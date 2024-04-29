Рашисты строят новый аэродром под Белгородом

В Белгородской области РФ россияне строят новый аэродром. Расстояние от вражеского аэродрома до границы Украины составляет 75 км.

Об этом заявил OSINT-исследователь RedIntelPanda в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что строительство этого аэропорта началось еще в прошлом году, однако с началом зимы работы приостановили. После наступления тепла оккупанты возобновили работы над объектом.

"После зимней оттепели работы возобновились. 27 апреля 2024 года на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия. Sentinel Hub измеряет взлетно-посадочную полосу примерно на 1800 метров", - говорится в заметке геоисследователя.

На спутниковых снимках можно увидеть строительство аэродрома россиянами.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 27 апреля, дроны СБУ атаковали вражеский военный аэродром "Кущевск" и два НПЗ в Краснодарском крае РФ.

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