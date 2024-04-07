Дрони наземного й повітряного базування, роботизовані комплекси: Сирський і Умєров ознайомилися з новітніми розробками українських виробників. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач Сирський.

Як зазначається, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань українське військо обов’язково спирається на технологічні інновації.



"Разом з Міністром оборони Рустемом Умєровим вкотре ознайомлювались із новітніми розробками від українських виробників. Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні розпочнуть масове виробництво роботизованих наземних платформ. Понад 50 комплексів пройшли випробування на полігоні, - Федоров. ФОТОрепортаж

Сирський зауважив, що "йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керовані ударні платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги".

Читайте: Зеленський про ситуацію з боєприпасами: Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне

Він наголосив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.

Читайте: У Міноборони України закликали країни НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях