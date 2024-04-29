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Рашисты строят новый аэродром под Белгородом

В Белгородской области РФ россияне строят новый аэродром. Расстояние от вражеского аэродрома до границы Украины составляет 75 км.

Об этом заявил OSINT-исследователь RedIntelPanda в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что строительство этого аэропорта началось еще в прошлом году, однако с началом зимы работы приостановили. После наступления тепла оккупанты возобновили работы над объектом.

"После зимней оттепели работы возобновились. 27 апреля 2024 года на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия. Sentinel Hub измеряет взлетно-посадочную полосу примерно на 1800 метров", - говорится в заметке геоисследователя.

На спутниковых снимках можно увидеть строительство аэродрома россиянами.

росіяни будують аеропорт в Бєлгородській області

росіяни будують аеродром в Бєлгородській області

Как сообщалось, в ночь на субботу, 27 апреля, дроны СБУ атаковали вражеский военный аэродром "Кущевск" и два НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пуски ракет MGM-140 ATACMS в ночь с 16 на 17 апреля и их попадание в аэродром оккупированного Джанкоя. ВИДЕО

Автор: 

аэродром (293) Белгород (449)


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Топ комментарии
+10
Ну так роз'ї#аште там будівельну техніку , в чому проблема ? Знову лярди для закупівлі далекобійних дронів розікрали ?
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29.04.2024 16:21
+7
Назвуть "Бєлгородская Чєрнобаєвка".
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29.04.2024 16:22
+7
рашист підготовляє "інфраструктуру" для літаків,в той час, як "зелезрадники" палець в палець не вдарили. де , можна було ,розмістити пару дсятків F-16
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29.04.2024 16:28
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Буде на чому попрактiковатись!
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29.04.2024 16:19 Ответить
Ну так роз'ї#аште там будівельну техніку , в чому проблема ? Знову лярди для закупівлі далекобійних дронів розікрали ?
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29.04.2024 16:21 Ответить
так наступного дня нову привезуть, цієї "техніки", як гівна.
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29.04.2024 18:35 Ответить
*за банею.
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29.04.2024 18:36 Ответить
Назвуть "Бєлгородская Чєрнобаєвка".
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29.04.2024 16:22 Ответить
а що прогнозує, наймедійніший зі всіх військових розвідників світу, буданов.
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29.04.2024 16:22 Ответить
звичайний розпил грошей.
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29.04.2024 16:24 Ответить
Погании знак - впевнені до піздєца
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29.04.2024 16:26 Ответить
Не впевнені, а тупі.
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29.04.2024 16:39 Ответить
Ніколи не потрібно недооцінювати ворога
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29.04.2024 16:41 Ответить
Это нереальная наглость.
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29.04.2024 16:27 Ответить
рашист підготовляє "інфраструктуру" для літаків,в той час, як "зелезрадники" палець в палець не вдарили. де , можна було ,розмістити пару дсятків F-16
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29.04.2024 16:28 Ответить
Без паніки. Під ф-16 будуються не просто арочні ангари, а підземні бункери. І не тому, що "Зе" раптом порозумнішав, а тому, що це була умова передачі.
Вибач, що тобі забули повідомити про це
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29.04.2024 16:43 Ответить
мені ,без повідомлень, зрозуміло, що таке "зелене будівництво доріг,для швидкої окупації України ,і що таке будівництво капонірів ,ангарів ,чи то підземних авіабаз , для захисту України і її народу ,на кшталт тих, котрі збудували в Ірані ,"полотенцем перетягнуті" (((https://mil.in.ua/uk/news/iran-pokazav-pidzemnu-aviabazu-oqab-44/
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29.04.2024 16:53 Ответить
Законна ціль. Долетить все!
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29.04.2024 16:38 Ответить
А чего об этом узнают от какого то RedIntelPanda, а не от всезнающего Буданова?
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29.04.2024 16:53 Ответить
будiвництво погодили з СБУ?
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29.04.2024 18:00 Ответить
то сухопутну залізницю з кримом побудували, теперь аеропорт. Це знущання?? де наша відповідь?
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29.04.2024 22:45 Ответить
задовбало - читати пор успіхи москалів
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30.04.2024 00:35 Ответить
Можна було б "Вільхою" дістати...
...а нема, суки Зє-лені!
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30.04.2024 10:04 Ответить
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01.05.2024 00:22 Ответить
 
 