677159-rf-zhdet-otvet-zelenskyi-sobral-heneralov "РФ ждет ответ": Зеленский собрал генералов
https://korrespondent.net/ukraine/4677159-rf-zhdet-otvet-zelenskyi-sobral-heneralov

Вооруженные силы Украины готовят ответ для российских захватчиков - очень конкретный и справедливый, подчеркнул
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07.04.2024 18:24 Відповісти
оця дроннодрочильна фотосесія?
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07.04.2024 19:19 Відповісти
Одностатева пара нетрадиційної орієнтації. Одним словом: збоченці навіть з точки зору традиційних гомосексуалістів.
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07.04.2024 18:27 Відповісти
Що з того,що ознайомились?
Сфоткались,поширили,пропіарились.
А армія щось з того має?
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07.04.2024 18:29 Відповісти
Все згідно єрмаківської установки: ви можете говорити будь що,піаритись будь-яким чином,але приймати рішення буду я.
Прикро,що навіть генерали,не кажучи про депутатів,танцюють під цю дудку.
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07.04.2024 18:40 Відповісти
хтось вже писав, не моє:
"ми з тамаром ходим паром...."
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07.04.2024 18:50 Відповісти
в цього дрона є хвiст і саме під нього головняк і заглядує-цікавиться...
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07.04.2024 18:55 Відповісти
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07.04.2024 18:57 Відповісти
... Й чому викинули Залужного з командою - бо він вимагав ДРОНІВ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ?
А тепер фотосесії роблять !!!
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07.04.2024 19:01 Відповісти
А хіба воїни в ЗСУ не знають, скільки обіцяних дронів від Камишина поставили волонтери а не ДЕРЖАВА?
Й чому випустили Лієва на волю під заставу , вкравшго в ЗСУ 10,5 МЛРД?
А Червінський сидить !!!
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07.04.2024 19:03 Відповісти
так де там, кажете, в зелених 3х місячні курси верховних головнокомандуючих? - онучік цікавиться....
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07.04.2024 19:11 Відповісти
Зеленые гниды. Три года (2019 - 2022) бецалем груши околачивали и асфальт тырили, а теперь умняк корчат.
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07.04.2024 19:43 Відповісти
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07.04.2024 20:05 Відповісти
Тогда лучше "Бумеранг"
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08.04.2024 21:45 Відповісти
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08.04.2024 17:30 Відповісти
 
 