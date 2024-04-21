Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

В результате вражеских обстрелов правобережья Херсонщины пострадали двое сотрудников полиции и пожилая женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

За прошедшие сутки враг атаковал три района области, бил из артиллерии, минометов, РСЗО, применял беспилотные летательные аппараты и авиабомбы. Также нанес удар баллистической ракетой.

Херсонский район

Под вражеским огнем находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Станислав, Понятовка, Чернобаевка, Камышаны и Инженерное.

В Херсоне в результате обстрелов Корабельного и Днепровского районов были повреждены общежитие учебного заведения, помещение медицинского учреждения, многоэтажное и два частных дома, здание ресторана, три гражданских транспортных средства и служебный автомобиль полиции, газопровод низкого давления. Также легкие травмы получила 81-летняя женщина.

В Станиславе от взрывов вражеских снарядов повреждения получили три частных дома и газопровод низкого давления, в Белозерке – три частных дома, в Комишанах – частный дом и газопровод.

В Херсонском районе оккупанты направили на агропредприятие баллистическую ракету. В результате взрыва были повреждены хозяйственные постройки.

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Бериславский район

Враг атаковал Саблуковку, Новоберислав, Львов, Ольговку, Тягинку, Новокаиры, Золотую Балку и непосредственно районный центр.

В Бериславе от взрывов двух вражеских БпЛА типа "FPV" легкие ранения получили двое сотрудников полиции. В Золотой Балке от взрыва дрона-камикадзе поврежден частный дом.

Тягинку военные РФ атаковали с помощью РСЗО, попали в здание заведения питания, в результате чего возник пожар. Таким же образом враг разрушил частный дом во Львовом.

По Новобериславу враг запустил две авиабомбы. В результате взрывов разрушены частный дом и учебное заведение. Также одну авиабомбу россияне направили на школу во Львовом.

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Каховский район

Две КАБа военные РФ применили по территории Веселого. А в Казацком в результате минометных обстрелов был поврежден частный дом.















