Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожих обстрілів правобережжя Херсонщини постраждали двоє працівників поліції та літня жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Минулої доби ворог атакував три райони області, бив з артилерії, мінометів, РСЗВ, застосовував безпілотні літальні апарати та авіабомби. Також завдав удару балістичною ракетою.

Херсонський район

Під ворожим вогнем перебували Херсон, Антонівка, Білозерка, Станіслав, Понятівка, Чорнобаївка, Комишани та Інженерне.

У Херсоні в результаті обстрілів Корабельного та Дніпровського районів були пошкоджені гуртожиток навчального закладу, приміщення медичної установи, багатоповерховий та два приватні будинки, будівля ресторану, три цивільні транспортні засоби та службовий автомобіль поліції, газопровід низького тиску. Також легкі травми отримала 81-річна жінка.

У Станіславі від вибухів ворожих снарядів пошкоджень зазнали три приватні будинки та газопровід низького тиску, у Білозерці – три приватні будинки, у Комишанах – приватний будинок і газопровід.

У Херсонському районі окупанти скерували на агропідприємство балістичну ракету. В результаті вибуху були пошкоджені господарчі споруди.

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Бериславський район

Ворог атакував Саблуківку, Новоберислав, Львове, Ольгівку, Тягинку, Новокаїри, Золоту Балку та безпосередньо районний центр.

У Бериславі від вибухів двох ворожих БпЛА типу "FPV" легкі поранення отримали двоє працівників поліції. У Золотій Балці від вибуху дрона-камікадзе пошкоджено приватний будинок.

Тягинку військові РФ атакували за допомогою РСЗВ, влучили в будівлю закладу харчування, в результаті чого виникла пожежа. Таким же чином ворог зруйнував приватний будинок у Львовому.

По Новобериславу ворог запустив дві авіабомби. Внаслідок вибухів зруйновано приватний будинок та навчальний заклад. Також одну авіабомбу росіяни скерували на школу у Львовому.

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Каховський район

Дві КАБи військові РФ застосували по території Веселого. А у Козацькому внаслідок мінометного обстрілу був пошкоджений приватний будинок.















