Дрони наземного й повітряного базування, роботизовані комплекси: Сирський і Умєров ознайомилися з новітніми розробками українських виробників. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Головнокомандувач Сирський.
Як зазначається, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань українське військо обов’язково спирається на технологічні інновації.
"Разом з Міністром оборони Рустемом Умєровим вкотре ознайомлювались із новітніми розробками від українських виробників. Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей", - йдеться в повідомленні.
Сирський зауважив, що "йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керовані ударні платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги".
Він наголосив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.
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Це вже коли Єрмак призначив його міністром - ось така справа відкрита
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова
Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html
© Comments.ua
По-преше - це моя їм підтримка!
По-друге - це правда котру не стерти й не приховати .
по-третє -я вже тут на ЦЕНЗОРІ знайшла від отаких як Ви комент до Бутусова - "ТИ ШО ХОВАЄШСЯ ЗА ОЦІЄЮ"АМЕРИКАНСЬКОЮ"ХВОЙДОЮ? ТИ Ж САМ ПІДТРИМУВАВ КОЛОМОЙСЬКОГО Й ЗЕЛЕНСЬКОГО ?"- це дослівно, КАП мій .
У мене до Подляківських запитання- ЦЕ ВЖЕ ПОГРОЗА БУТУСОВУ?
Особисто Головком розрулює справу розслідувачів по делішках СБУ .
Особисо ГОЛОВКОМ розрулює тітушківські методи Єрмаківщини в Одесі...ХОЧА ЦЕ СПРАВИ УМЕРОВА В ПЕРШУ ЧЕРГУ! Та ще Зеленського -бо він не ініціював ДВА РОКИ прийнятого закону по мобілізації. За те й у тому числі на Залужному відірвався .
А ТЕПЕР ВИТЯГЛИ УМЕРОВА - бо його сімʼя уся в США на бізнесах та віллах від брата то папи з мамою та дружиною , в районах де сам Трамп тримає віллу .
Умеров недоторканний , бруд тримають від нього подалі , як запас на прем"єри, коли Єрмак не ПРокатить? ?
а, в окопах, теж в ноутами будуть?
https://korrespondent.net/ukraine/4677159-rf-zhdet-otvet-zelenskyi-sobral-heneralov
Вооруженные силы Украины готовят ответ для российских захватчиков - очень конкретный и справедливый, подчеркнул
Сфоткались,поширили,пропіарились.
А армія щось з того має?
Прикро,що навіть генерали,не кажучи про депутатів,танцюють під цю дудку.
"ми з тамаром ходим паром...."
А тепер фотосесії роблять !!!
Й чому випустили Лієва на волю під заставу , вкравшго в ЗСУ 10,5 МЛРД?
А Червінський сидить !!!